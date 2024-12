Sale a la luz el estado de Christian Gálvez tras quedarse otra vez sin trabajo en Mediaset

Hace unos días conocíamos un nuevo varapalo televisivo para Christian Gálvez. Mediaset habría decidido cancelar 'Boom' casi tres meses después de su estreno en Cuatro debido a sus bajos datos de audiencia. Aunque él "oficialmente no lo sabe".

Así lo ha reconocido su mujer, Patricia Pardo, quien confesó ser la mayor crítica de su marido. Este viernes, 29 de noviembre, la periodista gallega asistió a la fiesta de Navidad de Unicorn, donde atendió amablemente a los medios de comunicación. Al ser preguntada por la cancelación del concurso de su marido, su respuesta fue cuanto menos sorprendente.

"Creo que oficialmente no lo sabe, pero ¿sabes qué pasa? Que Chris para mí también es una lección y un ejemplo, porque al final es muy práctico y muy estoico", aseguró, muy orgullosa, la mujer de Christian Gálvez. Además, confesó que "él sabe mejor que nadie que la tele tiene muchas cosas bonitas, pero lo que no es, es estable. Y además como él, es una persona con tanto talento, tan entusiasta y tan apasionado con todo, siempre está pensando en lo siguiente que va a hacer".

Patricia Pardo, la mayor fan de Christian Gálvez

De esta forma, Patricia Pardo dejaba claro que el presentador está "muy bien y está tan feliz con el libro" que acaba de publicar. La copresentadora de 'Vamos a ver' también desvelaba el ingenio de su marido: "Cuando yo llego de trabajar, él tiene cuatro proyectos diferentes que ha pensado, tres ideas para un libro. Digo, pero ¿cómo eres capaz? ¿Cómo te da la cabeza? Ves que tiene una agilidad mental, es un tío tan inteligente y tan entusiasta, le pone tanta pasión a todo".

Su secreto es que "no pierde el tiempo y me da mucha envidia porque, al final, yo tardo cuatro horas en pensar, en proyectar, soy muy meticulosa y muy reflexionista y él ejecuta. Y al final, bueno, le va muy bien porque la gente sabe que le pone pasión, ganas y es un tío con mucho talento". No hay duda de que Patricia Pardo es la mayor crítica, pero también la fan número uno de Christian Gálvez.