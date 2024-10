Avance 'Sueños de libertad, capítulo lunes 4 de noviembre: Luis desenmascara a Jesús y el hallazgo de Luz

Después del parón que vivió 'Sueños de libertad' este miércoles con motivo de la programación especial de Antena 3 para cubrir la información de la tragedia de la DANA; la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay regresaba este jueves a la parrilla de la cadena.

Eso sí, 'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón este viernes 1 de noviembre al ser festivo nacional por ser el día de Todos los Santos. En su lugar, Antena 3 ofrecerá Multicine, en concreto la película "La hora de la araña".

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Julia le pedía a Andrés que le lleve a una muestra de aves rapaces en Toledo y le dejaba claro que la idea era de María. Ello llevaba a que Andrés desconfíe y acusara a su mujer de usar a su sobrina para tratar de reconquistarlo y pasar más tiempo juntos.

Fina no dudaba en compartir con su padre la propuesta de Damián de comprarle una casa a Marta en el campo para que puedan vivir juntas y apartadas del mundo y la dependienta le decía que le encantaría compartir esa casa. No obstante, el chófer le dejaba claro a su hija que el fondo de Damián no es bueno y tiene que desconfiar de él.

Gaspar recibía una nueva carta de Dolores en la que aparece su número de teléfono y el encargado de la cantina compartía con Tasio sus dudas de seguir adelante porque no se le dan bien estas cosas.

Digna decidía compartir con Joaquín otro de los grandes secretos de Damián después de que su hijo le cuente que tanto él como Marta tuvieron que hacer frente común al no estar de acuerdo con ascender a Tasio como encargado. Así, la cocinera le revelaba a su hijo que le conviene tenerle de su lado pues Tasio es hijo de Damián y que es otra víctima de los De La Reina. Paralelamente, el propio Tasio compartía sus dudas con Carmen de su nuevo puesto de encargado.

Don Pedro y Digna volvían a coincidir por Toledo y el padre de Mateo le entregaba una caja con los pastelitos favoritos de Julia. Mientras los dos empezaban a congeniar, la cocinera trataba de advertir al empresario de lo que puede hacer su sobrino Jesús.

Gema pillaba a Joaquín con la pluma que le había regalado Miriam, su marido le contaba que su secretaria lo pasó muy mal con su anterior novio y no podía rechazar el regalo. Tras ello, Gema no dudaba en acudir a la fábrica para advertir a la secretaria de que se aleje de su marido.

Víctor Zárate, el amigo de María y Andrés, llegaba a casa de los De La Reina y la pareja tenía que fingir que todo está bien en su matrimonio para evitar que el rumor de lo que ha pasado entre ellos se propague por Jaca como temía María.

Mateo compartía con don Agustín su cabreo con sus padres por su mal trato hacia Claudia sobre todo el de su madre Inés y el feo de que acuda a su cumpleaños pero sin ella. Tras ello, el párroco le hacía ver a Mateo que su padre ha intercedido para que el papa le conceda la dispensa para poder casarse.

Tras su encuentro con don Pedro, Digna le pedía a Gema que haga de espía y trate de averiguar qué tipo de negocios se traen entre manos el padre de Mateo y Jesús. Y el De La Reina terminaba pillando a la sirvienta detrás de la puerta al escuchar movimiento mientras estaba reunido con el señor Carpena.

Después de mucho pensárselo, Marta decidía aceptar la propuesta de su padre de comprarle una casa en el campo para poder vivir alejada con Fina pese a que le cuesta perdonar a su padre por todo lo que ha sido capaz de hacer.

Capítulo 177 de 'Sueños de libertad' - Lunes 4 de noviembre

Damián e Isidro en 'Sueños de libertad'.

Digna comparte con Luis su temor por que Jesús pueda descubrir a Gema espiando a don Pedro y Jesús. Después, Gema se presenta en casa y les cuenta lo que ha podido averiguar y les dice que hablaron de construir algo y contratar a un tal Felipe Manzanares, que resulta que fue compañero de Luis cuando estudió como perfumista y llegan a la conclusión de que Jesús quiere competir con la empresa familiar y lanzar una nueva fábrica de perfumes.

Marta no duda en ser muy exigente con Tasio ante su ascenso como nuevo encargado de la fábrica tras no entender la obsesión que tiene su padre hacia él. Al ver que Tasio se siente muy presionado por Marta, Joaquín trata de mediar entre ambos ahora que sabe que él también es hijo de Damián y le dice al encargado que tiene que tener paciencia con Marta.

Tras conocer por boca de Fina la propuesta de Damián a su hija, Isidro no duda en hablar con su patrón para tratar de descubrir qué tipo de intenciones tiene con esa idea de comprarle una casa en el campo a Marta y asegurarse de que no hay nada oscuro detrás. Y Damián le deja claro que ha decidido seguir su consejo de aceptar su relación.

Mateo le cuenta a Claudia que su padre le ha invitado al cumpleaños de su madre con la única condición de que no fuera acompañado de su novia. Y Claudia trata de que su pareja tienda puentes con sus padres y acuda a esa celebración.

Luz le deja claro a Joaquín que Alberto, el nuevo operario está ayudando en la creación de la casa-cuna y le agradece haberle contratado así como la ayuda que ha prestado Gema con el proyecto desde el principio. Por su parte, Joaquín le agradece a Luz que descubriera que Julia era una Merino al igual que ella que ya es de la familia.

Víctor Zárate regresa a la casa de los De La Reina y María no duda en proponerle que se quede a dormir en su casa al ver los problemas que está teniendo en la pensión. Tras ello, Gema no duda en aconsejar a su amiga que utilice a su amigo para tratar de darle celos a Andrés.

Mientras, Joaquín no duda en decirle a Miriam que no quiere que su amistad se pueda estropear por confundir sus sentimientos. Tras ello, Luis le cuenta a Joaquín que ha hablado con su amigo Felipe Manzanares y que ha recibido una propuesta irrechazable de Jesús para abrir una línea de proyectos de belleza para un balneario y que quiere robarles su idea de montar un balnerario tras arrebatarles las tierras.

Marta le cuenta a Andrés que ha aceptado la oferta de Damián de comprarle una casa en el campo y su hermano comparte sus dudas con lo que busca su padre y le deja claro que la está tratando de comprar. Y Marta no duda en decirle que no tiene que temer nada y que solo siente que lo único que está haciendo es aceptar su relación con Fina.

Después de enterarse de los planes de Luis, Digna habla con sus hijos y urde un plan para tratar de boicotear el proyecto de Jesús con don Pedro y les propone contarle todo a Damián pero sus hijos no están de acuerdo pues al final Damián siempre ha encubierto a su hijo. La cocinera les pide que todo esto se quede entre los Merino y los De La Reina y que cuando ellos se enteren de los planes de Jesús se pondrán de su lado. Y finalmente, Digna le cuenta los planes de Jesús.

Julia se desmaya al ver la escopeta de Damián. Y al despertar, sale huyendo al ver a Jesús. Todo después de seguir teniendo pesadillas por las noches y de que Begoña trate de investigar cuál es el motivo.

Luz lee una carta de Blanca, su amiga de la cárcel, en la que describe a un hombre que la visitó. Y la doctora tiene claro que se trata de Alberto y comparte su temor con Luis. Justo en ese momento, Alberto aparece en el dispensario y Luz trata de saber que es lo que está buscando y el operario le dice que él es su padre.