Mercedes Milá regresa a Mediaset en este programa tras su oferta para ‘Gran Hermano’

Mercedes Milá participó en el pasado FesTVal de Vitoria para entregarle uno de los premios de su gala de clausura a ‘Supervivientes’. Durante la alfombra roja, en El Televisero pudimos entrevistar a la presentadora en exclusiva. Una conversación que generó varios titulares como su opinión sobre ‘Ni que fuéramos’ y la oferta que recibió de Mediaset para presentar ‘Gran Hermano 2024’. Tras rechazar esa propuesta, la presentadora reaparecerá en el grupo este miércoles.

Así, Mercedes Milá nos reveló en exclusiva que si hubiera querido presentar la nueva edición de ‘GH’ podría haberlo hecho. «Me lo ofrecieron. Se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón», aseguró.

Sin embargo, la presentadora rechazó la propuesta de volver a presentar ‘Gran Hermano’ y la cadena decidió que fuera Jorge Javier Vázquez el encargado de presentar su regreso. No obstante, Mercedes Milá no cerró la puerta definitiva al reality. «Nunca me oirás decir nada definitivamente. Imagínate si un día me dicen ‘Presenta esta noche ‘Gran Hermano’ porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer…’. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría. Pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás», recalcó la presentadora.

Pues bien tras rechazar esta propuesta de Mediaset, Mercedes Milá reaparecerá este miércoles en Cuatro como invitada especial de la nueva entrega de ‘Volando voy’, en la que por primera vez en su historia Jesús Calleja y su equipo se desplazan hasta la provincia de Alicante.

Mercedes Milá, invitada de ‘Volando voy’

Así, Jesús Calleja visitará el Parque Natural de la Sierra de Mariola, una comarca que antaño fue famosa por el comercio de hielo. Aún quedan allí restos de los espectaculares almacenes en los que cada invierno se guardaba la nieve para su uso en casas y comercios convertida en bloques de hielo.

Jesús Calleja se traslada en esta edición del programa al pueblo de Agres para conocer a Kike y Ramón, dos primos que se dedican a contar las historias del lugar a través de un podcast que emiten desde una habitación de su casa. La misión del programa consistirá en buscar un nuevo local para el podcast y profesionalizarlo, insonorizando el espacio y dotándolo de nuevo equipo técnico y decoración. Como colofón, Calleja les dará una gran sorpresa para la inauguración trayendo nada menos que a su amiga Mercedes Milá, que participará en la primera edición del podcast y les dará valiosos consejos a la hora de realizar sus entrevistas.

Además, Calleja buscará en la comarca nuevas historias para que el podcast de Kike y Ramón llegue a más personas. Así, conocerá a Lydia Sempere, una piloto de carreras con una sorprendente historia de superación; Raquel, una vecina del lugar que, al fallecer sus padres adoptivos, descubrió que había sido una niña robada; Gilo, un divertido lugareño que protagonizará una surrealista secuencia junto a Jesús; y a Pablo, uno de los primeros youtubers de viajes de España que, como Kike y Ramón, vive en el pequeño pueblo de Agres y ayudará a Calleja a encontrar el local para el podcast.