Alessandro Lequio solivianta a Alejandra Rubio con lo que le suelta en su cara en 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio se encuentra aún en el centro de la polémica por su reciente cruzada contra José María Almoguera. La sobrina de Carmen Borrego no dudó en sacar las garras por su tía, sentenciando a su primo desde 'Vamos a ver'. Y el programa no dudó en centrarse este miércoles una vez más en este nuevo desencuentro familiar, provocando un enfrentamiento entre la hija de Terelu Campos y Alessandro Lequio.

"Le doy las gracias a Alejandra porque siempre da la cara por mí, pero creo que en estos momentos todos tenemos que ayudar a José María para que no se sienta solo", señaló Carmen Borrego este martes en el matinal de Telecinco. Una petición que Alejandra revisaría este mismo miércoles en plató mientras veía las imágenes de su tía.

Sin embargo, mientras escuchaba atentamente los ruegos de la colaboradora de 'Vamos a ver' pidiéndole que brinde todo su apoyo a su primo, Alejandra Rubio quedó sorprendida con las duras acusaciones de uno de sus compañeros durante el día anterior. "Lo peor no son tanto las palabras de Alejandra si no la cara de superioridad que se le pone cuando habla de su primo", clamó Alessandro Lequio este martes tras el pronunciamiento de Borrego.

Alejandra Rubio contesta a los ataques de Alessandro Lequio durante su ausencia

Alessandro Lequio y Alejandra Rubio en 'Vamos a a ver'

Y cuando Adriana Dorronsoro le reprendió por no haber lanzado esos reproches a la pareja de Carlo Costanzia a la cara los días que coinciden en el plató de 'Vamos a ver', el italiano dio su palabra. "Porque me ha salido ahora, pero no te preocupes que se lo voy a decir", sentenció el polemista antes de romper una lanza a favor de la nueva etapa mediática de José María Almoguera, un aspecto que su prima criticó con dureza.

"Ha optado por rentabilizar su vida, cosa que vosotros lleváis haciendo mucho tiempo, y con todo el derecho del mundo", terminó esgrimiendo Lequio entre gritos con dardo directo a Alejandra Rubio y su familia. Y la hija de Terelu Campos no se cortó en responder este miércoles. "Voy a ser muy breve. Me voy a marcar un Anabel Pantoja", anunció la influencer con media sonrisa.

"Te agradecería que tuvieras un poco de valentía"

"Yo voy a dar a luz en muy poco, no tengo nada que decir al respecto. No tengo nada que decir, no va conmigo. Me quito de en medio", comenzó explicando la sobrina de Carmen Borrego antes de dirigirse con un importante recado al italiano. "Alessandro te agradecería que tuvieras un poquito de valentía y me dijeses las cosas cuando estoy a tu lado y no cuando lo estoy viendo desde casa", reprochó la colaboradora.

Pero el italiano no tardó en escudarse. "Escucha, te lo digo delante de tu cara de superioridad y de quién quieras. Pero lo que tenemos que hacer es decirlo delante de la cara de nuestra audiencia. Porque es por ellos y para ellos por lo que estamos aquí", espetó Alessandro Lequio mientras Alejandra Rubio escuchaba con tono serio.

"Se nota que tú no visionas nuestro programa, porque de hacerlo serías la primera que se extrañaría de tu cara. Tienes una cara de penitencia, como si estuvieras aquí obligada. Tú sabrás por qué", terminó sentenciando el colaborador de Joaquín Prat antes de que la hija de Terelu Campos guardase silencio para no reírse.