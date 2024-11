Maica revela en 'Gran Hermano' un intento de abuso que su familia ha descubierto en directo: "Sentí miedo"

Durante los últimos días, Maica no atraviesa su mejor momento dentro de la casa de 'Gran Hermano'. La concursante ha estado a punto de abandonar la casa por los continuos enfrentamientos con sus compañeros. Por si fuese poco, a la murciana se le han removido todos sus sentimientos al participar en "la curva de la vida".

Una dinámica en la que Maica se ha abierto en canal y ha dado a conocer aspectos totalmente desconocidos de su pasado incluso por sus padres, quienes se han enterado en pleno directo. Uno de los más impactantes sucedía poco antes de que la joven entrara a concursar en 'Gran Hermano'. Todo sucedía en Milán a donde Maica acudió a cumplir uno de sus grandes sueños: ser modelo internacional.

"Me fui sola, parecía como una película hasta que, bueno, pues, me pasó una... A la salida del metro de Milán un individuo intentó abusar de mí. Sentí mucho miedo y no sabía cómo salir de ahí", ha confesado entre lágrimas la concursante de 'Gran Hermano'. "Toqué fondo y recibí una llamada que me devolvió las ganas de vivir que fue la de 'Gran Hermano'. Habéis conseguido devolverme las ganas de seguir y yo no sé cómo devolveros todo esto", ha proseguido diciendo.

Maica Benedicto cuenta en su curva de la vida el intento de violaci0n que sufrió en Milán.



De las curvas más emotivas vistas en la historia de Gran Hermano.



Cuanto dolor, que fortaleza #GHLimite12



pic.twitter.com/Uwk9OKrbT9 — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) November 26, 2024

Las reacciones no se han hecho esperar. La propia Maica entre lágrimas compartía desde el confesionario junto a Daniela: "Para mí esto es muy duro porque para mi abrirme me cuesta muchísimo y hacerlo a esta magnitud ha sido muy impactante y bonito porque saber que me he abierto a vosotros... Gracias por darme la oportunidad, por todo". Acto seguido, ha querido tranquilizar a sus familiares diciendo: "Aunque no lo parezca estoy feliz eh".

El súbito abandono vivido en el plató de 'Gran Hermano'

No lo ha conseguido ya que en plató la defensora de Maica no ha podido contener las lágrimas. "Yo venía muy tensa precisamente porque sabía que esto iba a salir y yo me siento muy culpable porque yo la animé a ir a Milán y cuando pasó eso ella estaba hablando por teléfono conmigo y sus padres no lo saben. Se acaban de enterar en medio de la televisión", ha comentado visiblemente afectada.

Tal ha sido la angustia experimentada por la joven que Jorge Javier no ha tenido reparo en invitarla a abandonar el plató. Una proposición que ha aceptado. No obstante, pasados unos minutos, la defensora de Maica ha vuelto a sumarse al plantel de colaboradores y defensores.