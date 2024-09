Avance de ‘La Promesa’, capítulo del miércoles: Cruz descubre el mayor secreto de Manuel

En el nuevo capítulo de ‘La Promesa’, Jana y Manuel siguen haciendo planes para la boda y para lo que harán después de casarse. Curro le cuenta a Julia todo lo que vivieron en el frente y cómo murió Paco y se culpabiliza por ello. Mientras, Catalina elude a Pelayo repentinamente, con un carácter muy agriado.

Los compañeros cubren las espaldas de Marcelo después de su nueva y grave metedura de pata, mientras Santos roba el cuaderno de relatos de María Fernández por petición de Petra. Su contenido no debería salir a la luz, ya que dará lugar a revelaciones impactantes que cambiarán el rumbo de muchas tramas de ‘La Promesa’. Y Lope deja claro a Vera que pertenecen a mundos muy diferentes.

Por su lado, Rómulo da cuenta a Pía de la muerte violenta de Gregorio, pero le pide que espere antes de revelar a todos que está viva. Hay que manejar con atino la información. Mientras tanto, Cruz solo espera que esa muerte no les afecte, pero la llegada del sargento Burdina con un sobre de La Promesa que llevaba Gregorio encima el día de su homicidio va a complicar las cosas y mucho.

Avance capítulo de ‘La Promesa’ del miércoles, 25 de septiembre

El sobre que encuentra el sargento Burdina entre las pertenencias de Gregorio va a dar un giro radical a la investigación. Rómulo tiene que tomar una difícil decisión para que Manuel no se vea implicado, aunque eso conlleve saltarse la ética.

Además, Manuel avisa a Catalina de que necesitará que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despierta la intriga de la joven. ¿Está el joven Luján detrás de la muerte del ex mayordomo? La pregunta sobrevuela.

Mejores momentos ha vivido Cruz en La Promesa, especialmente cuando descubre de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo. ¿De qué se tratará? ¿Se enterará de que Jana ha sido su amante durante todo este tiempo? ¿O está relacionado con el crimen de Gregorio?

Vera no puede más con la negatividad de Lope y le exige un esfuerzo mayor por su parte si no quiere que acaben rompiendo la relación. Entretanto, Martina sospecha de la cercanía entre Curro y Julia y no puede evitar sentirse celosa. Tanto, que planea expulsarla de La Promesa.