‘La Promesa’: Avance capítulo jueves, 26 de septiembre, tras descubrir Cruz la relación de Jana y Manuel

Se avecina un capítulo explosivo de ‘La Promesa’ mañana jueves, 26 de septiembre, tras lo ocurrido en la entrega de hoy. Vamos por partes. La llegada del sargento Burdina con un sobre con el membrete del palacio que llevaba Gregorio encima el día de su homicidio va a complicar las cosas y mucho. El sobre que encuentra el sargento Burdina entre las pertenencias de Gregorio va a dar un giro radical a la investigación. ¿Qué hacía entre los efectos personales del ex mayordomo? Es la carta que Manuel le escribió para darse cita antes de ser asesinado.

Rómulo tiene que tomar una difícil decisión para que Manuel no se vea implicado, aunque eso conlleve saltarse la ética. El heredero de Luján se colocaría como uno de los principales sospechosos. Además, Manuel avisa a Catalina de que necesitará que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despierta la intriga de la joven. ¿Está el joven Luján detrás de la muerte del ex mayordomo? La pregunta sobrevuela, pero salvo sorpresa mayúscula no sería así.

Santos y Petra indagan en el cuaderno de relatos que le han robado a María Fernández. Su contenido no debería salir a la luz, ya que da lugar a revelaciones impactantes que cambiarían radicalmente el rumbo de muchas tramas de ‘La Promesa’. Ese cuaderno llega a manos de Cruz, que descubre de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo: la relación clandestina de Jana y Manuel.

¡No puede ser! Cruz ha descubierto la relación de Jana y Manuel 😲 #LaPromesa



Y Vera no puede más con la negatividad de Lope y le exige un esfuerzo mayor por su parte si no quiere que acaben rompiendo la relación. Entretanto, Martina sospecha de la cercanía entre Curro y Julia y no puede evitar sentirse celosa. Tanto, que planea expulsarla de La Promesa. En paralelo, Catalina se reúne con Pelayo para contarle algo que llevaba mucho tiempo ocultando: está embarazada.

Avance capítulo del jueves, 26 de septiembre, de ‘La Promesa’

Pelayo se queda completamente en shock tras enterarse de que Catalina está embarazada. ¿Pero de él o de Adriano el labriego? Martina estalla contra Julia y decide echarla de La Promesa, pero Curro la defiende y asegura que se puede quedar cuanto quiera, pues ahora es su invitada también.

Tras descubrir la verdad sobre la falsa muerte de Pía Adarre, el Sargento Burdina interroga a Pía por la muerte de Gregorio, y ella decide ir en busca de su hijo. La duquesa de Carril le exige a su hija que devuelva el dinero que robó y Teresa le dice a Marcelo que no puede seguir fingiendo que son marido y mujer. Realmente son ¿hermanos?

En paralelo, por fin Jana y Manuel acuden con ilusión a la ermita donde se van a casar. La misma en la que lo hizo su hermano Tomás con Jimena hace un año y medio. ¿Se acabarán casando o las vicisitudes se impondrán de nuevo entre ellos?

La marquesa ha descubierto la relación de Manuel y Jana. Su reacción puede ser impredecible, pero no sabe que le espera un anuncio más al respecto que su hijo hará ante toda la familia Luján.