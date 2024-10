Quién es realmente Rocío Suárez de Puga, la desconocida protagonista de ‘Valle Salvaje’ en TVE

TVE tiene entre manos a la nueva serie diaria que aspira a repetir el éxito de ‘La Promesa’. Estrenada el pasado 18 de septiembre, ‘Valle Salvaje‘ se ha convertido en un proyecto sin precedentes en nuestro país. Es decir, la primera serie diaria coproducida por una plataforma de streaming, en este caso Netflix. Y es que además no solo puede verse en la cadena pública sino en la propia plataforma. Un proyecto innovador y que poco a poco se va asentando con la audiencia. Pero no será el primero, ya que este octubre nos llega ‘Regreso a las Sabinas‘, esta vez con Disney Plus. Quizá por fin las ficciones diarias dejen de ser vistas como productos de segunda, y ‘Valle salvaje’ abra el camino.

Entre sus virtudes no solo está su abultado presupuesto, sus localizaciones impresionantes o su recreación detallada del siglo XVIII, sino sus protagonistas. Y, entre ellos, destacados a la jovencísima actriz Rocío Suárez de Puga, que se echa la serie a las espaldas, dando vida a Adriana. Pero, ¿quién es Rocío? ¿La conocemos de alguna otra serie o película? Lo cierto es que su participación en ‘Valle salvaje’ es casi su debut. De hecho, es su primer gran proyecto, y además como protagonista. Algo que suele hacer TVE con este tipo de series, al poner al frente a actrices semi desconocidas. Lo hizo con Ana Garcés en ‘La Promesa‘, o con Helena Ezquerro, protagonista de ‘Salón de té La Moderna‘.

Rocío Suárez de Puga es natural de Valladolid, tiene 25 años, y hasta ahora solo la habíamos podido ver en teatro, con la obra ‘Don Juan Tenorio, el musical’. O en televisión en pequeños papeles en ‘El corazón del imperio’, serie de Movistar Plus+, o ‘Eva y Nicole‘, en Atresplayer, junto a Hiba Abouk y Belén Rueda. Además de protagonizar el cortometraje nominado al Goya en 2023 ‘Me llamabas Septiembre’. Pero, salvo esos trabajos, no la habíamos podido ver en un proyecto de tanta envergadura como ‘Valle salvaje’, donde da vida a Adriana Salcedo de la Cruz y Millán.

Así es Adriana Salcedo de la Cruz y Millán

Una mujer inteligente, responsable y soñadora. Quiere ser fiel a sí misma y casarse con el hombre del que está enamorada, pero el destino le depara otra suerte. Una leona, lo más importante para ella es cuidar de su familia: sus hermanos Bárbara y Pedrito y también su aya, Isabel, que fue como una madre para ella. Así es Adriana, la gran protagonista de la serie. «Mi personaje es una mujer adelantada a su época. Es una mujer del siglo XXI, pero en el siglo XVIII, y ella está en contra de los matrimonios concertados», explicó Rocío en una entrevista exclusiva para El Televisero.

Rocío Suárez como Adriana, protagonista de ‘Valle salvaje’. / RTVE

Pero darle vida al personaje no solo es la interpretación, sino también el tiempo que pasa previo al rodaje, en peluquería y maquillaje. «Yo tengo una hora y media de procesos. Entre maquillaje, peluquería y vestuario…». Y sigue emocionada por la posibilidad de que vayan a poder ver su trabajo en otros países gracias al streaming. «No he procesado que me vayan a ver en Hispanoamérica a través de Netflix».

Así es ‘Valle salvaje’

Año 1763. Adriana Salcedo de la Cruz se ve obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto. Debe encontrarse con su prometido, un hombre al que no conoce y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. Allí su vida cambiará para siempre. Conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.