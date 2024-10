Alessandro Lequio impugna a Aída Nizar ante lo que llega a insinuar de su denuncia a Errejón

Aída Nízar ha sido la última en sumarse a la lista de víctimas de agresión sexual por parte de Íñigo Errejón. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha sido la segunda en denunciar ante la policía tras la actriz Elisa Mouliaá. Y 'Vamos a ver' se ha hecho eco de ello este martes. Alessandro Lequio no ha dudado en dejar clara su actitud escéptica ante el relato que la televisiva ha ofrecido sobre su incidente con el antiguo portavoz de Sumar.

Este lunes por la tarde, la antigua concursante de 'Gran Hermano' se presentaba en la Policía Nacional en Marbella para interponer una denuncia contra el cofundador de Podemos. "Se abalanzó sobre mí. Me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección", relató la colaboradora televisiva en la denuncia difundida por OK Diario.

Alessandro Lequio echa por tierra la denuncia de Aída Nízar contra Íñigo Errejón

Joaquín Prat y su equipo de 'Vamos a ver' repasaban los detalles del incidente este martes en el 'Club social' del programa. Al parecer, Aída Nízar e Íñigo Errejón coincidieron en mayo de 2015 durante un acto en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid. "Me dio un fuerte azote en las nalgas", podía leerse en pantalla mientras el presentador y Alessandro Lequio se preparaban para comentar el tema.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

"Parece ser que la manoseó", apuntó el periodista antes de hacer una pausa. Pero justo después, el italiano abriría el debate entre sus compañeros con una dura sentencia. "Encaja perfectamente la historia de Aída con el personaje; pero también encaja el oportunismo de aprovechar la coyuntura para meter la cabecita", aseguró el tertuliano, poniendo en duda el testimonio de la televisiva.

Ante las insinuaciones de Alessandro Lequio sobre la veracidad de la demanda, Isabel Rábago respondió rápidamente. "Ante las denuncias falsas hay que denunciar. Respeto exactamente igual la denuncia de Aída que la que ha hecho Elisa. Pero de verdad, cuando alguien denuncia falsamente a una persona hay que también ir a por ellas", sentenció la periodista.

Aída Nízar define a Errejón como "un depredador sexual"

Aunque el ex de Ana Obregón tiene sus dudas sobre el testimonio de Aída Nízar, la exconcursante de 'Gran Hermano' ofreció un detallado relato ante la policía sobre el evento en el que se encontraban con Ada Colau y Xabier Domènech. La televisiva aseguró que busca "dar voz a las víctimas" con su paso adelante. "No tienen la misma valentía para denunciar a este sujeto por las vejaciones, acoso y amenazas que ha cometido, dado que lo defino como lo he sentido, como un verdadero depredador sexual", aseveró Aída en comisaría.