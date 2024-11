Jorge Javier tiene que actuar ante el enfrentamiento entre María José Galera y la madre de Violeta en 'GH'

La tensión en el plató de 'Gran Hermano' ha estallado durante la emisión del 'Límite 48 horas' con motivo de un gran enfrentamiento entre María José galera y la madre de Violeta. Las dos han sacado su peor cara y han obligado a intervenir a Jorge Javier. Todo ha comenzado a raíz de una intervención de la progenitora de Laura defendiendo el perdón que su hija le ha transmitido a Vanessa durante los últimos días.

"¡Qué bonito es pedir perdón y qué feo es llamar puta, niñata y bicho a las espaldas y no decírselo a la cara a mi hija! Prefiero el perdón y ella tendrá sus motivos y cuando salga ella lo aclarará. Prefiero quedarme con un perdón que a un insulto y desestabilizar a toda la casa", fueron las palabras de María José Galera. Una oportunidad que la madre de Violeta ha aprovechado para soltar: "Eso es lo que hizo tu hija nada más entrar a la casa diciendo mentiras". "¿Puedes decir qué mentiras ha contado?", le ha retado Galera.

Ante ello, la defensora de Violeta ha proseguido diciendo: "Laura dijo como que había dicho algo muy fuerte y la que dijo algo muy fuerte fue Laura". "¿Sabes lo que dijo de Violeta en el cine? Tu hija ha dicho a mi hija puta", le ha recriminado la madre de Laura. "Puta cría", ha matizado Laura. María José Galera no se ha quedado callada: "Tú en redes sociales y públicamente la has aplaudido". Algo que la madre de Violeta no ha negado y que ha hecho estallar a María José Galera: "¿Eso está bonito? ¡Qué poca elegancia! Eso es incitar al odio".

"La falta de respeto es la vuestra": la madre de Violeta explota

En ese instante las dos han perdido los papeles y la madre de Violeta se ha levantado de forma brusca, lo que ha hecho intervenir al presentador. En concreto, Jorge Javier se ha apresurado a agarrarla del brazo mientras ésta soltaba: "La falta de respeto es la vuestra y, ¿sabes por qué? Porque estáis poniendo a una persona y no le quiero nombrar, a una persona que está en temas judiciales".

Un comentario relacionado con el padre de Violeta sobre el que María José Galera ha soltado: "¿Pero el padre de Violeta no es el que venía contigo? Con el padre de mi hija hablo todos los días y no entremos ahí". Esta intervención ha hecho estallar aún más si cabe a la madre de Violeta: "No entremos".

"No veras nunca de mí hacia Violeta, cuando me la encuentre de frente, que la voy a desestabilizar. Nunca, jamás", le ha reprochado la madre de Laura. Tras esta intervención, el presentador de 'Gran Hermano' ha aprovechado para dar voz a otros colaboradores y apartar definitivamente a la madre de Violeta dando por zanjado un conflicto marcado por la tensión.