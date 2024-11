Sonsoles Ónega se revuelve contra la dirección y clama el motivo: "Me haces sentir mal"

Sonsoles Ónega ha recibido en 'Y ahora Sonsoles' al torero Diego Ramos, bautizado como el doble de Julio Iglesias, y ahora convertido en un cantante muy solicitado por los famosos. Además de la voz, el parecido físico con el mítico artista es también muy significativo.

"Sí que suenas a Julio Iglesias", le ha dicho la presentadora nada más entrar en el plató. Sin embargo, él no se lo ha tomado nada bien a tenor de su reacción y le ha asestado un tenso corte: "Suena a Diego, yo soy Diego, no soy la reencarnación de Julio Iglesias, soy yo mismo. ¿Se puede ser uno mismo?".

"Lo de la reencarnación lo has dicho tú, yo no me invento nada eh", le ha confrontado Sonsoles Ónega, remitiéndose a su reciente entrevista en el periódico El Mundo. "Muchas veces las cosas son sacadas de contexto", ha replicado el invitado.

Sorteado ese momento breve de tensión, la entrevista ha seguido su curso hasta que se ha producido un choque entre la comunicadora y la dirección de su programa. "Diego, vas a casas de famosos, te llaman para cantar y rendir tributos, y en casa de Roca Rey te pasó una cosa muy bonita", ha introducido para darle pie a que contara la anécdota.

"Cosas que ni siquiera llegas a soñar pero que a veces ocurren, son cosas especiales y la disfrutas y haces que la gente disfrute", ha añadido Diego Ramos sin decir lo que realmente buscaba Sonsoles Ónega. "¿Pero cómo te llama a ti Roca Rey?", le ha insistido ella.

"Él me ha dicho que lo llame Andresito", ha respondido el torero y cantante, saliéndose por la tangente y diciendo lo contrario a lo que le había preguntado. "No, pero él a ti", ha insistido por tercera vez la presentadora. "Bueno, es un tema de respeto, de profesional...", ha empezado a contestar, pero yéndose de nuevo por las ramas, como si tuviera algún problema en contarlo.

Y eso ha provocado que el director de 'Y ahora Sonsoles' haya dado un toque de atención a Ónega para que no incidiera más en ello que le ha hecho saltar. "Perdona, yo no preguntaría por nada que no ha publicado él mismo. Le llama 'maestro'", se ha defendido la periodista mirando hacia el lugar donde se coloca la dirección.

"Hombre, por favor, es que me haces sentir mal", ha proseguido Sonsoles, mostrándose molesta y dolida con su 'jefe' por haberle dejado mal ante el invitado y el público. "Roca Rey le llama a él maestro y él dice qué humilde Roca Rey", ha aclarado.

"Sí, qué humilde que la primera figura del toreo actual se rebaje a llamarme a mi 'maestro' cuando tomé la alternativa antes que él, pero evidentemente no le llego a Roca Rey ni a la suela del zapato como torero", ha comentado Diego Ramos. "Es bonito que te llame maestro", ha apostillado Sonsoles Ónega. "Es humilde y dice mucho de él", ha agradecido.