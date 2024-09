Mercedes Milá replica así a María Patiño tras criticar a ‘Ni que fuéramos’ y manda un claro aviso

Después de que Mercedes Milá se pronunciara sin rodeos sobre lo que le parecía ‘Ni que fuéramos’ en una entrevista de El Televisero en el FesTVal, María Patiño y los colaboradores la contestaron hace unos días en la Quickie-Ronda. Y tras ver lo que le contestaron, ahora ha sido la presentadora la que ha vuelto a pronunciarse.

En la entrevista de El Televisero, Mercedes Milá demostró no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que pensaba del equipo del programa que dirige David Valldeperas y que ha heredado el espíritu de ‘Sálvame’. «Empecé a verlos, pero no me gusta lo que están haciendo», reconocía la que fuera presentadora de ‘GH’.

Y es que precisamente, si hay algo que a Mercedes no le convence de ‘Ni que fuéramos’ es que se parece demasiado a ‘Sálvame’. «Yo creo que tendrían que ser más creativos», apostillaba la periodista dejando claro que para ella el espacio de Fabricantes Studio tenía que innovar más.

Tras ver lo que había dicho de ellos la Milá, María Patiño tampoco se quedó callada en ‘Ni que fuéramos’. «Yo soy de las que quiero cada vez hacer más cosas nuevas y cada noche que me acuesto estoy pensando en poder hacer algo diferente», aseveraba la presentadora. «Pero es cierto, y lo digo sin pelos en la lengua al igual que Mercedes Milá, que para tener un criterio basado en algo justo, aunque a mí no me guste ni a los demás, hay que ver más el programa. El programa en esencia son la gente de ‘Sálvame’ y evidentemente mi personalidad no va a variar», le contestaba Patiño.

«Yo no lo veo exactamente igual, pero yo tomo nota», añadía María Patiño dejando claro que tenía en fuerte estima a Mercedes Milá sobre todo por cómo se portó con el equipo del ‘Deluxe’ en el último programa. «Me gustaría que vinieras un día y tendrías que valorar los medios que tenemos para hacer cuatro horas diarias de lunes a viernes, valorar los recursos y si puedes ayudarnos a crecer yo te lo agradezco. Pero lo que se hace en este programa con los medios que hay es magia», le pedía Patiño a su compañera.

Pues bien, ahora ha sido Mercedes Milá la que se ha querido manifestar a través de sus storys de Instagram sobre las palabras de María Patiño o Belén Esteban a sus críticas a ‘Ni que fuéramos’. «Agradezo las palabras de María Patiño y Belén Esteban. No es fácil contestar con sinceridad al trabajo tan intenso que realiza ese equipo que dirige Óscar Cornejo, al que admiro profundamente y adoro», empieza diciendo.

«No podía dar una respuesta evasiva, pero tampoco quería ser negativa y, quizá, hacerles daño. Opté por decir lo que opinaba sabiendo que no les gustaría y lo hice por el respeto que les tengo, por encima de todo. Su respuesta me confirma todo lo que hoy digo aquí: son unos profesionales de categoría y lograrán lo que buscan», sentencia Mercedes.