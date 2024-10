Kiko Matamoros clama lo que muchos creen de Miguel Bosé y Mónica Naranjo tras la polémica

Miguel Bosé está levantando ampollas con sus incendiarias palabras cuestionando el cambio climático tras la DANA que ha dejado ya casi 160 muertos en España. Aunque también está dando mucho que hablar la respuesta de Mónica Naranjo y la réplica de Carmen Lomana. Y a todos ellos se ha querido dirigir alto y claro Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'.

Después de leer como el cantante defiende que todo es "consecuencia de las criminales prácticas llevadas a cabo por gobiernos" y que este catastrófico fenómeno es producto de "la práctica desmesurada y sin control de las ingenierías climáticas", el colaborador no ha podido contenerse con el cantante.

Así, Kiko Matamoros le pedía permiso a María Patiño en pleno directo en 'Ni que fuéramos' para contestar a Miguel Bosé y Mónica Naranjo después de negar que existe el cambio climático. "Por cierto al gilipollas de Miguel Bosé me gustaría decirle algo", solicitaba el colaborador.

"Yo creo que todo lo que diga Miguel Bosé de unos años a esta parte no deja de ser nada más que desgraciadamente un chiste malo. Pero claro, un chiste malo al que secundan anormales de la talla de Mónica Naranjo. Yo a estos idiotas solo les diría una cosa, posiblemente un familiar de alguno de vuestros amigos ha fallecido por culpa del cambio climático. Este verano por la ola de calor han fallecido 8.500 personas en España, por lo tanto es algo que nos lo podemos tomar a todo menos a broma", recalcaba indignado.

"Cada uno a su parcela, habla de música y de frivolidades pero para hablar de cosas serias como las vacunas o el covid o el cambio climático háblalo con tus amigotes cuándo estéis hasta las cejas, divirtiendo tomando copas, lo que quieras, pero en tu casa", añadía Kiko Matamoros.

Tras escucharle, María Patiño le replicaba pues consideraba que son peor los gobiernos negacionistas. "Es verdad que este señor es altavoz y tal, pero a mi realmente lo que me preocupa son las instituciones que yo también defiendo que después de un congreso climático haya una serie de resoluciones y haya personas y países que hagan así....", sostenía la presentadora mientras rompía unos folios. "Y países que firman unas cosas y luego no las cumplen", apostillaba Matamoros.

La profunda reflexión de Kiko Matamoros sobre Miguel Bosé: "No se deberían admitir"

Por su lado, Chema Garrido exponía lo que él pensaba de lo de Miguel Bosé. "A mí lo que me preocupa de Miguel Bosé es que yo no sé si esto lo hace porque como ya música no hace, si lo dice por que lo piensa de verdad o por tener el foco", soltaba el periodista. "No, lo piensa de verdad, se ha quedado fatal, está fatal", se escuchaba decir a Víctor Sandoval. "Yo creo que él se cree que reparte dogmas de fe", añadía María Patiño.

Finalmente, Kiko Matamoros lanzaba una reflexión muy compartida por todos. "Hay una línea muy sutil y difícil de marcar que es donde empieza la libertad de expresión y donde acaba el derecho a la información. Creo que estas cosas no se deberían admitir, no es un atentado a la libertad de nadie, es una medida de prevención. Si yo dejo a un mono con una metralleta en una autopista o a la salida de un colegio luego no puedo decir 'uy que daño ha hecho el mono'. Joder tendré que tener prohibido que el mono coja un arma. Una cosa es la libertad y otra cosa es dejar que se haga un daño social absolutamente innecesario por puro ego, porque estés loco o porque seas un ignorante", sentenciaba el colaborador.