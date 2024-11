Todos señalan lo mismo de Eurovisión Junior 2024 ante lo que se ha visto al arrancar en TVE

Tras una larga espera ha llegado el día. Este sábado 16 de noviembre se ha celebrado la gran final de Eurovisión Junior 2024 desde la Caja Mágica de Madrid. Así, nuestro país y RTVE han sido los encargados de realizar esta gala junto a la UER por primera vez en España. Tras el segundo puesto de Sandra Valero del año pasado, este 2024 nuestro país era uno de los grandes favoritos con Chloe DeLaRosa.

La cantante y ex representante de España en Eurovisión, Ruth Lorenzo, el actor Marc Clotet y la ex representante de España en Eurovisión Junior 2019, Melani García han sido los maestros de ceremonia de la gala organizada por RTVE. Mientras que Tony Aguilar y Julia Varela han vuelto a ser los comentaristas del festival para TVE.

Para abrir la gala de Eurovisión Junior 2024 hemos visto un número de apertura en el que han participado María Isabel, ganadora en 2004 con “Antes muerta que sencilla”; Zoé Clauzure, ganadora en 2023; y Sandra Valero, la representante española del mismo año en Niza que alcanzó la segunda posición para España. Y poco a poco se han ido sumando los 17 representantes de esta edición con el desfile de banderas.

Otra de las actuaciones especiales de la gala corría a cargo del director artístico Sergio Jaén, detrás de la candidatura irlandesa en Eurovisión 2024. La canción "Time to Bloom", con música de Federico Jusid y coreografía de Borja Rueda, abordaba temas de superación personal y autoaceptación, subrayando la importancia de la autenticidad.

Y para completar la final de Eurovisión Junior 2024 hemos podido ver sobre el escenario también a Abraham Mateo. El artista ha sido el encargado de animar a todo el público congregado en la Caja Mágica con su "Maníaca".

Gran ovación al openning de Eurovisión Junior 2024

El openning de apertura con Zoé Clauzure, Sandra Valero y María Isabel ha sido muy ovacionado en redes sociales. Así, son muchos los que no han dudado en destacar que TVE está preparada para poder organizar el festival senior de Eurovisión visto lo visto.

Ya era hora de que España pudiese demostrar que está más que capacitada para albergar un espectáculo mundial como #Eurovision



La realización, el sonido, la iluminación... Todo del #JESC2024 está bajo control.



Grande nuestra televisión pública. #EurovisionJunior2024 — M 📺 (@casasola_89) November 16, 2024

Que esto lo ha hecho RTVE...

ES FLIPANTE#JESC2024 — anddres (@andreeess6) November 16, 2024

El Opening ha sido MÁGICO #JESC2024 — 🏳️‍🌈🌹🦊Tois🦊🌹🏳️‍🌈 (@tois_gi) November 16, 2024

España demostrando que SI puede organizar un festival de Eurovisión de 10! #JESC2024 Orgullo 🇪🇸 — Inma❄️☃️🌨️ (@inmamartinsola) November 16, 2024

Después de este inicio...

SI!!! España está lista para celebrar Eurovisión!!!!!#JESC2024 — Fernando Cabello (@FerCaPiz) November 16, 2024

Qué openning más bonito 🫶 #JESC2024 — Javi (@javinventing) November 16, 2024

Muy sorprendido con el nivel de producción de RTVE por ahora con el opening. Nada que enviar a los pasados anfitriones. Me consta por fuentes MUY fiables que RTVE está tomándose Eurovision Junior como un master intensivo de producción y realización y eso es MUY top. #JESC2024 — @sebtalkreacts.bsky.social (@SebTalkReacts) November 16, 2024

Que bonito opening y desfile de banderas, ha estado muy bien hecho, de momento están cumpliendo con mis expectativas. Aunque me hubiese gustado ver a Maria Isabel cantar su canción, 20 años después...#JESC2024 — Ταμάρα 🇬🇷🎲🇮🇹 |🇨🇭🇳🇱🇮🇪| (@fairytalesc) November 16, 2024

Bravo #España #JESC2024 @eurovision_tve @La1_tve #EurovisionJunior2024 excelente organización. Esto será el punto de inflexión para europa. España sabe hacer un festival de esta envergadura. Veremos cómo les va en el senior luego de esta extraordinaria apuesta. — Sarah Merabac Akel 🥭🕊️🦊 (@saritah_88) November 16, 2024

Lluvia de aplausos a Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García

Y quienes se han llevado todos los aplausos han sido el trío de presentadores elegido por TVE. Sobre todo Ruth Lorenzo y Melani García. Y es que nuestra ex representante en 2019 ha demostrado ser toda una estrella y tener un don escénico que se come la pantalla.

Que maravilla ver que eurovision junior esta pasando en nuestro pais #JESC2024 Opening perfecto y Ruth, Marc, Melanie de diez 👏👏👏👏Trabajazo de todo el equipo de @rtve y @eurovision_tve pic.twitter.com/OFEzwvJkQ8 — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) November 16, 2024

han escogido muy bien a los presentadores, con un nivel de inglés alto #JESC2024 — Salitre | Cozy things🍂☕️📖 (@Salitre_Cozy) November 16, 2024

Qué gusto da que tengamos españoles que hablen tan bien inglés. A priori todo un acierto la selección de los presentadores 😍🥰😍 #JESC2024 — M. (@Manuctp1) November 16, 2024

El inglés de Ruth y Melani… perfectas #JESC2024 — Abián Suárez 🇮🇨 (@abiansuarezr) November 16, 2024

Qué buen trio de presentadores.#JESC2024 — María 🌸 (@mariahgar04) November 16, 2024

Ruth, Clotet y Melani están increíbles y que pasión y que entrega! La mejor edición sin duda ✨#JESC2024 — Jordi (Taylor’s version) ⵣ (@jordi_luke) November 16, 2024

Críticas a las postales

No obstante, no todo han sido críticas positivas. También son muchos los comentarios negativos que se han podido leer a las postales. Y es que RTVE ha apostado por crear unas postales de presentación de cada candidatura hechas por Inteligencia Artificial y el resultado no ha convencido al público.

Lo único negativo que veo al #JESC2024 son las postales en IA. No son rompedoras. No son modernas. Simplemente, dan miedo, mucho MIEDO — M 📺 (@casasola_89) November 16, 2024

Las postales son de un mal gusto... solo superadas por Turín #JESC2024 — Pablo Carmor 🇪🇸 (@Chico_fabuloso) November 16, 2024

Las postales hechas con IA dan terror #JESC2024 — Lulu (@Lulupita__) November 16, 2024

Todo el presupuesto se fue en el escenario? Es que no me explico esos postales llenos de IA cutre #JESC2024 — Jhenry (@jhenryrosz) November 16, 2024

Que horror la IA en las postales por favor #JESC2024 — Marina (@marina_toIosa) November 16, 2024