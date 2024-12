A Nuria Marín le hacen elegir entre David Broncano y Pablo Motos y hay un claro vencedor

Pese a que tanto 'La Revuelta' como 'El Hormiguero' se encuentran descansando durante la pausa navideña, su guerra por las audiencias sigue en boca de todos. Pablo Motos y David Broncano han cerrado un primer trimestre muy ajustado en lo que a audiencias se refiere, y Nuria Marín ha sido la última en tomar partido. Durante su paso por el podcast 'Chico de Revista', la presentadora ha lanzado su sentencia, desvelando incluso en qué programa de los dos trabajaría.

La batalla por las décimas de share no se retomará hasta pasado el Día de Reyes, y la antigua presentadora de 'Cazamariposas' parece tener claro a quién sintonizará a la vuelta. "Me encantaría trabajar en 'La Revuelta' con David Broncano", aseguró la comunicadora durante su paso por el pódcast de Arnau Martínez.

Nuria Marín compara 'La Revuelta' con uno de sus antiguos proyectos: "Lo veo muy similar"

"Siento que hay un espíritu muy parecido, lo que me atrapa es que intuyo todo lo que hay detrás, hay un equipo conectadísimo y que hablan el mismo idioma. Eso pasaba en 'Cazamariposas' también, salvando las distancias, pero es que lo veo muy similar", insistió Nuria Marín en el espacio de Zona Rainpod conducido por el reportero habitual de 'Espejo Público'.

Y es que, al parecer la antigua compañera de plató de Nando Escribano sigue muy de cerca el espacio de La 1 cada noche. "Siento que se lo están pasando igual de bien. Ese lenguaje que tienen han sabido trasladarlo al espectador, sienten que son parte de sus vidas. No sé si el resto de la tele lo está consiguiendo", subrayó la comunicadora, tal vez lanzando un dardo al resto de la competencia.

"Yo le digo a Broncano que si se le cae algún invitado, yo voy corriendo sin maquillar", bromeó Nuria Marín, que respondió también de lleno cuando Arnau Martínez puso sobre la mesa una posible visita a 'El Hormiguero'. "También iría. Estar a favor de uno, no significa estar en contra del otro", comenzó advirtiendo la presentadora para desmarcarse de la polarización.

"Me gusta mucho más Broncano"

No obstante, tiene claro quién es su favorito de los dos. "Me gusta mucho más Broncano, pero porque le seguía de antes, es muy mi rollo. Pero eso no quiere decir que le desee lo peor a Pablo Motos", explicó la antigua presentadora de 'Socialité', trasladando un mensaje de sana competencia a ambas partes. "Yo quiero que les vaya bien a los dos, quiero que le vaya bien a la tele, que la gente pueda tener mogollón de ofertas. Yo quiero que lo peten los dos a muerte", terminó señalando.