Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves 7 de noviembre: el imprevisto giro de Jesús y la verdad de Julia

Tras recuperar la normalidad en su emisión después de los parones de esta última semana por culpa de la DANA y por el festivo del 1 de noviembre, 'Sueños de libertad' continúa ofreciendo con éxito nuevos episodios de su recién estrenada segunda temporada.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, después de que Alberto le confesara a Luz que es su padre, la enfermera dudaba de su palabra y desconfía de que le haya engañado pues no entiendo por qué ha aparecido ahora después de 30 años sin dar señales de vida. Mientras, Luis trataba de decirle que no tiene por qué dudar de ello y le animaba a que hable con él para aclarar todas las dudas.

Marta y Fina visitaban por primera vez la casa que les ha comprado Damián y que será su nidito de amor. Marta celebraba poder tener un lugar para poder vivir con su chica sin que nadie les moleste. Por su parte, Fina compartía las dudas que tiene de lo que puede pensar la gente al ver que no duerme en la colonia y pensaba sobre todo en lo que podría pensar Claudia si se entera.

María no dudaba en aprovechar la presencia de Víctor en la casa de los De La Reina para poner a Andrés en un compromiso al pedir que le organice una fiesta de cumpleaños después de que él trate de excusarse con que tiene mucho trabajo en la fábrica.

Mateo le pedía a su padre que además de acudir a su boda sea su padrino, sin embargo don Pedro rechazaba la propuesta y le decía a su hijo que no puede acudir a la boda sin su mujer y que si ella no quiere ir él tampoco puede por lo que está contra la espada y la pared. Y le decía que le hará un buen regalo pero su hijo le deja claro que no piensa aceptarlo tras los desprecios de su familia.

Paralelamente, Claudia juntaba a Carmen y Fina para decirles que se casa en dos semanas y tras ello les contaba que su madre no quiere acudir a su boda. Tras proponerle a Carmen que sea su madrina, ella no dudaba en aceptar su oferta muy emocionada.

Marta y Damián se reunían con Jesús después de descubrir los planes de sacar adelante un balneario y una línea cosmética gracias a los Merino. Y ambos no dudaban en encararse con él y los De La Reina amenazaban con denunciarle si se lleva su cartera de clientes. Y él les dejaba claro que esa son las consecuencias de haberle expulsado de la empresa e inicia una nueva guerra.

Tras ello, Damián no dudaba en reunirse con don Pedro y cuestionarle su plan de sacar adelante una línea de cosméticos para enfrentarse con los perfumes De La Reina. Y el padre de Mateo le decía que son negocios y que no puede poner las cuestiones personales por delante. Tras ello, Digna se volvía a encontrar con Damián y compartía con él su miedo por Julia después de las pesadillas que sufre.

Joaquín trataba de buscar cualquier excusa para pasar tiempo con Miriam después del malentendido y la secretaria se mostraba encantada de poder pasar tiempo con su jefe. Mientras, Luis proponía en la junta directiva sacar adelante la nueva línea de perfumes adelantándose a los planes de Jesús y les contaba que Jesús se ha puesto en contacto con Felipe Manzanares, un ex compañero y gran perfumista y que tienen que temer su competencia. Finalmente, todos aceptaban la propuesta del Merino.

Luz decidía hacer caso a Luis y opta por escuchar a Alberto que le contaba cómo conoció a su madre y por qué decidió desaparecer pues su familia y la de su madre no estaban de acuerdo con la relación. Y que cuando se enteró de que tenía una hija decidió ir en su búsqueda.

Después de todas las pesadillas que tiene y que Jesús le preguntara a su hija que le pase con él, la pequeña optaba por contarle a su padre que es lo que le atormenta: no para de soñar que ella y Begoña van por el bosque y él las persigue y cuando las encuentra dispara a Begoña. Tras ello, Jesús le pedía que no se lo cuente a Begoña y que solo es una fantasía.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 179 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 7 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 179 de 'Sueños de libertad'

Luis y Joaquín celebran que por fin las cosas se empiezan a hacer como ellos desean tras conseguir que tanto Marta como Andrés y Damián acepten sacar una nueva línea de perfumes. Mientras, Digna anima a sus hijos a no bajar la guardia pues la guerra contra los De La Reina acaba de empezar.

Mateo y Claudia no quieren esperar más y deciden adelantar la boda pese a estar tristes por no poder contar con el apoyo de sus familias pues don Pedro ha rechazado ser su padrino mientras la madre de ella tampoco quiere acudir. Así, ambos deciden casarse en dos días.

Después de las amenazas de su padre y su hermana, Jesús da un sorprendente giro y propone a don Pedro y a Damián fusionar los negocios y hacer que el balneario que están construyendo y la fábrica De La Reina se unan para convertir a la nueva empresa derivada de los dos en el buque insignia empresarial del país descolocando al padre de Mateo que no duda en decirle a su socio que no se fía de él.

Víctor decide acompañar a María a comprar un vestido y en pleno paseo no duda en preguntarle a su amiga si la pasa algo pues cree que hay algo que no funciona bien en su matrimonio con Andrés y ella opta por decirle que es que echa mucho de menos a su padre.

Isidro decide ocultarle a su hija Fina su verdadero estado de salud para no preocuparla. Asimismo, el chófer le anuncia a Damián que ha decidido jubilarse definitivamente después de sufrir un nuevo ataque al corazón.

Tras su acercamiento, Miriam no duda en echar un cable a Joaquín para que le compre un regalo a Gema. Por su parte, Gaspar toma una importante decisión con su relación con Dolores. Y Carmen no está dispuesta a que la boda de Claudia y Mateo pase desapercibida.

Pese a que Luz sigue desconfiando de que Alberto sea su padre biológico, el operario insiste y le dice que puede demostrarlo mientras ella trata de saber cómo dio con su paradero y le cuenta que fue gracias a Blanca, la compañera de prisión de la doctora Borrell.

Begoña trata de indagar en las pesadillas de Julia y le pide que le cuente que es lo que soñó. Y finalmente, la pequeña decide saltarse la prohibición de su padre y le cuenta cuál es la pesadilla que no para de martirizarla. Y Begoña no duda en decirle a la niña que eso no es un sueño y que pasó de verdad.