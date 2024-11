Los 7 mejores estrenos del 11 al 17 de noviembre en Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Movistar+

Noviembre ya empieza a carburar previo a Navidad, y los grandes estrenos que se habían ido guardando las plataformas van apareciendo estas semanas. Porque al final muchos de esos productos tan esperados esperan hasta final de año para llegar. Y Netflix, Movistar Plus+ o Atresplayer tienen mucho que decir. Por ejemplo, Netflix ya empieza a ir mostrando sus películas navideñas para la temporada. Esta vez, con la reina de la Navidad Lacey Chabert, y un muñeco de nieve que se convierte en un buenorro del que, por supuesto, se enamorará.

Pero también tiene hueco para una despedida: 'Cobra Kai', la serie de 'Karate Kid', llega a su esperado final tras seis temporadas de éxito. Y para despedida la que nos tiene preparada SkyShowtime con su nueva temporada de 'Yellowstone'. Toda decir adiós a Kevin Costner y sí, nos va a doler en el alma. También hay hueco para regresos como el de 'Silo', la serie post-apocalíptica de AppleTV+. Para animación como 'Super Mario Bros' en Prime Video. O para ficción marca España, como 'Celeste', con Carmen Machi como inspectora de Hacienda. También iba a estrenarse 'El gran salto', la ficción que recrea la vida de nuestro gimnasta olímpico más laureado Gervasio Deferr, pero pero ahora Atresplayer ha movido la fecha.

Estrenos en Netflix

Un muñeco de nieve para derretirse (PELÍCULA)

Sinopsis: Cuando, por arte de magia, la joven viuda Cathy da vida a un apuesto muñeco de nieve, redescubre la risa y el amor justo a tiempo para las fiestas... y antes de que se derrita.

Por fin ha regresado la reina de la Navidad Lacey Chabert. Quizá por su nombre no os suene, pero en cuanto la veáis aparecer en pantalla, claramente diréis: "¡Ah, ella. Claro!" A otros quizás os suene de la mítica película de culto 'Chicas malas'. Pero su carrera ahora se ha centrado en darnos felicidad, luces y adornos navideños. Así que era cuestión de tiempo que se pasara por Netflix, y además lo hace con una fábula repleta de magia y fantasía. ¡Si incluye un muñeco de nieve que vuelve a la vida! ¿Qué más podemos pedir?

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Cobra Kai (Temporada 6, Parte 2) (SERIE)

Sinopsis: Los dojos Cobra Kai y Miyagi-Do se preparan para el desafío definitivo: el Sekai Taikai, un torneo internacional donde competirán con algunos de los mejores equipos de artes marciales del mundo. Este evento pondrá a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también la lealtad y la unidad de cada dojo.

Llega el final de uno de los éxitos más sorprendentes de Netflix. Quién iba a pensar que una serie secuela - spinoff de la mítica saga ‘Karate Kid’ iba a tener tanto recorrido. Es decir, contando con el elenco original, ha conseguido llegar a las seis temporadas. Un hito en la plataforma, que se ha especializado en cancelar series mucho antes. Porque a más episodios, más costes. Pero pese a ello, ‘Cobra Kai’ se ha mantenido firme. Y es porque la serie funciona, y a muchos niveles. Una de las partes más importantes es la presencia de Ralph Macchio. Pero también las coreografías, y sobre todo el corazón que hay detrás de la historia. Al final, es lo importante en este tipo de series que hablar sobre la superación y ser fiel a uno mismo. Y ‘Cobra Kai’ hablar sabido dar con la tecla perfecta.

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Estrenos en Prime Video

Super Mario Bros. La película (PELÍCULA)

Sinopsis: Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

Las adaptaciones de videojuegos no siempre salen bien. Y todos recordamos la primera de 'Super Mario Bros' de comienzos de los 90 con Bob Hoskins y John Leguizamo. Pero este nuevo intento salió perfecto. Sobre todo gracias a centrarse en animación en vez de en acción real. Se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, y fue una de las más importantes del verano. Además, con Chris Pratt y Jack Black de voces originales, lo único que hicieron fue aumentar el nivel del conjunto final. Una brillante cinta de animación que ahora llega a Prime Video para poder disfrutarla en familia.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus+

Celeste (SERIE)

Sinopsis: Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos.

Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Carmen Machi llega dispuesta a hacernos empatizar con una inspectora de Hacienda. Primera vez que encontramos a una protagonista que se dedica a vigilar nuestros impuestos, y en este caso, inspirada en una persona real. La misma que fue encargada de vigilar los movimientos de Shakira para demostrar que había defraudado unos cuantos millones.

