Luis Piedrahita se planta ante lo que le plantean en ‘Espejo Público’ y lo declina tajante

El humorista y escritor Luis Piedrahita se ha sentado este martes en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso para presentar Apocalípticamente correcto, su nuevo espectáculo que estrenará este próximo viernes. Un show en el que habla de la esperanza, del miedo y de los límites del humor.

El colaborador de ‘El Hormiguero’ ha defendido que esos límites del humor van aparejados al talento que tenga el profesional y que, en su caso, no hay temas tabúes pero sí «hay temas de los que no hago bromas porque no tengo el talento suficiente para hacerlas».

Luis Piedrahita ha asegurado en el programa matinal de Antena 3 que en la creación artística un cómico o monologuista habla de lo que le sale de una forma absolutamente natural; que no obedece a un plan maestro y que, por tanto, es algo que instintivamente te sale.

En ese momento, Sofía Cristo, presente en el plató de ‘Espejo Público’, le ha propuesto al también guionista y director de cine una creación humorística aprovechando la actualidad sobre su madre y el rey emérito y esas imágenes que están recorriendo medio mundo.

«¿Puedes improvisar un chiste, por ejemplo, sobre todo lo que está pasando ahora con mi madre?», le ha planteado la hija de Bárbara Rey de forma atrevida. Una proposición ante la que el artista se ha negado en rotundo. «Es que yo creo que no me saldría», se ha excusado.

«Íbamos a desviar el tema pero ella…», ha apuntado Gema López sobre Sofía Cristo, no esperándose para nada que introdujera el asunto de su madre en la entrevista a Piedrahita cuando es algo que le duele y le incomoda profundamente. «Ahora has sido tú la culpable eh», ha apostillado en la misma dirección Susanna Griso.

«Es un tema que no he tocado nunca. Jamás he hablado ni de actualidad, ni de famosos porque intento siempre hablar de temas grandes», ha sentenciado Luis Piedrahita. Una especie de dardo a un asunto que para él no merece esa categoría. «Pues más grande que una amante del rey Juan Carlos…», ha bromeado Lorena Vázquez.