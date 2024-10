Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves 17 de octubre: los Merino descubren la verdad sobre Valentín

‘Sueños de libertad’ vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay anotó este martes su récord histórico de la temporada con un formidable 14,9% de cuota de pantalla y cerca de 1,4 millones de espectadores de media. Unos datos que llegan después del estreno de su segunda temporada que ha llegado cargada de incorporaciones y con las tramas en todo lo alto.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este miércoles, después del anuncio de Jesús, Begoña se quedaba completamente hundida al sentirse impotente y creer que ya no pueden hacer nada para acabar con él. Sin embargo, Andrés trataba de ser positivo y le pedía no tirar la toalla ni perder la esperanza y seguir luchando por ser felices.

Tras escuchar por la radio que hubo un incendio en los terrenos de La Lobera, Damián indagaba con Isidro y posteriormente es Jesús quién le contaba que fue él quien acabó con el cuerpo de Valentín después de haber visto a Isidro con Andrés y le tranquilizaba diciéndole que ya no pueden encontrar pruebas que les incriminen y después, Damián no se contenía y tachaba de estúpido a su hijo por lo que ha hecho.

Digna compartía su pesar con sus hijos de que Valentín no pueda disfrutar de un porcentaje de la empresa familiar y Joaquín estallaba contra su hermano pidiendo que dejen de compadecerle pues era un asesino y acabó con Clotilde provocando que estallara la guerra entre los Merino y los De La Reina.

Marta y Joaquín le daban la bienvenida a Miriam como nueva secretaria y la jefa le aseguraba que espera que se sienta una más de la familia pues así la tratarán ellos. Por otro lado, Joaquín compartía con Marta que el mejor para sustituirle como encargado es Tasio pero no termina de fiarse de él. Y así se lo hacía saber después Joaquín hundiéndole.

Don Pedro volvía a reunirse con Jesús y le decía que no va a ser fácil hacerle la competencia a su familia con la línea de cosméticos que pretende sacar además de abrir un balneario. Tras ello, Jesús le exponía que tiene el dinero que habían acordado para sacar adelante el proyecto y el padre de Mateo mostraba su preocupación por saber de donde puede proceder el capital del hijo de Damián.

Luz y Claudia prosiguen trabajando en la creación de la casa-cuna y la doctora mostraba su preocupación por no tener la suficiente financiación. Justo entonces, Gema aparecía en la cantina para proponerles que las mujeres con más posibles de Toledo se impliquen en el proyecto y les pedía que confíen en ella para conseguirlo.

Después del varapalo sufrido profesionalmente, Tasio volvía a compartir sus celos hacia Jacinto con Carmen y su mujer decidía contarle que su compañero es homosexual y no tiene de que preocuparse. Por su parte, Joaquín mostraba gran complicidad con Miriam en su primer día como secretaria.

Tras dejarla plantada con la ópera, Marta trataba de enmendar sus desplantes hacia Fina pero la dependienta sigue muy dolida con su novia y no confía en que ahora que Marta es jefa tenga tiempo para ella. Por ello, no dudaba incluso en poner por delante a sus amigas como castigo hacia ella.

Desesperada al no poder acceder a su salario ni a sus ahorros, Begoña acudía a ver a Jesús para que por favor le devuelva todo el dinero. Sin embargo, Jesús no dudaba en decirle a su esposa que ha invertido toda la herencia de su padre y su sueldo como enfermera en un nuevo negocio.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 167 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 17 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 167 de ‘Sueños de libertad’

Andrés comparte con Isidro que su hermano Jesús se les ha adelantado y ha hecho cenizas el cuerpo de Valentín para evitar que le descubrieran. Pese a todo, el De La Reina le dice al chófer que va a seguir trabajando para dar con alguna pista con el que poder denunciar a su hermano.

Miriam descubre que Isabel alteró la contabilidad de la empresa y maquilló las cuentas por algún motivo y Marta cree saber por qué y asegura que tomará medidas. Para que Miriam pueda conseguir arreglar el caos, Joaquín le pide a Carmen que ayude a la nueva secretaria aunque la encargada de la tienda no está por la labor.

Pese al dinero que les ha dejado su padre para la boda y para sacar adelante la librería, Mateo y Claudia no disponen de todo el dinero suficiente para ello y por ello, el ex párroco decide pedirle un préstamo a su padre. Sin embargo, don Pedro le vuelve a pedir a su hijo que trabaje junto a él si quiere tener un futuro.

Begoña sigue desesperada al ver que no dispone de su dinero y que Jesús se lo ha gastado en un negocio y no puede permitir ser una mantenida. Tras compartirlo con Luz, la doctora le pide calma a su compañera dejándola claro que puede seguir viviendo con ella y le propone que hable con Marta y le cuente la verdad de lo que ha hecho Jesús. Y Begoña decide seguir sus consejos y Marta le muestra su apoyo y opta por darle directamente su sueldo.

Gema recibe a doña Elvira y el resto de mujeres con más posibles de la comarca en su casa para pedirles que participen en el proyecto de la casa-cuna. Y finalmente, María asiste a la velada y aprovecha la situación para desprestigiar a Begoña delante de todas las mujeres más ricas de Toledo.

Don Pedro vuelve a la casa de los De La Reina para reunirse con Jesús y al verle allí, Damián trata de descubrir que se traen entre manos el padre de Mateo y su hijo. Y finalmente, Jesús no duda en anunciarle a su padre que va a sacar adelante el proyecto del balneario que había ideado Gervasio y tenían planeado llevar a cabo los Merino. Tras ello, Damián no duda en encararse con su hijo acusándole de robar la idea a sus primos.

Después de que Carmen le dijera a Tasio que Jacinto era homosexual y que no tiene de qué preocuparse, el operario decide jugar a los detectives y tras ver que Jacinto le pide ayuda opta por tratar de ligarse al nuevo dependiente. Tras hablar con él, Tasio llega a la conclusión de que a Jacinto le gustan las mujeres y le corren los demonios por pensar que se puede ligar a su mujer.

Andrés no consigue encontrar ningún tipo de prueba contra su hermano Jesús y le comunica a Begoña que no hay nada que puedan hacer para denunciarle por haber sido él quien acabó con la vida de Valentín y ahora haberse deshecho de sus restos quemándolos en La Lobera. Pero después, ambos deciden acudir a casa de los Merino para contarles la verdad. Así, no dudan en contarles que Valentín no fue quien mató a Clotilde ni huyó a Brasil sino que fue Jesús quien mató a ambos. Furioso, Joaquín decide sacar una escopeta.