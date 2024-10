José Yélamo no tolera lo difundido en ‘La Sexta Xplica’ sobre los inmigrantes: «Es absolutamente falso»

Este sábado, 5 de octubre, José Yélamo se salió de su tono habitual para desmentir las declaraciones de uno de los invitados en ‘La Sexta Xplica’. El programa nocturno de La Sexta contó con trabajadores, empresarios y expertos para analizar el motivo por el cual la economía de muchos españoles no está progresando.

En el grupo de los empresarios se encontraba Álvaro Pintado, un joven emprendedor que tiene una empresa que está creciendo. Aunque él es consciente de que su caso no es lo habitual. Por ello criticó el hecho de que «un montón de talento joven se va de España, que los salaros son bajísimos, que la inflación sigue subiendo y que la deuda pública ya está en un billón de euros».

Ante esta exposición, los colaboradores del programa conducido por José Yélamo le recordaron que si los empresarios pagasen más a sus trabajadores, muchos de esos problemas se solucionarían. Sin embargo, el joven aseguró que no puede subirles el sueldo ya que tiene que hacer frente a muchos impuestos. Fue entonces cuando el empresario hizo unas declaraciones que no gustaron nada a los presentes, empezando por el presentador del formato.

«Estos impuestos se están yendo a Ministerios de Igualdad, que no sirven para nada y a financiar la entrada de inmigrantes ilegales que tienen las mayores tasas de delitos y asesinatos», afirmó Álvaro Pintado, sin ningún tipo de miramiento. Esto causó un enorme revuelo en el plató, y hasta hizo que José Yélamo se viera obligado a intervenir.

José Yélamo paraliza ‘La Sexta Xplica’ para desmentir a un empresario

«Lo que no está bien es que des datos que son inexactos. Acabas de hacer unas afirmaciones que no se basan en la realidad y que no podemos demostrar con datos», le recordó el presentador. Aunque mucho más dura fue Maribel Mesón, una jubilada que se enfadó sobremanera al escuchar el discurso machista y racista del joven empresario.

«Estoy alucinada con que digas que la mayoría de las mujeres están asesinadas por inmigrantes… Eso es incierto, es una injuria y tienes que pedir disculpas por ello. En este momento, no podemos permitir que estas afirmaciones estén en televisión porque es mentira. Que una persona joven diga eso es un verdadero peligro para este país. No puedes venir aquí a mentir», le espetó la mujer, mientras Pintado se reía, haciendo caso omiso a sus palabras y demostrando muy poca educación.

Poco después, José Yélamo volvió a tomar la palabra para desmentir categóricamente al empresario. «Se ha dicho una información absolutamente falsa y vamos a aclarar con datos, como hay que hacerlo. Según el Instituto Nacional de Estadística y según los datos del Ministerio del Interior, el 74% de los condenados por delitos en los dos últimos años son de nacionalidad española», sentenció el presentador.

