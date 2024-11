Encuesta | Eurovisión Junior 2024: Vota por tu país favorito para ganar esta edición del festival

Este sábado 16 de noviembre se celebra la gran final de Eurovisión Junior 2024, que por primera vez se realiza en nuestro país. Así, TVE retransmitirá en directo desde las 18:00 horas la final del festival desde la Caja Mágica de Madrid con una gala conducida por Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García, nuestra representante en 2019.

A diferencia de lo que sucede con Eurovisión, en la edición 'Junior' cada país se puede votar a sí mismo. Las votaciones se pueden hacer de forma gratuita a través de vote.junioreurovision.tv desde este viernes 15 de noviembre a partir de las 21:00 horas y hasta que comience la gala. Después de las actuaciones se volverán a abrir las votaciones durante veinte minutos.

Para votar hay que elegir a tres países favoritos. Y en este caso sí se puede votar a la representante de TVE desde España. Así que ya sabes, puedes votar a Chloe DeLaRosa y su "Como la Lola".

Pero hasta que llegue este sábado, en El Televisero, te preguntamos, ¿Quién quieres que gane Eurovisión 2024? ¡VOTA ya en nuestra encuesta!

Conoce a los 17 países participantes, sus representantes y sus canciones

1. ITALIA - Simone Grande: "Pigiama Party"

2. ESTONIA - Annabelle Ats: "Tänavad"

3. ALBANIA - NIKOL ÇABELI: "Vallëzoj"

4. ARMENIA - LEO: "Cosmic Friend"

5. CHIPRE - MARIA PISSARIDES: "Crystal Waters"

6. FRANCIA - TITOUAN: "Comme ci comme ça"

7. MACEDONIA DEL NORTE - ANNA & ALEKSEJ: "Marathon"

8. POLONIA - DOMINIK ARIM: "All Together"

9. GEORGIA - ANDRIA PUTKARADZE: "To my mom"

10. ESPAÑA - CHLOE DELAROSA: "Como la Lola"

11. ALEMANIA - BJARNE: "Save the best for us"

12. PAÍSES BAJOS - STAY TUNED: "Music"

13. SAN MARINO - IDOLS SM - "Come Noi"

14. UCRANIA - ARTEM KOTENKO: "Hear me now"

15. PORTUGAL - VICTORIA NICOLE - "Esperança"

16. IRLANDA - ENYA COX DEMPSEY: "Le Chéile"

17. MALTA - RAMIRES SCIBERRAS: "Stilla Ċkejkna"