Benidorm Fest 2025: Estos son los 16 concursantes oficiales que competirán por ir a Eurovisión

Ahora si que sí, la cuenta atrás para el Benidorm Fest 2025 ya ha arrancado. Tras retrasar el anuncio de los artistas previsto para el pasado jueves, TVE ha presentado este martes 12 de noviembre a los 16 concursantes oficiales de la cuarta edición del certamen que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero de 2025.

Aprovechando que este sábado se celebra la gran final de Eurovisión Junior 2024 en Madrid con Chloe de la Rosa como anfitriona, TVE ha querido dar a conocer la lista completa de los artistas que lucharán en el Benidorm Fest 2025 y conseguir representarnos en Eurovisión 2025.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE ha sido la encargada de presentar la rueda de prensa que se ha celebrado en uno de los platós de RTVE en Prado del Rey y a la que ha acudido El Televisero. En ella han participado también César Vallejo, uno de los codirectores del Benidorm Fest así como Tony Aguilar, uno de los comentaristas de Eurovisión en TVE.

Durante la rueda de prensa, María Eizaguirre ha avanzado que el dinero recaudado con la venta de las entradas del Benidorm Fest 2025 irá destinado a los afectados por la DANA después de ver un vídeo en el que Blanca Paloma, Sandra Valero, Carlos Higes y Melani García, que viven en la Comunidad Valenciana mandaban un mensaje de apoyo a todas las víctimas y las gracias a todos los voluntarios.

LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES DEL BENIDORM FEST 2025:

CARLA FRIGO - "BÉSAME"

Considerada una de las nuevas promesas del pop urbano en nuestro país, la intérprete se caracteriza por un estilo pop urbano que incorpora influencias del trap y el reguetón. Las temáticas que aborda giran alrededor del amor, la libertad y la propia identidad. Aspectos como estos, junto a su potente estética, suman miles de reproducciones en plataformas como Spotify o Apple Music.

2. CELINE VAN HEELE - "LA CASA"

Esta artista española-holandesa, de 29 años, ha nacido en Atenas y ha vivido en varias ciudades que le han dejado huella en ella: Atenas, Berlín, París, Estocolmo, La Haya, Los Ángeles, y ahora, Madrid. Gracias a su conocimiento multicultural le ha permitido hablar cinco idiomas. Además de la música, Celine es fotógrafa y directora.

Van Heel es una gran soñadora, con tremenda ambición. Desde muy pequeña, sus hobbies han sido tocar el piano y cantar, por lo que siempre ha dado espectáculos para sus familias y cantado bajo la ducha. El año pasado, en Benidorm, mientras acompañaba a un familiar, la participante tocó el piano del hall del Hotel Don Pancho, Alfred García la escuchó y vio algo en ella. Desde entonces, ambos están trabajando junto en su primer álbum. Su meta es ser una de las nuevas artistas latinas que aportan frescura a la industria.

3. CHICA SOBRESALTO - "MALA FEMINISTA"

Maialen, mayormente conocida como Chica Sobresalto, es una de las 16 participantes del Benidorm Fest donde competirá por el micrófono de bronce y ser la representante de España en Eurovisión 2025 que se celebra en Basilea. Saltó al panorama musical, gracias a su participación en la undécima edición de 'Operación Triunfo 2020'. La navarra comenzó a tener reconocimiento en el talent musical gracias a su actuación en la Gala 4, que fue con “Dinamita” de La Bien Querida.

En los últimos meses, Chica Sobresalto, nos ha sorprendido con canciones como “Tu Nirvana”, compuesta y producida junto a Zahara y Marti, y “Navegantes en pendura”, una nueva versión de aquella canción que compuso para una amiga hace diez años. A principios de noviembre, publicó junto a Celia Becks la canción “Crisis”.

