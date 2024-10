Ramoncín se moja sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh y que pasará si vuelve Amaia Montero

Este lunes 14 de octubre, La Oreja de Van Gogh ha dejado en shock a todo el mundo tras anunciar la salida de Leire Martínez como vocalista tras 17 años. Lo ha hecho con un comunicado en el que no dejan muy claro que es lo que ha pasado. Muchos están rumoreando con una posible vuelta de Amaia Montero. Y sobre ello se ha pronunciado Ramoncín en ‘Más vale tarde’.

«Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil y llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo», aseguraban en el comunicado.

Una marcha y un posible regreso que están dando mucho que hablar y que ha llegado incluso a ‘Más vale tarde’ donde Cristina Pardo solicitaba la opinión de Ramoncín como artista. «Qué felicidad ser un solista, yo no me puedo disolver», comentaba el colaborador.

«¿En una situación así tu crees que es posible que vuelva la vocalista anterior?», le preguntaba Cristina Pardo. «Podría volver. Yo creo que el problema, el conflicto que tienen los grupos en general es que los grupos no existen. Cuando Mark Knopfler se va de Dire Straits, Dire Straits desaparece, cuando Sting dice que no hay más Police y no hay más Police y cuando Rosendo se va de Leño no hay más Leño. Es decir siempre hay alguien que marca la pauta», opinaba de primeras Ramoncín.

«En este caso hay una cosa muy diferente y es que es un grupo que tienen a una cantante solista que deciden quién está y quién no está. Y si ellos ahora deciden que es tiempo para que vuelva Amaia pues es asunto de ellos», añadía. «¿Pero no te parecería muy raro?», repreguntaba Cristina Pardo. «Sería feo, sobre todo por lo que dice esta chica, una chica que ha estado 16 años ahí, ¿en 16 años no se han dado cuenta de que hay diferencias? En todos los grupos las hay, los grupos es una conjunción de intereses y cuando uno dice me voy se acaba», sentenciaba.

Ramoncín, claro y rotundo sobre una posible vuelta de Amaia Montero a La Oreja

Tras ello, Marina Valdés se hacía eco de los rumores que apuntan a la vuelta de Amaia Montero a La Oreja tras el adiós de Leire. «A mí me parece feo porque es ventilarte a una persona sin explicar por qué. Oye si dicen, es que nos llevamos mal, pero así…», aseveraba Pardo. «Cuando Amaia se va no se disuelve la banda, no es una banda que depende de la cantante. Si Amaia hubiera tenido el nombre y se hubiera ido se habría disuelto», aclaraba Ramoncín. «Ya se ve que el secreto del éxito no está en la cantante sino en los compositores», apostillaba Iñaki López.

«Ellos son los dueños de la banda y pueden poner al frente de la banda como vocalista a quién quieran», incidía Ramoncín al respecto. «Marta Sánchez se fue de Olé Olé y Olé Olé continuó y el éxito de Marta fue distinto», volvía a recordar Ramoncín. «Es lo mismo que pasó cuando Amaia Uranga se va de Mocedades», concluía Iñaki López.