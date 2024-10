Alessandro Lequio tiene que ser impugnado por lo que llega a señalar de María del Monte

Alessandro Lequio ha sembrado una gran polémica en 'Vamos a ver' este lunes al hablar de María del Monte y de su papel con Isa Pantoja como madrina suya que es. El programa, que ha contado con la joven en plató, le ha puesto las manifestaciones públicas de apoyo de la cantante.

Isa, por su parte, ha compartido su gratitud y ha desvelado que ha hablado con ella después de su entrevista en 'De Viernes', pero que ya tenían contacto de antes. "He sentido su cariño, amor y apoyo y en privado me ha dicho cosas muy bonitas", ha comentado sin entrar, por supuesto, en detalles.

"Si no hemos podido disfrutar juntas antes, quizás podamos no recuperar el tiempo perdido, pero sí vamos a estar juntas desde luego para darnos mucho cariño", ha añadido Isa Pantoja, que busca en María del Monte un baluarte en medio de toda la tormenta.

Sin embargo, Alessandro Lequio ha querido polemizar señalando a la artista andaluza y cuestionado su comportamiento. "Lo siento, sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero María del Monte nunca me ha convencido en esta historia. Es decir, Isa ha vivido en una especie de orfandad de hecho y María, que es la madrina y que debería ser la suplente de la madre en muchos casos, no ha cumplido su papel. No ha hecho absolutamente nada", ha sentenciado.

"No estoy de acuerdo. Yo creo que María, si ha hecho poco, ha sido por proteger a Isa; si no; hubiera hecho más", le ha rebatido Carmen Borrego. "Qué injusto eres Alessandro", le ha espetado también Antonio Rossi. Aunque, en general, todos se le han echado encima del conde por esas incendiarias palabras.

"María da un paso a un lado para respetar a Isa", le ha insistido Alejandra Prat. "Hay cosas que no están en nuestro poder. Si se ha tenido que dar así y el universo ha hecho que haya una conversación más íntima ahora y no antes, da igual", le ha contestado la propia Isa Pantoja.

"Estamos ante una niña necesitada de cariño y de referentes y, lo siento muchísimo, pero María del Monte no estuvo ahí. Y a mi la excusa de que no podía hacer nada por la madre no me vale. Esta chica se fue de casa con 18 años, tuvo un hijo y esta señora, su madrina, no cumplió su papel", ha reiterado con vehemencia Alessandro Lequio.

"Me parece injusto que utilices la palabra 'madrina' con esa connotación religiosa", le ha reprochado nuevamente Rossi. Aunque ha sido Isa Pantoja quien ha zanjado el asunto con una frase incontestable: "Me da igual lo que digáis de ella, con María ahora no quiero perder la oportunidad que una vez nos negaron".