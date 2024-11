El sorprendente comentario de Edi en 'Gran Hermano' hace que las sospechas del público asalten

Unas inocentes palabras pronunciadas por Edi durante el debate de 'Gran Hermano' de este domingo, 17 de noviembre, han provocado un gran revuelo en las redes sociales. Y es que los seguidores del programa de Telecinco no pasan por alto nada de cuanto sucede en la casa de Guadalix de la Sierra.

Tras la 'gala de los poderes' del pasado jueves, este domingo, Ion Aramendi le comunicaba a Maica que no tenía ningún privilegio, y que Daniela era la 'Super Big Bro'. El poder más polémico y que más dio que hablar fue el que obtuvo Edi, el de la expulsión fulminante. De tal forma, que el concursante decidió que la expulsada de forma directa fuese Maica. Algo que luego revocó el público en una votación en Mitele.

El comentario de Edi que levanta las sospechas entre los espectadores

El presentador le preguntó cómo se tomó esa maniobra. Sin embargo, la respuesta del joven no fue la que se esperaba, ya que Edi aseguró que ya se olía esta posibilidad, porque Ruvens llegó a mencionárselo en alguna ocasión dentro de la casa. "Cuando yo supe de esto, ya hace unos meses por parte de Ruvens, cuando lo comentó dije 'Buff, vaya marronazo para el que le toque eso'", reconoció el gallego.

"No es plato de buen gusto para nadie expulsar a alguien de forma fulminante, porque no me considero nadie para romper la ilusión a ninguna de las personas que están aquí", añadió el joven. Un espontáneo comentario que levantó las sospechas entre los espectadores del reality, puesto que este poder nunca ha sido ejecutado en la historia del formato y nadie entendía por qué lo sabía.

Tal fue el revuelo causado por este comentario, que Ion Aramendi quiso salir de dudas y, aprovechando que tenía a Ruvens en el plató por ser el último expulsado, le preguntó a él directamente. La contestación de este es que es "muy fan de 'Gran Hermano' desde hace muchos años", por lo que lo vio en una de las ediciones y supuso que en algún momento de esta se llevaría a cabo.

Pero esta justificación no fue suficiente para los fieles seguidores del programa, pues esa dinámica de los poderes era inédita y no se había realizado en otras temporadas. Por tanto, los fans del formato seguían sin entender por qué conocía esta información estando aislado dentro de la casa. Así, muchas críticas apuntan hacia la organización y a una supuesta relación beneficiosa con Ruvens. Ya que, además, ha llegado a acertar muchas de las mecánicas del concurso, algo cuanto menos sospechoso.