‘Valle Salvaje’: Entrevista a Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas y Nacho Olaizola, el triángulo protagonista

La nueva serie diaria de La 1 ya está aquí. Tras el abrumador éxito nacional e internacional de ‘La Promesa’, ‘Valle Salvaje’ es el nuevo proyecto de Bambú Producciones, en colaboración con RTVE y con Netflix. Un acuerdo histórico que permite a la plataforma de streaming emitir la ficción por todos los territorios del mundo hispanohablantes de forma diaria, una vez se haya emitido cada capítulo en TVE.

Para conocer más de cerca esta ficción y a sus protagonistas, en El Televisero nos hemos desplazado hasta los estudios donde se rueda a diario la serie, y donde hemos podido hablar en exclusiva con los actores Marco Pernas y Nacho Olaizola y con la actriz Rocío Suárez de Puga, que interpretan a Rafael, Julio y Adriana, respectivamente. Los dos primeros son hermanos en la ficción y forman un triángulo amoroso con el personaje de Rocío.

‘Valle Salvaje’ es la nueva serie diaria de TVE. Se va a ver también en Netflix, que es una gran novedad porque es la primera serie diaria global de Netflix. Estamos con Marco Pernas, Nacho Olaizola y Rocío Suárez. Contadme un poquito por qué estáis en Valle Salvaje, quiénes son vuestros personajes y cuál va a ser la trama que tengan.

Marco: Valle Salvaje es a donde nos hemos mudado, nuestra familia. De hecho, estamos muy solos en Valle Salvaje, solo hay dos casitas. Y yo vengo de la guerra, de la batalla de Marvao, en 1763. De hecho, vengo muy necesitado de amor, porque he visto mucha muerte, he visto muchos amigos morir en mis brazos, y justo en un baile, surge una chispa con un personaje maravilloso. Y esa chispa, yo siempre lo digo, es una chispa que luego acaba incendiando un poco mi vida y un poco en general todo.

¿Cómo es tu personaje, Rocío ?

Rocío: Mi personaje es una mujer adelantada a su época. Es una mujer del siglo XXI, pero en el siglo XVIII, y ella está en contra de los matrimonios concertados.

Claro, hay que decir que llegas a Valle Salvaje porque tu padre fallece y él ha acordado en su testamento tu futuro matrimonio con otro hombre, que con el que tú no quieres estar.

Bueno, no quiere estar con él porque no lo conoce. Porque es desconocido para ella y porque antes de saber que se tiene que casar, ella se ha enamorado en el baile de otro. Entonces, tiene que ir al norte de España, se lleva a sus hermanos para que no se queden en la Villa de Madrid. Y ahí conoce a su prometido, que es muy majo, muy guapo y muy todo, pero ella ya se ha enamorado.

Cuéntanos, Nacho ¿cómo es Julio?

Nacho: Julio es el que gestiona la finca junto con su padre. Es el mayor de los cuatro hermanos y, bueno, al igual que a Adriana, le toca, por cómo funcionaba la época, el tema de los matrimonios concertados, le toca casarse con alguien que no conoce, que en este caso es Adriana. Julio también es una persona para la que es importante el amor, que no sea un matrimonio frío, distante o simplemente una firma en un papel, sino que para él también significa mucho el matrimonio.

Entonces, ahí ya entramos en conflictos porque estar enamorado de una persona que no te corresponde es complicado de llevar. Además, en esa época, pero en Valle Salvaje hay pocas más opciones, más que la persona que, en este caso, te gusta.

Tu personaje, Marco, es el rebelde. ¿Esto a tu hermano cómo le va a sentar?

Marco: Yo soy el rebelde también por un poco de ir en contra de todo lo establecido en esa época. Lo que pasa es que mi hermano tiene una educación, es el primogénito. Entonces, le han educado ya para eso. A mí esa rebeldía me trae muchos problemas también con mi hermano. Pero amo a Nacho (risas), y eso es lo que hace que sea maravilloso cada encontronazo que tenemos.

Van a ser tres series diarias las que convivan en la tarde de La 1. Encima, tres series españolas. ¿Cómo vivís vosotros esto?

Nacho: Pues yo creo que es algo buenísimo. Además, la ficción española, todo lo que sea darse a conocer fuera de España… Además, es una situación que creo que no se ha dado nunca, que sean tres series de época diarias al mismo tiempo, porque sí ha habido otras épocas en las que estaban ‘Servir y proteger’, ‘Acacias’ y no sé si ‘El secreto de Puente Viejo’, pero sí que tengo entendido que esto es algo excepcional. Y que podamos formar parte de esta situación y de darlo a conocer fuera de España, es maravilloso.

Rocío, ¿cómo ves que se esté desequilibrando la balanza de que haya menos series turcas y más producto nacional?

Rocío: A mí me parece muy interesante que haya tres y que sean épocas distintas. Bueno, igual ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ tienen una época más parecida. ‘La Promesa’ es de finales del S. XIX-principios del XX y ‘La Moderna’ también es de principios del XX. Pero nosotros, de repente, somos del siglo XVIII, de 1763, y con estos trajes, con Carlos III en Madrid, la Guerra de Marvao… No sé, es una época muy especial y que nunca se ha llevado a diario justamente por estos peinados y estos trajes…

¿Os levantáis pronto? Porque entiendo que todo esto llevará horas, ¿no?

Rocío: Yo tengo una hora y media de procesos. Entre maquillaje, peluquería y vestuario… Luego para quitármelo 20 minutos, rapidísimo (risas)

Marco a Rocío: ¿Cuántas horquillas te has llegado a quitar?

Rocío: Mi récord son 105 horquillas.

Nacho: Yo diría que, en mi caso, tardo unos 20-25 minutos en total. Te repito, yo tengo suerte (risas).