La denuncia de Sandra Barneda ante lo ocurrido con el actor Miguel Ángel Silvestre: "¿Quién lo defiende?"

Sandra Barneda no da crédito a la polémica que se ha formado con el actor Miguel Ángel Silvestre por una escena relativamente reciente en un Mercadona de Valencia en la que pone la mano en el móvil de una mujer que no para de grabarle de forma invasiva.

El momento se ha viralizado con multitud de críticas hacia el intérprete, y la presentadora de Telecinco no ha podido contenerse, grabándose un vídeo de apoyo a Silvestre y denunciando con firmeza e indignación la marea de insultos y ataques que está recibiendo por ello.

"Hace poco vi un vídeo que, según leí, es de hace unas semanas. Me quedé súper pillada, sobre todo por las críticas hacia Miguel Ángel. Por esta razón, he querido hacer este vídeo. Estoy contigo, Miguel Ángel Silvestre", escribe Sandra Barneda junto a un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Estoy súper indignada leyendo infinidad de comentarios. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué mente se dedica a insultar a un tío sea conocido o no conocido porque le pone la mano a la cámara del móvil de una mujer que le estaba siguiendo durante todo el supermercado?", clama la periodista.

"¿Quién defiende eso? Me tienen alucinada los comentarios sobre él, sobre si tiene dos caras o que ‘para eso es famoso’. Me da mucho qué pensar porque creo que en la vida tenemos derecho a poner límites. Simplemente ha hecho uso de su derecho ante alguien que estaba faltándole al respeto. Ser popular no implica que tengas que estar las 24 horas disponible para cualquiera. Me hace recapacitar en el tipo de mundo que estamos viviendo, donde todos tenemos un móvil y no hay límites. Pues yo creo que los límites está bien ponerlos", sentencia Sandra Barneda.

"Dicen que él vive de la gente que ve sus películas y que no puede ser borde, es que no ha sido borde, ha marcado su límite. La fama no es esto (...) Sé que mucha gente me va a criticar por esto, pero voy a mantener todos los comentarios que me pongáis porque va a ser un reflejo y una medición de dónde estamos", ha culminado la catalana.

Miguel Ángel Silvestre se defiende

Este post ha sido contestado por el propio Miguel Ángel Silvestre, que ha dado su explicación ante ese suceso: "Hola a todos. Lamentablemente solo se ve una parte del vídeo, no se ve la parte donde la mujer me grababa a mí y a mi familia, incluso asustando a mis sobrinos. No la juzgo en absoluto, sé que ella no se estaba dando cuenta de que para mi familia es una situación incómoda".

"Le insistí y le dije que estaba encantado de hacerme una foto con ella, pero que por favor les dejara tranquilos. Y ella siguió haciéndonos vídeos por los pasillos, finalmente le bajé la cámara y y le dije educadamente una vez más que estaba dispuesto a hacerme con ella las fotos que quisiera, pero que, por favor, nos dejara tranquilos. Mis sobrinos tienen nueve y 12 años, y merecen que pueda estar atendiéndolos y preocupados de que nadie les haga vídeos ni fotos, ya que son menores", defiende Miguel Ángel Silvestre.

"Y para ellos es constante ver a una persona que no conocen de nada, apuntándoles con un teléfono haciéndoles vídeos. Repito, no juzgo a la mujer, estoy seguro de que ella no se dio cuenta de lo que significaba para ellos y para mí", ha concluido.