4. DANIELA BLASCO - "U-NA-NA"

Daniela Blasco, además de tener una voz que la erigen como una de las artistas emergentes más potentes del panorama musical actual, ha sido reconocida en varias ocasiones por su habilidad en el baile urbano. Gracias a él, se ha coronado en multitud de ocasiones con los primeros puestos en competiciones de alto nivel, como el Urban Display de España o el Hip Hop International, posicionándose como una de las bailarinas más prometedoras de su generación.

Más allá de su evidente talento como bailarina, Daniela también ha realizado incursiones en la música que le han permitido fusionar sus dos pasiones. Porque el salto de una disciplina no solo demuestra su dominio sobre el escenario, sino también la capacidad de conexión con un público que sigue día a día sus publicaciones en redes sociales, pero también su ascenso profesional en una industria en la que cada vez es más complicado incursionar.

5. DAVID AFONSO - "AMOR BARATO"

Con tan solo 8 años, David Afonso, comenzó su andadura en el mundo de la música con actuaciones en diversos eventos interpretando música latina. Tres años más tarde, en 2004, decidió presentarse al concurso infantil Veo, veo, presentado por la actriz y cantante Teresa Rabal, en el que quedó clasificado en un tercer puesto general y segundo de voces.

Ya en 2010, el artista se adentró en el mundo de las orquestas, llegando a formar parte de Melodía Latina. Aquí empezó como percusionista y luego pasó al frente de la agrupación como cantante. Tras un año en la formación, pasó a The Boys Machine, en la que emprende un nuevo proyecto de música latina, trabajando en todas las islas. En 2012, grabó su primer videoclip con esta orquesta y se embarcó en una gira de verano por Galicia que se prolongó hasta 2016.

Tras su paso por el norte de España, volvió al archipiélago canario de la mano de “La Sabrosa” de Tenerife como cantante hasta la actualidad. Además, ha participado en varios programas de la TV Canaria como El expreso en 2006 y en 'Noche de Taifas' en dos ocasiones: en 2021 y en 2023.

6. DeTERESA - "LA PENA"

Graduada en composición y producción musical en el Instituto Británico de Música Moderna en Brighton (Reino Unido), DeTeresa tiene una formación integral en canto, baile e interpretación musical que comenzó desde que no era más que una niña. Su experiencia en el teatro musical, junto a su interés en la diversidad cultural, han dado forma a un estilo único que mezcla tradición y modernidad. Si aún no has escuchado ninguno de sus temas, aquí tienes una playlist para ir abriendo boca.

En febrero de 2024 lanzó su primer EP, Cristal arcoiris, una obra escrita y producida en su totalidad por ella misma, en la que explora su estilo y capacidad como artista independiente. Sin embargo, fue con “PIRULÍ”, su último sencillo, cuando vivió el ascenso de su carrera. La canción, calificada como "electro-chotis", ha sido un fenómeno viral en redes sociales, donde rápidamente capturó el interés de miles de oyentes por su original mezcla de sonidos electrónicos con elementos del chotis.

7. HENRY SEMLER - "NO LO VES"

Desde muy joven Henry Semler mostró una gran pasión por la música. A los 14 años, mientras estudiaba en el High School en Connecticut, Estados Unidos, comenzó a tocar la guitarra y a componer, inspirado por vídeos de YouTube de artistas como James Taylor, Bon Iver, Ben Howard y John Mayer, quienes se convirtieron en sus grandes referentes. Al regresar a Barcelona, Henry se sumergió en la escena musical local, tocando durante tres años en los bares y clubes más emblemáticos de la ciudad. Esa experiencia le permitió perfeccionar su habilidad en directo, pero con el tiempo sintió que necesitaba un cambio.

Buscando una escena musical más activa y un nuevo rumbo, en 2020 decidió mudarse a Madrid para iniciar su proyecto artístico en solitario. Desde entonces, ha lanzado cinco sencillos y un EP de seis canciones, consolidando su sonido y estilo propios. Este 2024 ha sido clave en su carrera. Henry ha estado trabajando en su próximo álbum, "LOVERBOY", en colaboración con el productor Gèrard Rodríguez. El primer sencillo, "DÍMELO", marca el comienzo de esta nueva etapa. Además, ha recorrido Europa como músico de Íñigo Quintero, presentándose en países como Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, así como en festivales de renombre como Rock In Rio Lisboa, Sziget en Budapest y Sonorama.

