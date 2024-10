Carmen Borrego da explicaciones ante su controvertido estado en ‘De Viernes’: «¿Habías tomado algo?»

Carmen Borrego ha vuelto este martes al plató de ‘Vamos a ver’ después de la entrevista de su hijo José María Almoguera en ‘De Viernes’ y su controvertida llamada que tanto ha dado que hablar y que incluso cuestionó su sobrina Alejandra Rubio. Así, la colaboradora ha contestado a su hijo y ha dado explicaciones sobre el estado en el que estaba cuando llamó en directo a ‘De Viernes’.

Cabe recordar que la llamada de Carmen Borrego se produjo después de que José María Almoguera entonara el mea culpa y dijera que iba a permitir a su madre ver a su hijo para que pudiera ejercer de abuela. «Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que esté ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas», empezó diciendo.

«Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio», fueron parte de las palabras que expresó la Carmen Borrego en su llamada. Una actitud que incluso Terelu Campos reprendió al pedirle que dejara de hablar de María Teresa Campos.

Este martes, Carmen Borrego ha querido retractarse y pedir perdón a su hijo y a todos por lo que dijo en su conversación telefónica. «Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir», aseguraba la colaboradora parafraseando lo que dijo el rey emérito cuando se cayó cazando elefantes en Botswana aprovechando que venían de hablar de los audios de Juan Carlos I con Bárbara Rey.

«Bueno una mala noche la tiene cualquiera», soltaba con cierta sorna Alessandro Lequio. «Pero es que yo llevaba muchas malas noches y muchos malos días y ese día para mí fue muy tremendo», le corregía Borrego a su compañero. «Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más», proseguía explicando.

Carmen Borrego aclara cómo se produjo su llamada a ‘De Viernes’ y si estaba perjudicada

Tras ello, Carmen Borrego ha querido pasar página para que no se vea enturbiada la propuesta de su hijo de dejarle ver a su nieto. «Estoy súper contenta de poder reencontrarme con mi nieto. Es lo que he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos», añadía al respecto.

Y justo después, Carmen Borrego daba posiblemente la clave para entender el asunto de la llamada al dejar claro que no fue ella quien se puso en contacto con ‘De Viernes’. «Yo no llamé, esa es la realidad, no se me hubiera ocurrido hacerlo», destacaba la colaboradora. Con ello, la hermana de Terelu dejaba entrever que fue el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona el que le llamó a ella para que entrara en directo.

Después, Joaquín Prat no se reprimía y le preguntaba a su compañera por su comentado estado en la llamada. «¿Habías tomado algo?», le cuestionaba el presentador de ‘Vamos a ver’. «Había salido a cenar. No, no tenía una botella de Whisky en la mesilla de noche. Estaba en mi casa, en la cama. No venía de una fiesta ni de un after. Esa es la realidad», le respondía Carmen al respecto. «No oigo que tenga mal tono hacia él pero es verdad que en ese momento era más importante su ofrecimiento que mis sentimientos. Le pido perdón de nuevo y también a mi hermana. No hay que darle más vueltas», insistía Carmen Borrego.