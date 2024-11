Kiko Matamoros asalta por sorpresa 'La Revuelta' y le roba el puesto a un colaborador de Broncano

A la incertidumbre que vivía 'La Revuelta' este lunes por tener que improvisar su invitado a última hora se sumó una aparición sorpresa que puso a David Broncano entre la espada y la pared. Tras postularse como invitado en numerosas ocasiones, Kiko Matamoros irrumpió finalmente esta semana para confrontar al espacio de La 1. Así, lanzó una fuerte advertencia al humorista sobre la elevada cantidad que pretende cobrar por el reiterado uso de su imagen sin permiso.

Tras agitar el bombo y saludar a sus compañeros, David Broncano se disponía a arrancar la emisión cuando una imágenes en el monitor de plató le distrajeron por completo. Tras ver una sucesión de fotografías del colaborador de 'Ni que fuéramos' en la pantalla, se dio cuenta de que era el propio Matamoros quien se encontraba este lunes en el puesto de Miguel.

Kiko Matamoros pide a David Broncano el dinero adeudado por el uso de su imagen: "Ya se quién me tiene que pagar"

"Estoy aquí, he venido a verte", anunció entre risas Kiko Matamoros, que irrumpió en 'La Revuelta' desde el control con los cascos puestos. "Ya me he enterado y el culpable eres tú. Ya sé quién manda, así que no la líes más", advirtió el tertuliano haciendo referencia al constante uso que hacen de su imagen con sorna y sin consulta. Mientras tanto, Broncano trataba de exculparse señalando a su compañero en todo momento.

Llevamos haciendo chistes de @KikoMatamoros confiando en que no lo vea pero luego ya os encargáis de que le llegue. Y al final se presenta aquí reclamando lo que es suyo: pasta y darnos dos hostias. #LaRevuelta pic.twitter.com/2S1gY15rIb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2024

Sin embargo, el compañero de programa de Belén Esteban lo tenía más que claro. "Hemos hablado mucho, ya me ha contado cómo va todo. Ya sé quién me tiene que pagar", señaló de forma amenazante refiriéndose todo el rato al presentador. Fue entonces cuando el de Jaén le increpó por las constantes amenazas de denuncia que ha lanzado desde 'Ni que fuéramos' durante las últimas semanas.

"No os quería denunciar, solo quería lo mío, mis derechos de imagen. Encima os lo he dejado barato, que sois unos ratas", espetó Kiko Matamoros entre risas del público. Fue entonces cuando desglosó la tabla de precios que había diseñado para sus futuras apariciones no autorizadas en el programa de TVE. "150 la mención, me debéis 1.650 pavos. Por foto 150 pavos. Si son millonarios, no te jode", exigió la estrella de Quickie mientras el humorista se llevaba las manos a la cabeza.

"¿Pero hoy cuenta?", preguntó entre carcajadas David Broncano. "Hoy no cuenta porque vengo a cobrar. Vengo porque quiero cobrar", sentenció el antiguo colaborador de Mediaset anunciando así que más tarde pasaría por el sofá de 'La Revuelta' como invitado. Y así lo hizo tras recibir a Juan Gómez-Jurado y Pito Camacho. Además de usurpar el papel del hombre mágico por una noche, tuvo tiempo de regalar algunas confesiones al humorista.

"Soy descendiente de negros"

Nada más sentarse, cuando mostró en pantalla el regalo que había traído para el comunicador, el público se llenó de abucheos. "Yo te he traído este regalito", anunció mostrando una bufanda de Vinicius antes de romper una lanza a su favor. "Por lo menos ha puesto en su sitio el problema del racismo en el fútbol. Y yo como soy descendiente de negros...", confesó Kiko Matamoros dejando al presentador perplejo.

"Yo me enteré de que descendía de negros hace tres años. Me enteré gracias a mi prima, que en paz descanse, Almudena Grandes. Sí, sí, es que os puede sonar loco pero estoy dando la verdad", aseguró el invitado mientras Broncano no ocultaba su estupor. "Es cada dato que das es más loco que el anterior", señalaba el presentador mientras el tertuliano intentaba explicarse.

→ @KikoMatamoros: "Soy descendiente de negros"



Mira que ha hecho horas de televisión Kiko y nos deja este titular a nosotros. #LaRevuelta pic.twitter.com/3LYCkR7R7R — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 11, 2024

Tras insistir en que Almudena Grandes era su prima hermana, Matamoros retomó su reflexión sobre el racismo. "Da pena descubrirlo con 60 años porque era el reflejo de algo que me habían tapado en casa. Mi madre era muy joven, había vergüenza social. Mi tatarabuela era una esclava cubana, se vino a España y tuvo una descendiente que dejó en un convento", continuó relatando entre risas del público.

"Hay que acabar con el puto racismo"

"No es ninguna broma",advirtió entonces algo serio Kiko Matamoros. "Me da mucha pena mi madre porque nos escondieron durante muchos años como si fuera algo malo y me da mucha ternura acordarme de ella", continuó señalando antes de que Broncano le frenase. "¿Pero entonces la bufanda de Vinicius era al fin y al cabo una reivindicación antirracista por tu parte?", señaló sorprendido entre aplausos.

"Creo que tenemos que hacer una sociedad mejor y como esto es TVE tenemos una obligación. Acabar con el puto racismo ya, no solo en el campo de fútbol sino en cualquier lado", terminó señalando Matamoros entre una oleada de aplausos.