Cristina Tárrega denuncia una actitud "machista" por parte de Alessandro Lequio en Telecinco

Cristina Tárrega ha vuelto a 'Vamos a ver' como colaboradora del club social, pero se ha enfrentado a una situación desagradable cuando ha vivido un fuerte encontronazo con Alessandro Lequio. Disputa que ha acabado con la tertuliana llamándole "machista" por el comportamiento que ha tenido hacia ella en pleno directo.

El programa ha tratado la guerra familiar de Maite Galdeano y Sofia Suescun después de un nuevo cruce de dardos en redes sociales, y el conde ha querido intervenir a pesar de que sus compañeros le pisaban constantemente. En ese instante, Joaquín Prat ha intervenido haciendo una broma sobre el calzado con el que el colaborador había acudido al plató.

"Dejad a Alessandro hablar que hoy ha venido con sus zapatillas de recoger níscalos en el monte", ha bromeado, desatándose las risas entre sus compañeros. Entre ellos, la de Cristina Tárrega. "¿De qué te ríes tú?", le ha encarado Alessandro Lequio de malas maneras y apuntando solo a ella pese a que todos se habían reído en plató.

"De Joaquín", ha replicado. "A mi no me ha hecho ninguna gracia, no entiendo de qué te ríes. ¿Te ríes por reírle la gracia a él porque es el presentador o qué?", la ha emprendido el tertuliano. "Oye, no la pagues conmigo, díselo a él (Joaquín) eh", le ha advertido Cristina Tárrega.

Una confrontación que ha enturbiado el club social de 'Vamos a ver más' y que ha seguido elevando la tensión. "Venga, hombre, que ya te conozco yo a ti", le ha arreado Lequio. En ese momento, Cristina Tárrega ha denunciado que su comportamiento estaba siendo machista: "¿Ves cómo es? Actitud totalmente machista la tuya". "Me la suda", ha rematado Alessandro.