8. J KBELLO - "VIP"

El verdadero punto de inflexión en la trayectoria de J Kbello llegó con su participación en 'Cover Night', el popular programa dedicado a descubrir y promover talentos musicales emergentes. Su actuación durante todo el programa le valió un segundo puesto que le permitió consolidar su popularidad y ampliar el respeto del público y de la crítica gracias a su versatilidad artística. A lo largo de la competición, J Kbello no solo mostró su habilidad vocal, sino que también aportó a cada presentación su estilo tan personal.

Gracias al programa, J Kbello se erigió como una de las nuevas promesas de la música en España. Con un talento multifacético que combina la expresividad del baile y la habilidad de una voz única, el intérprete continúa trabajando en nuevos proyectos que exploran su identidad artística y su capacidad para conectar con un público cada vez más amplio. Su paso por la televisión ha sido un trampolín para su carrera, y ahora, con una base de seguidores en crecimiento, se perfila como un artista integral y prometedor dentro del panorama musical español.

9. K!NGDOM - "ME GUSTAS TÚ"

La banda, formada por Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis, se ha convertido en una de las revelaciones más destacadas en el pop electrónico. Su fundación en 2019 los ha colocado como un trío capaz de defender un estilo caracterizado por la integración de sintetizadores y una energía capaz de captar a todo aquel que los escucha.

Iván y Jorge, dos de los integrantes del grupo, se conocieron en la Facultad de Comunicación Audiovisual en Valencia, pero no fue hasta unos años después cuando comenzaron a tomarse en serio su trabajo en el estudio y comenzaron a grabar música que pronto llegaría a un público cada vez más fiel. En 2019, el grupo debutó con su álbum homónimo para después lanzar su primer EP. Quiero meterme en tu cama llegó en 2020 como un soplo de aire fresco en una carrera que, aun con poco recorrido, no dejaba de crecer.

En plena pandemia, el grupo realizó la banda sonora de 'Valeria', la serie de Netflix basada en la exitosa saga de Elisabet Benavent. Su aparición en la ficción supuso su entrada directa en la lista de "Los 50 más virales de España" en Spotify.

10. KUVE - "LOCA POR TI"

Maryan Frutos es una cantante, compositora y productora que nació en Murcia. Con la música en sus venas, desde muy pequeña tuvo claro que su mundo giraría en torno a los escenarios. Esta pasión le ha llevado a dedicar su vida a la música y a girar por salas y festivales de toda España.

Desde hace poco, KUVE ha escogido un camino más en el panorama musical. En sus últimos trabajos, ha tomado las riendas de la producción de sus composiciones y ha iniciado una nueva apuesta por el pop electrónico bailable, el amor propio y la buena vibra. La artista está en plena evolución y lista para revolucionar cualquier pista de baile y escenario como el del Benidorm Fest.

En el panorama musical, la cantante tiene publicado cuatro álbumes: Regresión, Kuve 3.0, Castillos de fuego y NO DRAMA. Con su tercer disco, KUVE recibió una nominación a Mejor Álbum en los Premios de la Música Región de Murcia junto a grandes grupos españoles como Viva Suecia y Funambulista. Ya en su último trabajo, autoeditario y producido por ella misma, se encuentran cinco de sus singles más escuchados como “Queen M”, “Xena”, “Fluye”, “Cari cari” y “Lo que me dé la gana”.

11. LACHISPA - "HARTITA DE LLORAR"

Claudia Gómez Galindo, conocida como “La Chispa”, competirá en la cuarta edición del certamen alicantino. Natural de Chiclana, Lachispa se dio a conocer hace unos años en el programa de Juan y Medio, donde mostró por primera vez el talento que luego la llevaría de gira por toda Andalucía. Desde La Noche Blanca de Flamenco de Córdoba hasta escenarios de Tarifa, El Puerto de Santa María, Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera y San Fernando. Estos escenarios le brindaron la oportunidad de compartir tablas con grandes figuras del flamenco, como Niña Pastori, India Martínez, David de María o La Húngara.

