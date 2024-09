La reflexión de José Pablo López, el ideólogo del fichaje de Broncano sobre el éxito de ‘La revuelta’

Si hay alguien en el que todos los que nos dedicamos a hablar de televisión hemos pensado estos días tras ver el éxito de ‘La revuelta’ de David Broncano es José Pablo López. El que fuera director de Contenidos generales de RTVE fue uno de los que luchó por el fichaje del humorista y de hecho su contratación le costó el puesto.

Hay que recordar que fueron varios intentos los que hubo por parte del Consejo de Administración de RTVE para sacar adelante el fichaje de David Broncano. Finalmente, este salió después de una gran crisis que se produjo en la corporación con el cese de José Pablo López primero, y el de Elena Sánchez Caballero, la presidenta interina del Consejo, después.

Ahora casi seis meses después de su cese, José Pablo López ha reaparecido con una columna en el diario El País, en la que el ex-directivo de RTVE reflexiona sobre el éxito de ‘La revuelta’ de David Broncano y lo que puede suponer tanto para la cadena pública como para la televisión en general este renacer del access prime time.

«El olfato televisivo es un sentido engañoso. Puede acarrear grandes fracasos. En estos años han existido diversos intentos de emular el éxito de El Hormiguero. Personalmente, siempre he creído que es imposible imitar a Pablo Motos sin ser Pablo Motos. Competir con lo mismo es un error. Autenticidad y originalidad suelen ser claves en televisión. Pero antes de lanzar un programa es imprescindible estudiar qué públicos no encuentran lo que buscan en la actual oferta televisiva en abierto. Y en estas decisiones los datos ayudan más que el olfato», empieza reflexionando.

Tras ello, José Pablo López hace referencia a una de las claves por las que ‘La revuelta’ ha triunfado. Y es que en los últimos años, la televisión generalista ha olvidado a la gente joven y la ha despreciado no dándoles apenas contenidos que les hagan poner la televisión. «La existencia de contenido en línea no es la única causa por la que los jóvenes se alejan de la televisión tradicional. Las televisiones en abierto no hemos sabido adaptarnos a la evolución de sus preferencias en el entretenimiento. Esos gustos cambian aceleradamente. Sin embargo, emitimos formatos con más de 15 o 20 años de antigüedad apuntalados en el consumo adulto», recalca el ex-director de contenidos generales de RTVE.

«Cuando en RTVE nos planteamos la producción de un nuevo programa de access prime time para La 1 lo hicimos tratando de conjugar los dos factores anteriores: un contenido original para públicos que no encontraban ese producto en la televisión lineal», recuerda José Pablo López. Y ahí fue donde entró en juego el fichaje de David Broncano, que llevaba años triunfando con ‘La resistencia’ de Movistar Plus+. «Ese salto era una apuesta arriesgada. En aquel momento muchos analistas aseguraban que los jóvenes no vendrían a La 1 para ver a Broncano. Pero los datos nos decían otra cosa y había que tomar una decisión», reconoce.

José Pablo López, claro sobre el éxito de Broncano: «Estamos ante un claro relevo generacional»

«Una semana después de su estreno, La Revuelta de David Broncano es un fenómeno social y televisivo cuyo valor traspasa los muros de RTVE y que beneficia al sector audiovisual. Una apuesta que está consiguiendo que vuelvan a la tele públicos que habían dejado de verla o que no la habían visto casi nunca. Este hecho ha permitido que El Hormiguero, que se emite en horario similar, siga cosechando grandes datos», prosigue destacando José Pablo López.

Así, tal y como destaca el ex-directivo de RTVE, hay público para todos. David Broncano ha conseguido conquistar al público de 13-64 años, anotando grandes resultados especialmente en los sectores 13-24 y 25-44 años. Mientras que Pablo Motos lidera entre los niños de 4-12 años y en mayores de 65 años.

«La puesta en marcha desde la televisión pública del programa de Broncano ha hecho que el consumo de televisión tradicional en su franja crezca casi un 38% respecto a la semana precedente en públicos entre 13 y 44 años, según los datos de la consultora DOS30. Si la tendencia se consolida, estamos ante un claro relevo generacional para la televisión pública. TVE asume así un papel de liderazgo con un contenido donde el buen humor es el vehículo para la transmisión de valores necesarios en nuestra sociedad», sentencia.