Creada por Diego San José, que también estuvo detrás de la divertidísima y ácida 'Vota Juan', nos plantea una carrera contrarreloj para que la protagonista Sara, inspectora de Hacienda, pille in fraganti a una super estrella de la música. Y aunque todos sabemos por dónde van los tiros, ‘Celeste’ se las arregla para saber sorprendernos. Una de las series del año sin lugar a dudas.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Estrenos en Disney Plus

Grotesquerie (SERIE)

Sinopsis: Un detective y una monja investigan una serie de crímenes atroces que parecen personales, mientras lidian con problemas personales y descubren una siniestra red que plantea más preguntas que respuestas.

Ryan Murphy es sinómimo de series interesantes. Siempre tiene unas propuestas diferentes y, pese a que, a veces, no acaba de saber cómo cerrar las cosas, siempre nos muestra algo original. ‘Grotesquerie’ es su último proyecto y, aunque nos llega con casi un par de meses de retraso, por fin la tenemos aquí gracias a Disney Plus. Ya solo con su premisa nos tiene enganchados, y es que en eso Murphy es un experto. Aunque las críticas no están siendo muy entusiastas, es verdad que la ambientación y los giros en la trama mantienen el interés a muy buen nivel. Protagonizada por Niecy Nash, con la que ya trabajó anteriormente en ‘Scream Queens’, también tiene el aliciente de contar con Travis Kelce en su reparto. Sí, el quarterback novio de Taylor Swift.

Micaela Diamond es la otra de las protagonistas, una monja que busca ayudar en la investigación de un crimen tan horrible que ni siquiera llegamos a ver. Un cruce entre ‘American Horror Story’ y otras series de true crime, con ‘Jeffrey Dahmer’ como claro ejemplo.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Estrenos en AppleTV+

Silo (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: En un futuro tóxico y en ruinas, miles de personas viven en un gigantesco silo bajo tierra. Después de que su sheriff incumpla una regla cardinal y los residentes mueran misteriosamente, la ingeniera Juliette empieza a descubrir secretos espeluznantes y la verdad sobre el silo.

Rebecca Ferguson, aunque su nombre sea tan conocido como el de otras actrices de la actualidad, tiene los mimbres de una auténtica estrella. Lo ha demostrado en muchas ocasiones con películas como ‘Misión Imposible’, ‘El gran showman’ o ‘Doctor Sueño’. Y lo ha vuelto a demostrar en la serie de AppleTV+ ‘Silo’. Basada en la popular saga literaria creada por Hugh Howey, la primera temporada sorprendió por su arriesgada propuesta. Con un Tim Robbin de pérfido villano, nos presentaba un mundo postapocalíptico en el que nada es lo que parece.

Secretos sobre secretos y más secretos. Una premisa que iba girando sobre sí misma hasta llevarnos a un capítulo final de infarto que planteaba un montón de interrogantes para los nuevos episodios. Esta segunda temporada nos llevará a diferentes silos repartidos por el mundo, y por fin podremos conocer alguna respuesta del pasado de la Humanidad. ¿Por qué se encerró a la gente en silos? ¿Hay alguien detrás de todo eso que tenga intereses en mantener a la gente encerrada?

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Estrenos en SkyShowtime

Yellowstone (Temporada 5, Parte 2) (SERIE)

Sinopsis: John Dutton es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, apodado 'Yellowstone'. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

Llega la última parte de la epopeya ranchera de Taylor Sheridan. Llega el final de ‘Yellowstone’, una especie de ‘Succession’ con vaqueros modernos. Un drama familiar repleto de giros que haría palidecer a ‘Falcon Crest’ o ‘Dinastía’. Con Kevin Costner a la cabeza, consiguió colocarse como una de las series más vistas de todo Estados Unidos. Y se ha mantenido firme a lo largo de todas sus tramas. Hasta que Costner decidió bajarse del barco.

No solo por diferencias con Sheridan, sino porque quería sacar adelante su mastodóntico proyecto ‘Horizon’ y no sintió ningún tipo de apoyo o ayuda. Así que ‘Yellowstone’ se despide sin su estrella principal, dejando un sabor agridulce a unos fans que han estado al pie del cañón. No es el desenlace que nos habría gustado, pero hay que recordar lo mucho que nos habría hecho vibrar la serie durante todo su recorrido. Y si queréis ver ‘Horizon’, la tenéis disponible en MAX.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Más estrenos semanales: