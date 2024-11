La esperada reacción de Hiba Abouk a la supuesta relación de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

El plató de 'TardeAR' ha sido el lugar donde ha nacido el noviazgo entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. La pareja fue pillada besándose en plena calle por la revista 'Lecturas'. Este romance ha sorprendido a muchos, pero no a Hiba Abouk, con quien se relacionó al jinete el pasado verano.

Este jueves, 7 de noviembre, Escassi ha acudido a su puesto de trabajo como colaborador de 'TardeAR'. Aunque no ha querido confirmar la relación, sí que ha reconocido que "le encanta estar con ella", ya que se lo pasan "muy bien" juntos. Incluso ha desvelado que ha estado con la hermana de Mario Casas un par de días en Valencia ayudando a los damnificados por la DANA.

El magacín matinal de Telecinco le ha mostrado nuevas imágenes, captadas a las afueras de las instalaciones de Mediaset. En ellas se puede ver que tienen una gran complicidad. Sin embargo, el jinete insiste en que solo son buenos amigos, y ha explicado que se conocieron hace un mes en el plató del programa: "No hay nada. Si no puede haber nada… Somos compañeros de trabajo, ya está resuelto el tema", ha sentenciado.

Hiba Abouk se pronuncia sobre la relación de Escassi y Sheila Casas

Sobre esta sorprendente supuesta relación han preguntado a Hiba Abouk, con la que se relacionó a Álvaro Muñoz Escassi el pasado verano, tras su tormentosa ruptura con María José Suárez. "Me parecería estupendo, no hay ningún problema, ojalá", se limitaba decir la actriz ante los micrófonos de Europa Press.

Además, dejó claro que no le sorprendió en absoluto ver las imágenes publicadas en la citada revista: "No me sorprende ya nada en este mundo con la que está cayendo. Si lo está (enamorado), yo me alegro un montón porque es un tío al que quiero mucho".

Sobre la hermana de Mario Casasas, Hiba Abouk confiesa que "Sheila también es divina. Coincidí con ella una vez y es muy mona. Y él es encantador, así que ya está". La actriz ha terminado diciendo que su relación con el jinete "es muy buena", y que siempre ha sido así.