Alessandro Lequio dispara la controversia por lo que señala al hablar del chef José Andrés

En 'Vamos a ver' han puesto en valor cómo rostros conocidos como el chef José Andrés, Rosalía, Miguel Ángel Silvestre, Nacho Palau, Pitingo o el futbolista Rubén García se han desplazado a las zonas más afectadas por la DANA en Valencia para ayudar. Y Alessandro Lequio ha lanzado un comentario bastante polémico al respecto.

"Poner un foco, un foco importante, en José Andrés, que es una persona fantástica, que hace una labor increíble, y es una de las personas más influyentes en Estados Unidos", ha resaltado Antonio Rossi. "Y colabora siempre en cualquier catástrofe", ha apuntado Alejandra Prat.

"Su ONG llegó antes que ninguna fuerza del Estado y dio de comer en las primeras horas a gente que no tenía ni agua que beber en esos momentos más críticos. Junto a Pepa Muñoz han hecho un trabajazo", ha indicado en la misma dirección Sandra Aladro.

"José Andrés, que tiene a Pepa Muñoz aquí en España como representante de su ONG, tardó un día en coger un avión y plantarse aquí con toda su capacidad económica y de influencia para repartir alimentos", ha añadido Antonio Rossi. Y en ese momento, Alessandro Lequio ha intervenido para polemizar como acostumbra.

"A ver cómo lo digo... Dejarlo todo para ir a Valencia es un ejercicio de generosidad impresionante, pero también lo es dedicar un par de horas semanales a instituciones como Cáritas y otras parecidas que ayudan a las personas necesitadas de la puerta de al lado. A mi, perdonad que cite al Evangelio, pero Jesús lo deja muy claro. Cuando hagas caridad, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y aquí estamos viendo que se está ayudando pero también mucho postureo", ha llegado a verbalizar el colaborador desde un sofá en un plató de televisión.

"La clave en tema de ayudas es cuantos más Amancios Ortegas muchos mejor, eso sí que es compromiso", ha apostillado Alessandro Lequio, valorando mucho más a quienes hacen donaciones económicas. El que fuera CEO de Inditex ha donado 100 millones de euros. "Igual de importante es irte como José Andrés o Miguel Ángel Silvestre", ha destacado Rossi, pidiendo no infravalorar esa acción.

"Yo, como he visto a gente que iba andando catorce kilómetros para ir, partiéndose la espalda, gente joven y no tan joven, gente anónima que se recorrían 600 kilómetros en furgoneta y que abrían sus puertas con comida caliente, bombas de achique... Está muy bien todo esto y me parece bien que hagamos vídeo de gente conocida que está ahí, pero hay gente anónima que está ahí desde el miércoles pasado y de la que nadie va a hablar y que se han metido a limpiar en casas y el dueño no sabe ni el nombre de ellos", ha comentado Joaquín Prat.

"Yo no es por nada, pero vuelvo a recalcar el papel y la influencia de José Andrés a nivel mundial", ha reiterado de nuevo Antonio Rossi, que no estaba dispuesto a que se restara valor a la misión tan encomiable del chef. "Allá donde hay una catástrofe, ahí está José Andrés en veinticuatro horas. La capacidad de desplazamiento que tiene es impresionante", ha resaltado también Verónica Dulanto, para que pesara más este mensaje que el de Alessandro Lequio.