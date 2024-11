'La que se avecina': Cómo y cuándo ver la temporada 15, cuántos capítulos tiene, guía de personajes y regresos

Quién iba a decir que, casi diecisiete años después de su primera temporada, 'La que se avecina' iba a seguir estrenando temporadas. Más de 180 episodios después, la ficción de los hermanos Caballero sigue con su particular frescura episodio tras episodio. Y eso es difícil de mantener después de quince temporadas. Este lunes 18 de noviembre Amazon Prime Video lanza los tres primeros capítulos de golpe y los otros cinco se estrenarán de forma semanal. Tendremos nuevos personajes, el regreso de otros que creíamos olvidados, y tramas a cada cual más surrealista.

Esta temporada número 15 de la serie finalizará con su capítulo número 8 el próximo 23 de diciembre. Es decir, que casi celebraremos la Navidad con los vecinos de Contubernio. Y es que su llegada a Prime Video y el cambio de la urbanización de Montepinar por una calle en el centro de Madrid la he sentado muy bien a la serie de los Caballero. Las dinámicas siguen siendo las mismas, pero algo ha cambiado. Sobre todo porque parece que han escuchado más al público reacio a cierto humor demasiado rancio, y han tratado de evolucionar hacia temas más actuales. Algo que se nota, y mucho, en esta temporada 15.

Así es la temporada 15 de 'La que se avecina'

En esta decimoquinta temporada, los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador luchará para crecer como persona y superar su minusvalía, Antonio competirá con una esposa empoderada, Bruno con su soledad, Maite con su ruina personal, Menchu buscará nietos y un gran amor, Fina eludirá a la justicia, Greta pondrá picante a su matrimonio, Victoria Rafaela luchará por su vida...

Y es que Prime Video promete separaciones, muertes, reencuentros, secretos revelados y giros dramáticos de los acontecimientos. Y de esas muertes ya sabemos una de ellas. Vicente Maroto, interpretado por Ricardo Arroyo, abandona 'La que se avecina' tras 15 temporadas y 186 capítulos. Aunque todavía no está confirmado y no podremos saberlo 100% hasta que veamos los nuevos episodios, imágenes del tráiler en el que Amador Rivas esparce cenizas en el Wanda Metropolitano solo nos lleva a pensar en Vicente Maroto. Además, el actor que le da vida ha ido perdiendo protagonismo en las últimas temporadas, y ni siquiera aparece en el material promocional actual.

Vicente Maroto, uno de los pilares fundamentales de 'La que se avecina'.

Con su marcha, ya quedan menos personajes que están en la serie desde el primer episodio. Actualmente, solo serían Amador Rivas (Pablo Chiapella), Maite Figueroa (Eva Isanta), Antonio Recio (Jordi Sánchez), Berta Escobar (Nathalie Seseña) y Coque Calatrava (Nacho Guerreros). Podemos presuponer que seguirán en la serie hasta la temporada 17, la última de las confirmadas, pero por ahora no hay información al respecto.

Regresos inesperados de la temporada 15

Una de las novedades de esta temporada 15 de 'La que se avecina' está en los regresos que vamos a ver. Porque, para empezar, nos reencontraremos con María Adánez, que da vida a Rebeca Ortiz, la abogada que llevó el divorcio de los Recio y Enrique y Judith. Tras estar presente en las temporadas siete y ocho, la veterana actriz abandonó la serie. Por lo que su regreso está marcado por las grandes expectativas, y nadie muy claro lo que podemos esperar de su vuelta.

Luis Miguel Seguí y María Adánez, en la temporada 15 de 'La que se avecina'.

Porque además la vemos besando a un personaje que, técnicamente, estaba muerto. Estamos hablando de Leonardo Romaní, presente en las 8 primeras temporadas, pero que moría haciendo paracaidismo. El fichaje de Luis Miguel Seguí nos ha sorprendido a todos, aunque todavía no está confirmado que vaya a dar vida al mismo personaje. ¿Un gemelo quizá? ¿O realmente Leonardo fingió su muerte y es uno de los giros que nos esperan en estos nuevos episodios?

También hay otro regreso que va a conectar con los nostálgicos de 'Aquí no hay quien viva', y es que vuelve Adrià Collado, que interpretó a Sergio Arias durante las dos primeras temporadas, y en la sexta. Su personaje se iba a México al final de la temporada, pero se quedaba allí... hasta ahora. No sabemos las razones de su vuelta a España, pero la emoción de volver a verlo junto a Luis Merlo es uno de los ganchos de esta temporada 15. Los dos actores dieron vida a Fernando y Mauri en 'Aquí no hay quien viva'. Una pareja que rompió moldes hace veinte años en nuestro país, y su primera escena juntos va a ser uno de los momentos cumbre de esta nueva temporada.

Además, tras visionar los primeros capítulos de la nueva tanda hemos descubierto un regreso que no entraba en los pronósticos y que promete revolucionar las tramas: Toñín, el hijo que Antonio Recio tiene con Nines en 'La que se avecina', vuelve a la serie en el tercer capítulo de la recién estrenada decimoquinta temporada.

Junto a todos estos regresos, el reparto sigue similar al de la temporada pasada. Es decir, volveremos a ver a Pablo Chiapella y Jordi Sánchez, Fernando Tejero, Loles León, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Petra Martínez, Eva Isanta y Macarena Gómez entre otros. Las primeras críticas ya han ido apareciendo, y todas destacan su buena forma tras tanto tiempo en antena. Y aunque hay personajes que están más desaparecidos en los primeros tres episodios, todos van a tener su momento de gloria en esta temporada.