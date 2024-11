Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles 6 de noviembre: la prohibición de Jesús y los orígenes de Luz

Después de que este lunes, Antena 3 decidiera levantar de su programación a última hora 'Sueños de libertad' y adelantar 'Y ahora Sonsoles' para emitir un nuevo especial sobre la tragedia de la DANA durante toda la tarde; este martes la ficción retomaba su emisión en la cadena de Atresmedia con la emisión del capítulo 177.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Digna compartía con Luis su temor por que Jesús pueda descubrir a Gema espiando a don Pedro y Jesús. Después, Gema se presentaba en casa y les contaba lo que ha podido averiguar y les explicaba que hablaron de construir algo y contratar a un tal Felipe Manzanares, que resulta que fue compañero de Luis cuando estudió como perfumista y llegaban a la conclusión de que Jesús quiere competir con la empresa familiar y lanzar una nueva fábrica de perfumes.

Marta no dudaba en ser muy exigente con Tasio ante su ascenso como nuevo encargado de la fábrica tras no entender la obsesión que tiene su padre hacia él. Al ver que Tasio se sentía muy presionado por Marta, Joaquín trataba de mediar entre ambos ahora que sabe que él también es hijo de Damián y le decía al encargado que tiene que tener paciencia con Marta.

Tras conocer por boca de Fina la propuesta de Damián a su hija, Isidro no dudaba en hablar con su patrón para tratar de descubrir qué tipo de intenciones tiene con esa idea de comprarle una casa en el campo a Marta y asegurarse de que no hay nada oscuro detrás. Y Damián le dejaba claro que ha decidido seguir su consejo de aceptar su relación.

Mateo le contaba a Claudia que su padre le ha invitado al cumpleaños de su madre con la única condición de que no fuera acompañado de su novia. Y Claudia trataba de que su pareja tienda puentes con sus padres y acuda a esa celebración.

Luz le dejaba claro a Joaquín que Alberto, el nuevo operario está ayudando en la creación de la casa-cuna y le agradecía haberle contratado así como la ayuda que ha prestado Gema con el proyecto desde el principio. Por su parte, Joaquín le agradecía a Luz que descubriera que Julia era una Merino al igual que ella que ya es de la familia.

Víctor Zárate regresaba a la casa de los De La Reina y María no dudaba en proponerle que se quede a dormir en su casa al ver los problemas que está teniendo en la pensión. Tras ello, Gema no dudaba en aconsejar a su amiga que utilice a su amigo para tratar de darle celos a Andrés.

Mientras, Joaquín no dudaba en decirle a Miriam que no quiere que su amistad se pueda estropear por confundir sus sentimientos. Tras ello, Luis le contaba a Joaquín que ha hablado con su amigo Felipe Manzanares y que ha recibido una propuesta irrechazable de Jesús para abrir una línea de proyectos de belleza para un balneario y que quiere robarles su idea de montar un balnerario tras arrebatarles las tierras.

Marta le contaba a Andrés que ha aceptado la oferta de Damián de comprarle una casa en el campo y su hermano compartía sus dudas con lo que busca su padre y le dejaba claro que la está tratando de comprar. Y Marta no dudaba en decirle que no tiene que temer nada y que solo siente que lo único que está haciendo es aceptar su relación con Fina.

Después de enterarse de los planes de Luis, Digna hablaba con sus hijos y urdía un plan para tratar de boicotear el proyecto de Jesús con don Pedro y les proponía contarle todo a Damián pero sus hijos no estaban de acuerdo pues al final Damián siempre ha encubierto a su hijo. La cocinera les pedía que todo esto se quede entre los Merino y los De La Reina y que cuando ellos se enteren de los planes de Jesús se pondrán de su lado. Y finalmente, Digna le contaba los planes de Jesús.

Julia se desmayaba al ver la escopeta de Damián. Y al despertar, salía huyendo al ver a Jesús. Todo después de seguir teniendo pesadillas por las noches y de que Begoña tratara de investigar cuál es el motivo.

