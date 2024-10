Samantha Vallejo-Nágera define cómo fue Tamara Falcó en ‘MasterChef Celebrity’ con una sola palabra

Junto a Jordi Cruz y a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera lleva más de una década juzgando a los concursantes anónimos y famosos que se atreven a participar en ‘MasterChef’ tanto en la versión normal como en su edición ‘Celebrity’. Una labor con la que ella está encantada.

La chef ha concedido una entrevista a ‘El Mundo’ en la que revela los secretos mejor guardados del talent culinario de TVE, que actualmente está emitiendo la novena edición de ‘MasterChef Celebrity’. Según reconoce Samantha Vallejo-Nágera, «los famosos son más complicados que los anónimos», por lo que se lo toma «con mucha paciencia». «Al final, es muy bonita la evolución que tienen, sobre todo el respeto que acaban teniendo en la cocina después de estar trabajando con nosotros. Y eso para mí, es increíble».

La jueza reconoce que le ha sorprendido mucho que algunos concursantes del variopinto casting de la presente edición aceptaran participar, como es el caso de «Pocholo, Pitingo e Hiba Abouk. Al final crees que les dará un poquito de respeto meterse en un programa de televisión, competir en ‘MasterChef’ y mostrar cómo son, pero aquí están», presume orgullosa.

Sin querer mojarse demasiado sobre qué concursante tiene más aptitudes culinarias, Samantha Vallejo-Nágera anticipa que «está clarísimo que el que más aptitudes tiene es el que va a ganar», pero reconoce que hay algunos, «como Itziar Miranda, que nunca había entrado en la cocina. O Pelayo Díaz, que metía sus bolsas en los armarios de su cocina. Es increíble la evolución que tienen y, sobre todo, el respeto que acaban mostrando por la cocina».

Samantha Vallejo-Nágera define a Tamara Falcó y a todos los ganadores de ‘MasterChef Celebrity’

Entre risas, confiesa tener «varios» favoritos»: «Yo creo que al final se me nota. Favoritos como tal no, pero hay gente que me gusta cómo concursa, cómo lo hace». Además, reconoce que suele acertar, por ejemplo, «a Laura Londoño sí que la vi muy ganadora desde el principio. A Lorena Castell también la vi como ganadora de su edición. En cambio, no veía a Juanma Castaño ni a Miki Nadal. Tras los cinco primeros programas es más fácil hacer quinielas».

Pese a la cantidad de ediciones que lleva en su haber, Samantha Vallejo-Nágera no está para nada cansada del programa: «Cada edición tiene su gracia y todos tienen algo que me gusta. Empiezo el Senior y me gusta, arranca el Celebrity y me apetece, y luego grabamos el Junior y estoy encantada con los niños».

Además, se atreve a definir con una sola palabra la participación de cada uno de los ganadores de ‘MasterChef Celebrity’: «Miguel Ángel Muñoz, épico, fue el primero, sorprendente. Saúl Craviotto, increíble, luchador. Ona Carbonell, calladita, pero mira dónde acabó. Tamara Falcó, impredecible. Raquel Meroño, luchadora. Juanma Castaño y Miki Nadal, tronchantes. Lorena Castell, una máquina. Laura Londoño, otra máquina. Y este año, pues veremos qué pasa…».

Finalmente, Samantha Vallejo-Nágera dice estar encantada con sus compañeros, ya amigos, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz: «Sé lo que van a decir antes de abrir la boca. Es alucinante. Llevamos 12 años pegados en un metro cuadrado, viajando juntos, cenando juntos, comiendo juntos…».