Pronto, su talento captó la atención de Rosalía, quien la sumó a su equipo de coristas, brindándole la oportunidad de acompañarla en escenarios tan emblemáticos como los Grammy Latinos en Las Vegas, así como en ciudades como Nueva York y Miami.

Su talento ha ganado el respeto de los más puristas del flamenco, lo que, unido a su habilidad para incorporar influencias urbanas, da como resultado una interpretación respetuosa y a la vez innovadora: profunda, alegre y llena de solemnidad. Así, Lachispa ha ido posicionándose como una de las voces femeninas más interesantes del nuevo flamenco, con un vigor vocal que no pasó desapercibido para Rosalía, quien la invitó a unirse a sus coros cuando apenas tenía 17 años. Hoy, cinco años después, aquellas promesas iniciales ya comienzan a consolidarse en una realidad asombrosa.

12. LUCAS BUN - "TE ESCRIBO EN EL CIELO"

El folclore, lo tradicional y el flamenco tendrán presencia una edición más en el Benidorm Fest. Todo ello de la mano de Lucas Bun, uno de los 16 participantes de la cita alicantina de 2025. Junto con sus compañeros, el catalán competirá por levantar el micrófono de bronce y por el billete para viajar al Festival de la Canción que se celebra en Basilea 2025.

En su sonido, Lucas combina elementos de la electrónica, el folclore, la refinada canción melódica, trip-hop, r&b alternativo, flamenco y pop vanguardista. Además, es una artista que está cargado de misterio y timidez esquiva. Incluso, Bun tiene su propio estilo: no tiene una estética concreta, aunque está salpicada de joyas como una seña de identidad.

Según el crítico musical catalán, Jordi Bianciotto, en las páginas de El Periódico, Lucas Bundía es “el cantante de la voz de oro”. Este joven, jinete profesional, un día decidió colgar las riendas para consagrarse a la música. Lucas se graduó en Berklee (Boston) y está avalado por el productor colombiano Julio Reyes, ganador de 14 premios Grammy. Con él ha grabado alguna de las piezas que componen su repertorio, entre ellas “Caída del cielo”, llave maestra de un tesoro todavía a descubrir. En este tema, el artista suma un total de casi 220.000 reproducciones en YouTube.

El tema de Lucas Bun (@iamlucasbun) se llama "Te escribo en el cielo", una canción dedicada a su madre.#BenidormFest #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/nVYCQHeGQy pic.twitter.com/LdrhXq6ixb — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) November 12, 2024

13. MAWOT - "RAGGIO DI SOLE"

Roberto Comins nació en Castellón en 1973. Desde muy joven, la música formó parte de su vida, especialmente gracias a su padre, quien le acercó al mundo de la música disco. Juntos solían escuchar a artistas como Modern Talking y Boney M. A principios de los 80, el videoclip de Thriller de Michael Jackson le cautivó profundamente, inspirándolo a seguir sus pasos. Con solo 17 años, su padre le regaló un Roland E-70, lo que marcó el inicio de su faceta como compositor y de su pasión por crear sus propias canciones.

Ya en 1997, tuvo la oportunidad de dar su primer concierto con una canción llamada “Mandala”. Años posteriores se presentó al Festival de Benidorm y decidió bajarse de los escenarios para dedicarse a la producción musical, aprendiendo de su gran amigo Toni Rico. Entre 2009 y 2010 estudió postproducción en la Escuela Microfusa. "Ahora, ha vuelto a recorrer el mismo camino que lo vio empezar, regresando al escenario, su verdadero hábitat, y se enfrenta a un gran reto como es el Benidorm Fest.