Luz leía una carta de Blanca, su amiga de la cárcel, en la que describe a un hombre que la visitó. Y la doctora tenía claro que se trata de Alberto y compartía su temor con Luis. Justo en ese momento, Alberto aparecía en el dispensario y Luz trataba de saber que es lo que está buscando y el operario le decía que él es su padre.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 178 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este miércoles 6 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 178 de 'Sueños de libertad'

Después de que Alberto le confesara a Luz que es su padre, la enfermera duda de su palabra y desconfía de que le haya engañado pues no entiendo por qué ha aparecido ahora después de 30 años sin dar señales de vida. Mientras, Luis trata de decirle que no tiene por qué dudar de ello y le anima a que hable con él para aclarar todas las dudas.

Marta y Fina visitan por primera vez la casa que les ha comprado Damián y que será su nidito de amor. Marta celebra poder tener un lugar para poder vivir con su chica sin que nadie les moleste. Por su parte, Fina comparte las dudas que tiene de lo que puede pensar la gente al ver que no duerme en la colonia y piensa sobre todo en lo que podría pensar Claudia si se entera.

María no duda en aprovechar la presencia de Víctor en la casa de los De La Reina para poner a Andrés en un compromiso al pedir que le organice una fiesta de cumpleaños después de que él trate de excusarse con que tiene mucho trabajo en la fábrica.

Mateo le pide a su padre que además de acudir a su boda sea su padrino, sin embargo don Pedro rechaza la propuesta y le dice a su hijo que no puede acudir a la boda sin su mujer y que si ella no quiere ir él tampoco puede hacer y demuestra que está contra la espada y la pared. Y le dice que le hará un buen regalo pero su hijo le deja claro que no piensa aceptarlo tras los desprecios de su familia.

Paralelamente, Claudia junta a Carmen y Fina para decirles que se casa en dos semanas y tras ello les cuenta que su madre no quiere acudir a su boda. Tras proponerle a Carmen que sea su madrina, ella no duda en aceptar su oferta muy emocionada.

Marta y Damián se reúnen con Jesús después de descubrir los planes de sacar adelante un balneario y una línea cosmética gracias a los Merino. Y ambos no dudan en encararse con él y los De La Reina amenazan con denunciarle si se lleva su cartera de clientes. Y él les deja claro que esa son las consecuencias de haberle expulsado de la empresa e inicia una nueva guerra.

Tras ello, Damián no duda en reunirse con don Pedro y cuestionarle su plan de sacar adelante una línea de cosméticos para enfrentarse con los perfumes De La Reina. Y el padre de Mateo no duda en decirle que son negocios y que no puede poner las cuestiones personales por delante. Tras ello, Digna se vuelve a encontrar con Damián y comparte con él su miedo por Julia después de las pesadillas que sufre.

Joaquín trata de buscar cualquier excusa para pasar tiempo con Miriam después del malentendido y la secretaria se muestra encantada de poder pasar tiempo con su jefe. Mientras, Luis propone en la junta directiva sacar adelante la nueva línea de perfumes adelantándose a los planes de Jesús y les cuenta que Jesús se ha puesto en contacto con Felipe Manzanares, un ex compañero y gran perfumista y que tienen que temer su competencia. Finalmente, todos aceptan la propuesta del Merino.

Luz decide hacer caso a Luis y opta por escuchar a Alberto que le cuenta cómo conoció a su madre y por qué decidió desaparecer pues su familia y la de su madre no estaban de acuerdo con la relación. Y que cuando se enteró de que tenía una hija decidió ir en su búsqueda.

Después de todas las pesadillas que tiene y que Jesús le pregunte a su hija que le pase con él, la pequeña no duda en contarle a su padre que es lo que le atormenta: no para de soñar que ella y Begoña van por el bosque y él las persigue y cuando las encuentra dispara a Begoña. Tras ello, Jesús le pide que no se lo cuente a Begoña y que solo es una fantasía.