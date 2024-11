Sorpresón mayúsculo en 'Gran Hermano' por quién ha sido el concursante repescado finalmente

'Gran Hermano' ha vivido una de sus galas más emocionantes en lo que va de edición con motivo de los reencuentros familiares tras más de dos meses sin contacto. Además de la emoción, la gala ha estado plagada de tensión puesto que se ha resuelto la repesca con la incorporación de Ruvens como concursante de pleno derecho.

Cabe recordar que durante la gala dominical cuatro concursantes subieron a la casa de Guadalix como candidatos a la repesca de 'Gran Hermano'. Vanesa, Ruvens, Lucía y Elsa fueron los candidatos premiados por los espectadores, aunque la audiencia le dio la espalda, en primer lugar, a Vanessa. Esto es debido a que la gallega abandonó la casa el pasado martes al ser la menos votada.

Una situación que se ha repetido con Elsa nada más comenzar la gala con Jorge Javier. En este caso, el presentador ha conectado con los concursantes y los posibles repescados. Con ellos juntos en el salón, Jorge Javier ha comunicado que Elsa reunía el menor porcentaje de votos y, por ende, se caía de la lista de repescados.

La decisión final de la audiencia sobre la repesca de 'Gran Hermano'

Con la repesca reducida a un intenso duelo entre Ruvens y Lucía, el presentador ha cerrado el televoto. Tras ello, éste ha conectado con sendos exconcursantes para anunciar: "La audiencia ha decidido que se convierta en concursante de pleno derecho Ruvens".

Por tanto, Ruvens se convierte en concursante de pleno derecho y se suma a la convivencia unas semanas después de su expulsión con un elevado 62% de los votos a su favor. Las reacciones no se han hecho esperar. "No tengo palabras, Jorge, estoy bloqueado. No puedo decir nada más, solo dar las gracias", ha comentado el ahora concursante.