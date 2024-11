La nueva vida de Sofía Nieto, la hija de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva': de actriz a su profesión actual

El mundo de la actuación siempre es un terreno muy estresante y que exige más de la cuenta. Sobre todo si estás dentro del espacio televisivo. Y si añadimos no solo ser una de las protagonistas de una serie de éxito, sino que encima es líder en audiencias, el compromiso ya es brutal. Así, muchos actores y actrices acaban abandonando la interpretación. Sobre todo debido a ser incapaces de compaginar su vida personal con su vida profesional. O, en el caso de Sofía Nieto, tener otras metas que no cuajan del todo con actuar.

Sofía Nieto debutó en el complicado mundo de la interpretación con 16 años, dando vida a Natalia Cuesta en la hoy serie de culto 'Aquí no hay quien viva'. Una chica rebelde, que no dudaba en decir lo que pensaba, y que siempre ponía en compromisos a sus padres, interpretados por Jose Luis Gil y Loles León. Su personaje se convirtió en un básico de la predecesora de 'La que se avecina', apareciendo en 91 de los 92 episodios de la ficción de Antena 3. Aunque sí que era una chica independiente y tenía un discurso muy feminista, durante una época los guiones solo la situaban alrededor serie otros miembros masculinos, como Roberto o Yago. Pero pese a ello, conseguía destacar y luchar por su propio espacio. Sus tramas fueron cada vez más adultas. Tanto es así que su personaje llegaba a tener un hijo, siendo una de las historias más complejas en torno a la familia de los Cuesta.

Su dinámica con José Luis Gil y Loles León era lo que mejor funcionaba con su personaje. Sobre todo porque Natalia Cuesta no se preocupaba de caer bien a nadie. Por eso su personaje gustaba tanto. Pero mientras dedicaba gran parte de su tiempo a jornadas maratonianas de rodaje, Sofía Nieto también estudiaba una carrera universitaria: Matemáticas. Porque ese es sueño, y a lo que realmente quería dedicarse. Tras finalizar 'Aquí no hay quien viva', Sofía también dio el salto a 'La que se avecina' como tantos otros miembros del reparto.

Sofía Nieto, tras dejar el mundo de la actuación.

Qué fue de Sofía Nieto: Una carrera de ciencias

En la serie de Telecinco, interpretaba a Sandra Espinosa, una aprendiz de peluquería. Pero solo aguantó 26 episodios y decidió dejar no solo la serie, sino el mundo de la actuación. Ahí empezó a centrarse en su carrera como matemática. De hecho, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, centro donde también trabajó como maestra de Álgebra lineal, y Geometría y Cálculo II.

Actualmente, Sofía no tiene ningún perfil público en redes sociales. Pero sigue ejerciendo como matemática en su vida diaria. "Las matemáticas tienen un público pequeño, pero fiel", afirmó en una entrevista reciente. "A lo largo de estos años, ha habido momentos muy duros. Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase", explicó sobre su difícil etapa para poder compaginar sus dos grandes pasiones.