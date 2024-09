Estos serán los tres presentadores de Eurovisión Junior 2024 que se celebrará en España

RTVE ha presentado este jueves 12 de septiembre toda su programación para este 2924-2025 en un evento al que ha acudido El Televisero. Y en él se ha desvelado una de las grandes incógnitas para esta temporada, los presentadores de Eurovisión Junior 2024, que cabe recordar que se celebrará por primera vez en España el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica.

Asi, tal y como ha anunciado María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE en la presentación los encargados de presentar Eurovisión Junior 2024 serán la cantante y ex representante de España en Eurovisión 2014, Ruth Lorenzo, el actor Marc Clotet (‘Física o Química) y la ex representante de Eurovisión Junior, Melani García.

«Es un formato que es precioso, vamos a ver talento muy jovencito florecer en el escenario y estoy con muchísima ilusión de tener a Marc al lado y a Melani, por supuesto», confesaba Ruth Lorenzo, que vuelve a TVE tras conducir el Benidorm Fest 2024 y después de dar el salto a La Sexta con ‘El piano’.

«Estoy feliz, soy un hombre de retos y me hace mucha ilusión tener esta oportunidad de dar a conocer a nuestro país a más de 30 millones de espectadores y al lado de estas dos mujeres», declaraba por su parte Marc Clotet, que vuelve así a TVE tras haber sido concursante de ‘Bake Off: famosos al horno’.

Por último, Melani García completará el trío de presentadores y volverá a unirse al certamen europeo cinco años después de haber sido la representante de España y haber quedado en tercera posición con «Marte». «Nada más me lo anunciaron, me puse a gritar, fue una experiencia increíble recibir el mensaje y viéndolo desde la parte de eurofan, me sé todas las frases de memoria», añadía la artista de 17 años.

Por otro lado, y como cabía esperar TVE ha confirmado que Tony Aguilar y Julia Varela se mantendrán como comentaristas de la gran final de Eurovisión Junior 2024 que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid.