El alto y claro comunicado de 'La Revuelta' y Jorge Martín que aclara lo sucedido con 'El Hormiguero'

El jueves 21 de noviembre de 2024 pasará sin ninguna duda a los anales de la historia de la televisión después de que David Broncano y 'La Revuelta' dijeran basta y se atrevieran a denunciar el mayor escándalo de la pequeña pantalla después de que 'El Hormiguero' les dejara sin invitado tras prohibir que Jorge Martín, el ganador mundial de Moto GP acudiera antes al espacio de TVE que al de Pablo Motos.

Así, David Broncano no dudó en explicar al público que este jueves no iba a haber entrevista pues aunque Jorge Martín estaba en el camerino no podía aparecer en directo por las presiones de 'El Hormiguero'. "Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", aseguró el presentador de 'La Revuelta'.

"Nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en ‘La Resistencia’ y demás", prosiguió diciendo David Broncano dejando claro que no era cosa de un día y que ya les había pasado más veces pero nunca tan al borde de comenzar la grabación.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

A partir de ahí se generó un revuelo monumental en redes sociales con numerosos rostros manifestándose aplaudiendo a David Broncano y arremetiendo contra las malas artes de Pablo Motos. Algo que llevó a que 'El Hormiguero' lanzara un comunicado en "X" asegurando que había sido un "malentendido sin mayor importancia".

'La Revuelta' y Jorge Martín aclaran lo sucedido en sendos comunicados

A lo largo de este viernes se han ido publicando diferentes versiones sobre lo sucedido en las que se ha llegado a decir que David Broncano no dijo toda la verdad pues sí que se grabó una entrevista con Jorge Martín tras cortar la grabación de lo que se vio anoche en 'La Revuelta'.

Pues bien 'La Revuelta' ha querido aclarar lo sucedido y agradecer a Jorge Martín y todo su equipo la colaboración que pusieron en todo momento. "Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo", recalcan desde la cuenta oficial del programa en "X".

Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo. — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 22, 2024

Tras ello, el propio Jorge Martín se ha manifestado también en su cuenta de "X" dando las gracias a 'La Revuelta' por lo bien que le habían tratado. "¡Gracias a todo el equipo de @LaRevuelta_TVE y al público! Fue una gran noche! Pronto volveré y lo compartiremos con toda la audiencia", asegura el campeón del mundo de Moto GP.

¡Gracias a todo el equipo de @LaRevuelta_TVE y al público! Fue una gran noche! Pronto volveré y lo compartiremos con toda la audiencia ❤️ https://t.co/2BNrIWTRlE — Jorge Martín Almoguera (@88jorgemartin) November 22, 2024

Breve resumen de la cronología de lo sucedido en la guerra de Broncano y Pablo Motos

Una vez 'La Revuelta' ha confirmado que grabó una entrevista con Jorge Martín que podrá ser emitida una vez el piloto cumpla con su compromiso con 'El Hormiguero', vamos a resumir que es lo que pasó verdaderamente con la visita del piloto a 'La revuelta' y al programa de Pablo Motos.

Según recoge Vertele y ha verificado El Televisero, El Terrat cerró el pasado 8 de noviembre una entrevista con Jorge Martín en 'La Revuelta' para este jueves 21 de noviembre. Paralelamente también se acordó la visita del piloto si ganaba el mundial de Moto GP a 'El Hormiguero' y el espacio de Antena 3 anunció el martes pasado que el piloto madrileño acudiría al programa la próxima semana.

Este jueves por la mañana, Jorge Martín publicó un story en Instagram anunciando que iba a ir a 'La Revuelta'. Poco después esa publicación desapareció. Pues bien a las 16:30 horas, el piloto y su equipo llegaron hasta el Teatro Príncipe Gran Vía en el que se graba el programa de Broncano y anunciaban que no podían participar en el programa. Tal y como cita el citado medio, el representante y el piloto recibieron "llamadas de alto nivel" para impedir la entrevista en 'La Revuelta'.

Tras lo sucedido, 'La Revuelta' tuvo que posponer su grabación una hora arrancando a las 18:00 horas. Al acabar sobre las 19:15 horas, Broncano explicó lo sucedido al público y le informó de que el que quisiera quedarse podría asistir a una entrevista con Jorge Martín que no se iba a ver por la noche. En torno a las 19:45 horas se grabó media hora de entrevista con el piloto que TVE podrá emitir una vez se haya producido la entrevista de Jorge Martín en 'El Hormiguero' que será el próximo miércoles 27 de noviembre.

En definitiva, ahora queda esperar a ver cuándo emitirá TVE la entrevista de Jorge Martín en 'La Revuelta' y que dirá el piloto en su visita a 'El Hormiguero' y como se producirán a partir de ahora las tensiones entre ambos programas después de haber destapado las tácticas del programa de Pablo Motos para prohibir a los invitados que acudan antes al programa de Broncano.