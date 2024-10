TVE presenta 'Detective Touré' y 'Asuntos Internos', sus nuevas series con guiño a la igualdad y diversidad

La segunda jornada del South International Series Festival ha tenido como protagonista a la ficción de RTVE. La Corporación Pública ha presentado en Cádiz sus dos nuevas grandes apuestas de ficción para este curso. Dos series con sello propio que verán la luz muy pronto en la cadena principal de RTVE y que tienen un denominador común: el género policíaco.

En esta presentación, en la que ha estado presente El Televisero, se han descubierto algunos de los secretos de 'Detective Touré' y 'Asuntos Internos'. Cabe mencionar que ya incluso antes de su estreno, Netflix anunció la compra de 'Detective Touré' para incorporarla a su catálogo una vez se emita en abierto en La 1, lo que da pistas de la buena acogida que se espera de ella.

'Detective Touré', la primera serie española con un protagonista negro

La primera de ellas cuenta la historia de Touré, un inmigrante guineano asentado en Bilbao que se gana la vida como improvisado detective resolviendo casos que afectan a los vecinos del barrio. Su pericia, intuición y particular sentido del humor le llevan a ganarse la confianza de la Ertzaintza, la policía vasca. Sin embargo, su vida y la de su hija también se pondrá en riesgo, una vez se ve envuelto en una compleja trama de tráfico humano y drogas.

En la presentación, también ha estado presente el actor protagonista, Malcolm Treviño-Sitté, quien ha impactado con algunas de los episodios racistas que ha tenido que vivir. “Me he criado en España, soy "afrovallecano". Tengo experiencias con policías, una vez estaba corriendo por el Retiro y me pidieron el DNI. Cuando el agente vio que era español, me dijo para ser español, hay que serlo de de sangre, y me enseñó su piel", ha denunciado el intérprete.

En este sentido, tanto el actor como los propios responsables de la serie han querido señalar el propósito de ficciones como esta. “Normalizar a través de la ficción ayuda a la vida real”, insistía Malcolm. Por su parte, José Pastor, director de ficción de RTVE ha recalcado "la función integradora" del grupo audiovisual público, que "promueve la diversidad" al ser la primera serie con un negro de protagonista, y ha denunciado que "en el cine tampoco hay películas con actores de color".

Esteban Crespo, el director de la serie, ha querido también aclarar el motor creativo que le ha llevado a participar en el proyecto: “Tengo muchos amigos de Guinea, viví allí, así que para mí era algo normal que el protagonista de la serie fuera negro". De la misma manera, Jon Arretxe, el escritor de la novela homónima, ha detallado la dificultad que tiene la novela negra para poderla hacer original, por lo que quiso darle un giro de tuerca, incorporando un detective negro.

Por otro lado, cabe señalar que la serie es una coproducción entre RTVE y la Eitb, la cadena de televisión vasca. En este sentido, el casting de la serie, aparte de su compromiso con la diversidad racial, está abarrotado de actores y actrices vascos: Itziar Ituño, Loreto Mauleón, Urko Olazabal, Unax Ugalde, Itsaso Arana, Ane Gabarain, entre otros. De esto ha querido hablar asimismo José Pastor, quien ha señalado "la maravillosa relación con la Eitb". "Como servicio público, en RTVE hemos respetado, como televisión plural, el espíritu vasco. Hemos rodado (íntegramente) allí, los actores y actrices eran vascos y no recuerdo tanta participación de Euskadi", ha comentado. Aun así, Pastor reconoce que "si hubiéramos rodado en euskera, el enfoque sería diferente”.

'Asuntos Internos', un thriller de época que nos adentra en los años 70

A lo largo de la mañana de este sábado 26 de octubre, RTVE ha presentado también otra serie de género policíaco: 'Asuntos Internos'. Protagonizada por Carla Campra ('Sagrada Familia'), Marta Poveda ('Mercado Central') y Nacho Fresneda ('El Ministerio del Tiempo'), entre muchos otros; y dirigida por María Togores y Samantha López Speranza, este thriller cuenta con seis capítulos lleno de intrigas, acción y drama que sumergirá a la audiencia en la vida de una comisaría de un barrio obrero de Madrid de los años 70.

El punto de partida de 'Asuntos Internos' es la incorporación a la comisaría de una inspectora, y que tenía un especial mérito, por ser parte de la primera promoción de mujeres policías de nuestro país. Haciendo hincapié en esto, ha sido tajante Samantha López, presente en la rueda de prensa, al denunciar que “en la Transición se produjo un cambio en la sociedad, pero dentro de la policía no". En esta línea, ha señalado la también directora María Togores el carácter feminista del proyecto, que pone en la lupa en la sororidad de la trama, al presentar "mujeres unidas que tenían que hacer frente a la heroína”.

El propio José Pastor ha incidido en este aspecto, al centrarse a su vez en la igualdad de la responsabilidad del proyecto. “Me gusta que sea un thriller protagonizado por mujeres y era importante que lo dirigieran también mujeres", reivindicando que "ellas (las mujeres) hacen mucho drama, y sobre todo drama familiar, pero está bien salir de ahí".

Otro de los temas que toca la serie es la fatídica epidemia de heroína en la década de los 70. “Cuando me dijeron que sí, flipé, ¿qué actriz no quiere interpretar una adicta a la heroína?”, ha mostrado su ilusión por el proyecto Carla Campra, quien además ha dado detalles de su preparación del personaje: "Durante el rodaje, para poder interpretar la sensación de la droga, me venía a la cabeza el sentir un enjambre de abejas debajo de la piel ”

Por su parte, Nacho Fresneda, ha dado más detalles de su personaje, uno de los antagónicos de la ficción: “En la historia represento el antiguo régimen, que como tiene el privilegio de ser así y no quiere cambiar”. Cabe valorar que los creadores de la ficción, Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz, fueron galardonados por este proyecto con el Premio RTVE en la edición del Conecta Fiction 2020.

Tendremos que esperar aún un tiempo para poder ver la serie. No obstante, José Pastor ha dado alguna pista, al respecto: “Me gusta pensar que empieza donde y cuando acaban 'Las abogadas', me parece interesante darle un perfil continuista”.

Por Carmen de la Peña y Jorge Neila.