Belén Esteban usa el altavoz de 'El Hormiguero' para arremeter sin filtros contra 'De Viernes'

Belén Esteban llegó a 'El Hormiguero' dispuesta a pronunciarse como nunca sobre la competencia directa de Antena 3. Sin ningún reparo, Pablo Motos permitió a la estrella de Quickie contar con pelos y señales los detalles más desagradables de su despido de Mediaset. A su vez, la de Paracuellos no tuvo reparo en burlarse de 'De viernes' con un dardo directo al nuevo modelo de televisión de Telecinco.

"Hablemos de Telecinco en Antena 3 que da mucho morbo", sugirió Pablo Motos al comprobar que iba a ser imposible no mencionar a la competencia en una entrevista de tales características. "He sido muy feliz, pero tengo que reprocharles la manera de echarnos", comenzó explicando la invitada de este jueves.

Belén Esteban sobre 'De viernes': "la tele de 'mato a mi madre'"

Belén Esteban recordó entonces como ella y sus compañeros se enteraron del fin del programa mientras estaban en directo, a través de una noticia de El Mundo. "No fue la correcta. Un programa que está de lunes a sábado durante 14 años, que hacíamos lo que nos pedían, protestábamos pero lo hacíamos… no estuvo bien", sentenció la princesa del pueblo. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a aceptar que su camino tenía que seguir por otro lugar.

Pablo Motos y Belén Esteban en 'El Hormiguero'

Entonces, se pronunció con dardo incluido sobre el cambio de dirección que intentó dar la que fue su casa televisiva durante 14 años, prescindiendo de ella y su espacio. "Querían una tele blanca, menos los viernes que es una tele de 'mato a mi madre'...", señaló haciendo referencia directa a 'De viernes'. Y tal vez burlándose de las constantes peleas madre-hijo que ha visto pasar ese plató a manos de su excompañera Carmen Borrego y José María Almoguera o Ángel Cristo contra Bárbara Rey.

"Fue duro, hay compañeros míos que lo pasaron muy mal. A mí me vino bien… me vino mal cuando empecé en Ten. El duelo esos 10 meses no los pasé", confesó Belén Esteban, asegurando que el parón, acompañado de su aventura más relajada en Netflix con 'Sálvese quien pueda', le vino muy bien. Sobre su nueva etapa en Quickie reinventándose de cero junto a sus compañeros, la televisiva fue clara.

"'Sálvame' fue un programa duro"

"Es lo que hay, hay que tirar para adelante y la gente nos quiere. Nos sentimos muy queridos. Tenemos un público joven que flipas y, sobre todo, un público mayor que alucinas", sentenció entre aplausos la tertuliana mientras Pablo Motos insistía en conocer quién del famoso elenco lo había pasado peor tras la cancelación. "María lo pasó mal, Víctor... todos. Fue duro, tú imagínate", aseguró Belén.

Y al parecer, los últimos días acudiendo a su puesto por las tardes tras conocer su sentencia de muerte no fueron agradables. "Es que encima, como cachondeo de últimas, nos pusieron el Mediafest, me vistieron de Rosalía, que yo era un cuadro, tuvimos que bailar, cantar… Hacíamos de todo, y encima lo hicimos con dignidad. Para mí el último programa fue el más emotivo y bonito, pero cuando mis jefes tiraron una flecha desde lo alto de Telecinco, para mí fue un descanso. 'Sálvame' fue un programa muy duro", terminó asegurando Belén Esteban.