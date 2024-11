Inés Hernand desvela su vínculo con María José Campanario y sus conversaciones íntimas

Inés Hernand está en su mejor momento personal y profesional. Es una todoterreno de la comunicación y se ha convertido en un referente para la Generación Z, gracias a su humor y activismo pro feminista y LGTBIQ+. Su gran boom mediático llegó con su participación en 'Benidorm Fest', en el que es muy aclamada por los seguidores del concurso y al que ha estado ligada en cada una de las ediciones del festival.

Ahora, la presentadora de 'Saldremos mejores' y del concurso 'Feat' en RTVE Play, ha acudido con su pareja Guillermo Camacho Rodríguez, más conocido como DJ Verse y por ser productor y el DJ de las batallas de gallos de Red Bull y de la Liga FMS, al programa 'Prohibido Solteros, que presentan Alfon de la Rocha y Jorge Neila (Koke).

En este nuevo podcast, la pareja ha hablado de muchos temas, entre ellos sobre cómo fueron los comienzos de su relación, su convivencia actual, una posible participación en realities y la sorprendente amistad que mantiene Inés con María José Campanario, a raíz de la participación en 'Masterchef Celebrity' de Jesulín de Ubrique y de la propia Hernand.

María José Campanario e Inés Hernand, una amistad sorprendente

La verdadera revelación de Inés Hernand en 'Prohibido Solteros' ha llegado en un momento del programa en el que ha reconocido que tiene mensajes y Whatsapps sin leer de María José Campanario, a la que reconoce que escribió tras su participación en el programa 'Mask Singer' de Antena 3. A tenor de esto, las dos parejas han comentado la polémica que ha habido con la máscara que usó la odontóloga, después de hubiera sido diseñada en un principio para Belén Esteban. "Ella me cae bien y Belén también porque creo que no es incompatible que te caigan ambas. El que me cae mal es Jesulín", ha comentado la presentadora.

Siguiendo con la conversación, la cómica ha sorprendido hablando de la ideología que podría tener la mujer de Jesulín, y que les une: "Es una persona bastante significada políticamente, podría estar sentada aquí con nosotros". Sorprendido por esta confesión, ha sido en ese momento cuando Jorge Neila (Koke) ha querido preguntarle a Hernand sobre un posible conflicto ideológico de la propia María José al estar casada con un torero: "Para ella no es incompatible, ella tiene ideas súper sólidas que tienen que ver con derechos sociales básicos de respeto, lo cual celebro porque en esa casa habrá conversaciones de ciertas cosas en vez de perpetuar conversaciones del otro lado".