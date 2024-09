Jorge Javier, obligado a intervenir y a separar a dos defensoras en ‘Gran Hermano’: «A la puta calle»

La incipiente relación entre Violeta y Edi en ‘Gran Hermano‘ está dando mucho de lo que hablar tanto dentro de la casa como en el plató. Precisamente en el estudio del reality se ha vivido un tosco encontronazo entre la madre de Violeta y la amiga y defensora del gallego. Tal ha sido la escalada del conflicto que el presentador ha tenido que intermediar para separar a las dos defensoras.

Todo ha comenzado cuando el presentador le ha pedido su opinión sobre Violeta a la defensora de Edi. «No me gusta. No me gusta el doble juego, va por detrás. No es clara, no me gusta», ha argumentado. Ante ello, la madre de la joven le ha arreado: «Es más clara que Edi. El doble juego era el papel que tenía ahí cuando entró». Estas explicaciones no le han bastado a Eva: «Pero si acaba de decir ahora en el jardín que no le gusta y que no quiere una relación con él que si es mayor y que si su pareja tenía 39 años». «Como comprenderás mi hija no se va a ir a vivir con él», le ha contestado Laura.

Visiblemente alterada, la madre de Violeta le ha arreado: «¿Quién ha dicho eso? ¿Lo sabes tú cariño? A lo mejor es una persona que quiere hacer daño a mi hija y no hubiese sido pareja ni nada y si no a lo mejor hubiese entrado aquí. Primero entérate y luego habla de esas cosas». «Yo digo lo que veo», ha reaccionado Eva haciendo alusión al testimonio de un hombre en ‘Socialité’ que dice haber sido pareja de Violeta.

La madre de Violeta sobre pasa todos los límites: «Eso es de ser mala y falsa»

La tensión ha escalado límites insospechados puesto que Laura ha arremetido contra Edi: «No te permito para nada que hagas esas cosas. A la puta casa porque es un falso con mi hija». «Y yo digo a la puta calle tu hija», ha reaccionado Eva subiendo más el tono. En ese instante, la madre de Violeta no ha tenido reparo en ponerse de pie y advertir a la defensora del gallego: «No te permito que hables así de una niña de 22 años con un señor de 39 que no tiene ni idea de lo que ha pasado mi hija con ese señor. No te lo permito. Eso es de ser mala y falsa como él».

Jorge Javier, obligado a detenerles

«Yo estoy juzgando un concurso», ha vuelto a justificarse Eva, mientras que Laura ha proseguido diciendo: «No. Estás juzgando a mi hija. No te equivoques». Por su parte, la defensora de Edi no ha tenido reparo en sacar a relucir la doble cara de la madre de Violeta: «No me gustó porque el otro día estábamos hablando bien y aquí se levantó y soltó a la puta calle y no me gusta y hay que ser real fuera y dentro».

«Eres una maleducada, has dado en un punto feísimo. Maleducada, eres igual que Edi», ha continuado diciendo Laura. Por su parte, Jorge Javier ha tenido que intervenir para separarlas y zanjar el conflicto: «Es mejor separaros. Te voy a poner aquí… Yo he visto que se armaba ahí».