14. MEL ÖMANA - "I'M A QUEEN"

Melodía Pérez, más conocida como Mel Ömana, es una artista canaria que ha hecho de la música su absoluta seña de identidad. Nacida en 1989 en la isla de Gran Canaria, la intérprete candidata a ganar el certamen alicantino es una figura multidisciplinar que desdibuja los límites entre géneros y etiquetas.

Integrando en un mismo proyecto su faceta como cantante, compositora, bailarina, productora y actriz, su arte es tan amplio como sus influencias artísticas. La intérprete ha confesado en más de una ocasión que el reggae y el soul son géneros que inciden directamente en su proceso creativo. Inspirada además por sus vivencias en países como Cuba y Portugal, Mel fusiona sus raíces latinas con la esencia cultural del archipiélago canario.

Lejos de pasar desapercibida en su tierra natal, Mel ha sido reconocida en diversas ocasiones por su impacto en el panorama cultural canario. Ganadora de los premios Clickers al mejor proyecto de Los40 Canarias, en 2023 fue erigida como Mejor Artista Canaria. Un hito más en una carrera que no hace más que crecer a pasos agigantados. ¿Aún no conoces temas como “Muévelo”, “Tu night” o “Madura”? Aquí tienes una playlist para ir abriendo boca y redescubriendo a la nueva promesa del Benidorm Fest.

"I'm a queen" es el título del tema de Mel Ömana.



"Todas las personas tenemos una reina dentro".#BenidormFest #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/3lR5jTUeHK pic.twitter.com/ZBJpSzcOlR — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) November 12, 2024

15. MELODY - "ESA DIVA"

Melodía Ruiz, conocida mundialmente como Melody, es una cantante muy querida por varias generaciones. Su primer gran éxito llegó a los 10 años, conquistando el país con temas inolvidables como "El baile del gorila" y "De pata negra".

Su nombre cruzó fronteras cuando con tan solo 10 años alcanzó el número uno en más de 15 países y vendió más de un millón de copias de su icónica canción “El baile del gorila”, uno de los grandes éxitos de principios de siglo. Convertida en la canción del verano en 2001, su éxito la llevó a realizar giras internacionales. Su álbum debut, "De pata negra", fue incluso nominado al Grammy Latino en 2002 como Mejor Álbum Infantil.

Veinte años después de su salto a la fama internacional, Melody cuenta ya con seis álbumes de estudio, entre ellos sus más recientes trabajos: Parapapá y Rúmbame. Además de su carrera musical, ha sido jurado y artista invitada en diversos programas de televisión. Su talento la ha llevado también al cine, debutando en la comedia 'Ahora o nunca' de María Ripoll, y a la televisión, con colaboraciones en la serie 'Arde Madrid' de Paco León y 'La Casa de las Flores' de Manolo Caro.

16. SONIA Y SELENA - "REINAS"

Detrás de este dúo de pop latino, se encuentran las cantantes Sonia Madoc y Selena Leo. Siendo pareja musical alcanzaron un enorme éxito a principios de los años 2000. Aquel tema dio nombre a su único álbum "Yo quiero bailar". Con esta canción, ya intentaron representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2001 en Eurocanción. Sin embargo, a pesar de quedar en un noveno puesto en la preselección española, lograron ser el tema del verano de ese año y tuvieron un gran éxito y repercusión en toda Europa.

Con el disco, llegaron a vender más de 1.500.000 de copias en España y Latinoamérica en el verano de 2001, con el que consiguieron varios Discos de Oro y de Platino. Contaron con otros grandes hits como “Deja que mueva, mueva, mueva” o “Tequila”.

Tras poco más de un año el grupo se disolvió y las artistas decidieron continuar sus carreras en solitario. Durante este tiempo han sacado diversos singles y nunca han dejado de tener presencia en programas de televisión, galas y festivales, siempre por separado. Este 2024 han anunciado por fin su regreso: tras más de 20 años, sus caminos se han unido de nuevo y han vuelto a conectar como artistas y como personas.