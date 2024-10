Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes 18 de octubre: Jesús, amenazado de muerte

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay anotó este martes su récord histórico de la temporada con un formidable 14,9% de cuota de pantalla y cerca de 1,4 millones de espectadores de media. Unos datos que llegan después del estreno de su segunda temporada que ha llegado cargada de incorporaciones y con las tramas en todo lo alto.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Andrés compartía con Isidro que su hermano Jesús se les ha adelantado y ha hecho cenizas el cuerpo de Valentín para evitar que le descubrieran. Pese a todo, el De La Reina le decía al chófer que va a seguir trabajando para dar con alguna pista con el que poder denunciar a su hermano.

Miriam descubría que Isabel alteró la contabilidad de la empresa y maquilló las cuentas por algún motivo y Marta cree saber por qué y aseguraba que tomará medidas. Para que Miriam pudiera conseguir arreglar el caos, Joaquín le pedía a Carmen que ayude a la nueva secretaria aunque la encargada de la tienda no estaba por la labor.

Pese al dinero que les ha dejado su padre para la boda y para sacar adelante la librería, Mateo y Claudia no disponen de todo el dinero suficiente para ello y por ello, el ex párroco decidía pedirle un préstamo a su padre. Sin embargo, don Pedro le volvía a pedir a su hijo que trabaje junto a él si quiere tener un futuro.

Begoña seguía desesperada al ver que no dispone de su dinero y que Jesús se lo ha gastado en un negocio y no puede permitir ser una mantenida. Tras compartirlo con Luz, la doctora le pedía calma a su compañera dejándola claro que puede seguir viviendo con ella y le proponía que hable con Marta y le cuente la verdad de lo que ha hecho Jesús. Y Begoña decidía seguir sus consejos y Marta le mostraba su apoyo y optaba por darle directamente su sueldo.

Gema recibía a doña Elvira y el resto de mujeres con más posibles de la comarca en su casa para pedirles que participen en el proyecto de la casa-cuna. Y finalmente, María asistía a la velada y aprovechaba la situación para desprestigiar a Begoña delante de todas las mujeres más ricas de Toledo.

Don Pedro volvía a la casa de los De La Reina para reunirse con Jesús y al verle allí, Damián trataba de descubrir que se traen entre manos el padre de Mateo y su hijo. Y finalmente, Jesús no dudaba en anunciarle a su padre que va a sacar adelante el proyecto del balneario que había ideado Gervasio y tenían planeado llevar a cabo los Merino. Tras ello, Damián no dudaba en encararse con su hijo acusándole de robar la idea a sus primos.

Después de que Carmen le dijera a Tasio que Jacinto era homosexual y que no tiene de qué preocuparse, el operario decidía jugar a los detectives y tras ver que Jacinto le pide ayuda optaba por tratar de ligarse al nuevo dependiente. Tras hablar con él, Tasio llegaba a la conclusión de que a Jacinto le gustan las mujeres y le corrían los demonios por pensar que se puede ligar a su mujer.

Andrés no conseguía encontrar ningún tipo de prueba contra su hermano Jesús y le comunicaba a Begoña que no hay nada que puedan hacer para denunciarle por haber sido él quien acabó con la vida de Valentín y ahora haberse deshecho de sus restos quemándolos en La Lobera. Pero después, ambos decidían acudir a casa de los Merino para contarles la verdad. Así, no dudaban en contarles que Valentín no fue quien mató a Clotilde ni huyó a Brasil sino que fue Jesús quien mató a ambos. Furioso, Joaquín decidía sacar una escopeta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 168 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 18 de octubre? Te lo contamos a continuación:

La noticia de que fue Jesús quien mató a Clotilde y a Valentín y se deshizo del cuerpo de su primo ha dejado a los Merino completamente destruidos y con mucha sed de venganza al ver todo el daño que les han causado los De La Reina.

Y Joaquín no duda en presentarse en la mansión con escopeta en mano amenazando a Jesús con Luis y Andrés tratando de pararle y con Damián y Marta completamente en shock. Tras ello, Joaquín le pide a su primo mientras le apunta con la escopeta que reconozca que fue él quién mató a Valentín y él insiste en decir que Valentín huyó a Brasil y que todo se lo ha inventado Andrés porque le odia. Pese a todo, Luis consigue convencer a su hermano para que baje el arma.

Tras lo vivido la noche anterior, Marta y Andrés le piden explicaciones a Damián por su papel de cómplice al haber ayudado a su hijo a deshacerse de los cuerpos tanto de su mujer como de Valentín en lugar de haber denunciado a su hijo cuando supo del doble crimen y él les dice que no podía permitir que fuera a la cárcel y que lo único que trató de hacer fue protegerle y evitar un escándalo.

Paralelamente, Digna y Luis le piden a Joaquín que no se deje llevar por la ira y que los De La Reina pagarán por todo lo que han hecho y la cocinera le dice a Gema que ya no le quedan fuerzas pero les pide tanto a sus hijos como a Gema que no dejen en manos de los De La Reina todo y que tienen que seguir adelante.

Tras ello, Gema no duda en visitar la fábrica junto a doña Elvira para conseguir que haga una donación para conseguir sacar adelante el proyecto de la casa-cuna. Después, Gema no duda en compartir con María todo lo sucedido con Jesús y su amiga llega incluso a ponerse de parte de su cuñado

Jesús se presenta en el dispensario y no duda en increpar a su mujer por haberle contado todo a los Merino y no duda en amenazarla con no volver a ver a Julia. Tras ver a su hermano amenazándola con unas tijeras, Andrés se enfrenta con Jesús y le deja claro que a la guardia civil podrá convencerla pero su familia ya sabe quién es verdaderamente y lo que es capaz de hacer.

Luis se desahoga con Luz y le cuenta todo lo que ha pasado y la doctora no duda en cabrearse con Begoña por haberle ocultado todo. Paralelamente, Marta le cuenta a Fina todo lo sucedido con su hermano Jesús y la dependienta le consuela haciendo que ambas vuelvan a vivir un acercamiento.

Damián acude a casa de los Merino para contarle su versión de los hechos y no duda en preguntarle a Digna qué puede hacer para que le perdone y su cuñada se derrumba al ver lo que han sido capaces de hacer con ellos y con su hijo Valentín. Y Digna no duda en decirle que entregue a su hijo a las autoridades.