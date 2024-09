Ramoncín entra al trapo y pega una réplica de diez a Nacho Cano en ‘La Sexta Xplica’: «Callado»

Este sábado, Nacho Cano estrenaba la tercera temporada del musical «Malinche» y por ello, el productor no dudó en salir a hablar ante los espectadores del caso en el que se ha visto envuelto. El que fuera componente de Mecano volvió a atacar a la policía y al Gobierno. Unas declaraciones que recogieron en ‘La Sexta Xplica’ y que llevaron a que Ramoncín no pudiera callarse y contestara a su compañero de profesión.

«Apostamos por el reencuentro, por el amor, por el valor y la verdad, es un discurso que hay a gente que no le interesa en absoluto, y son la gente que nos está gobernando en este momento», aseguró Nacho Cano ante el patio de butacas del Recinto Ferial de IFEMA.

«Los 12 chulos de Marlaska. Que son unos paletos nada más y unos macarras, que, como llevan tanto tiempo que nadie les pone en su sitio, no tienen límite«, soltó Nacho Cano sin ningún pudor. «Lo que ha pasado aquí es muy grave y no se va a quedar y no se va a quedar aquí. Esto pasará, tenemos unos señores que nos gobiernan con el odio a las dos Españas, al bueno y al malo, a la derecha y a la izquierda; con el miedo y con la mentira. Esto no estaba en este país, y nosotros, contra eso, desde el escenario, vamos a luchar con el encuentro, con el amor, con el valor, y con la verdad», sentenció el productor musical.

Tras escuchar el discurso de Nacho Cano en el estreno de la nueva temporada de «Malinche» y ver como el productor sigue atacando a la policía, Ramoncín fue claro. «Yo cuando empezó todo esto y me preguntasteis por primera vez dije: ‘yo le voy a dar un consejo a Nacho, si me lo permite, no somos amigos, pero somos conocidos. Pues lo mejor es estarse callado'», empezaba diciendo el cantante y colaborador de ‘La Sexta Xplica’.

El rotundo consejo de Ramoncín a Nacho Cano: «Lo mejor es callarse»

«Pues precisamente callado no está, ehhh», le replicaba José Yélamo. «Es que ese es el error, lo mejor es callarse, dejar que las cosas fluyan y defenderte en el lugar en el que te tienes que defender, que lo tienen que hacer tus abogados y quien sea», insistía el cantante.

«Esto es después de una representación, que ha sido un éxito, se coge un micrófono y los micrófonos son un arma de destrucción masiva, hay que tener mucho cuidado cuando se tiene un micrófono entre manos y gente que te jalea. Pero yo creo que se equivoca en el lenguaje. Yo creo que un lenguaje más sosegado, con menos rabia, claro debe estar muy cabreado y tendrá sus motivos. Pero el consejo que intentaba darle, y que se lo puede pasar por el arco del triunfo por supuesto, es lo mejor que se le puede decir», proseguía diciendo Ramoncín.

Así, el cantante no paró de decir que lo mejor en casos como el que se ha visto implicado Nacho Cano, al que acusan de contratación irregular de becarios inmigrantes para su musical, es el silencio. «En asuntos como esto lo mejor es mantenerse callado, decirlo todo donde lo tienes que decir y si no has hecho nada demostrar que no lo has hecho. Y Luego ya tendrás tiempo para contar lo que quieres contar y más una persona como él que es una persona mediática, compositor de alguna de las canciones más importantes del cancionero de este país y que formó parte de uno de los grupos más importantes que ha habido en la historia de la música de este país. Todo esto es muy innecesario«, sentenciaba Ramoncín.