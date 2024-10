Joaquín Prat, forzado a interrumpir 'Vamos a ver' por lo ocurrido con Isa Pantoja en plató

Isa Pantoja ha acudido al plató de 'Vamos a ver' este lunes, más de una semana después de su tremenda entrevista en 'De Viernes'. Sin embargo, el paso de los días no han calmado a la joven, que ha asegurado sentirse desbordada con un grito de auxilio que ha conmovido a Joaquín Prat y que le ha llevado a detener el club social.

En primer lugar, el programa ha querido confirmar algunos de los episodios más duros que se han apuntalado estos días. Por ejemplo, que le cortaron el pelo para evitar que saliera a la calle. "Lo del pelo es cierto, eso es verdad, fue con unas tijeras de cocina y lo hizo mi madre. De ese día además me acuerdo de todo, tengo vivo el recuerdo. De cómo me hicieron sentir. Fue en diciembre, hacía un frío horroroso. No arranca por una discusión, todo fue porque había estado con un chico en casa de mi hermano", ha explicado.

Sin embargo, Isa Pantoja se ha plantado ante las pretensiones del programa de Joaquín Prat y se ha cerrado en banda, prefiriendo no entrar en el fondo del asunto para no reavivar ese inmenso dolor. "Lo del pelo ocurrió y lo de la manguera ocurrió, pero no estoy preparada para entrar en detalles", ha asegurado, negándose de raíz a responder quiénes estaban presentes en esos sucesos tan humillantes que afrontó en Cantora. "El silencio de los testigos era vergonzoso, el silencio de los que miraron para otro lado les hace casi más culpables que la propia madre", ha clamado Alessandro Lequio.

Preguntada por si alguien le pidió perdón por aquello, Isa Pantoja ha sido tajante: "Nadie se ha disculpado y quiero explicar a la gente que no soy consciente de todas estas cosas hasta que he sido madre, que me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Yo en ese momento no pensaba que eso que me hacían era tan malo". Es decir, lo había naturalizado.

"Sobre el episodio del pelo, tienes 17 años, no eras una niña... ¿Esa situación a ti te dejaba paralizada? Porque podrías haberte revuelto", le ha cuestionado Verónica Dulanto. "Sí, todo el mundo sabe que mi pelo es muy importante para mi. Entonces, sí, estaba completamente anulada. Nunca he sido capaz de ir más allá", ha admitido Isa Pantoja.

"¿Cómo vives el momento exacto en el que te está cortando el pelo?", ha seguido indagando Adriana Dorronsoro pese a que Isa Pantoja había declinado ahondar en ello por su bien. "No soy capaz de decir todas las cosas, no puedo hacerlo. Lo único que puedo decir es que me entra tanta impotencia y tantas ganas de decir 'tía, haz algo'. Yo lo que sé es que en ese momento nadie se preocupó por lo que yo sentía ni por lo que yo pensaba y ahora tampoco. Nadie me ha escrito diciéndome 'oye, igual debería haber actuado'", ha lamentado al borde de la lágrima.

Aunque el llanto y el grito más desgarrador se ha producido a continuación cuando en 'Vamos a ver' se ha rescatado cómo Pepi Valladares desveló en 'De Viernes' los comentarios racistas que Chabelita sufrió: desde llamarle "machupichu" o "mono" a comentarios como "se tendría que haber quedado en la selva". "Para mi escuchar estos testimonios es muy desagradable. ¿Cómo lo estás viviendo tú?", le ha interpelado Joaquín Prat.

"No hay un momento de respiro. Esta semana yo me siento mal, tengo la sensación de ser mala madre y todo porque estoy todo el rato con el teléfono, estoy atacada de los nervios. Siempre que he venido aquí, incluso con temas súper heavies, yo siempre me he montado en el tren y he hecho luego como que no pasaba nada y he hecho mi vida normal; pero esta vez ha sido imposible y mira que lo he intentado. Cuando no es una cosa es otra. Y todo el rato me acuerdo de mi pasado, cualquier cosa la relaciono con él. Me estoy volviendo loca, te lo juro, te lo digo de verdad", ha exclamado rota en llanto y al borde de u ataque de ansiedad.

En ese momento, ha consternado a todos y se ha hecho el silencio en el plató de 'Vamos a ver'. Al ver su estado, Joaquín Prat ha tenido que intervenir para detener inmediatamente la entrevista a Isa Pantoja, cortando a sus colaboradores para que no se le atosigara y para que pudiera recomponerse: "Espera, espera, espera. Vamos a darle un respiro, ¿vale?". Acto seguido, se le ha dejado descansar y se ha puesto el foco en los colaboradores.