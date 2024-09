Jorge Berrocal, de ‘GH 1’, da plantón a Latre en Telecinco antes del estreno de ‘Gran Hermano 2024’

Este jueves, 5 de septiembre, ‘Gran Hermano‘ regresa a Telecinco casi 25 años después de que se estrenara su primera edición. Y precisamente ha sido uno de los concursantes de aquel mítico ‘GH 1’ en el que ahora ha cargado contra Telecinco por, según él, explotar su imagen sin compensación económica alguna.

El pasado lunes, esta nueva edición de ‘Gran Hermano’, que estará conducida por Jorge Javier Vázquez, se presentó en el FesTVal de Vitoria. Hasta allí se desplazaron, además, de sus presentadores, Ion Aramendi y Jorge Javier, algunos de sus concursantes más memorables. Entre ellos estaban Ismael Beiro (‘GH 1’), Marta Peñate (‘GH 16’) o Adara Molinero (‘GH 17’).

Sin embargo, esto ha hecho explotar a otros exconcursantes, como es el caso de Jorge Berrocal. «Estoy para lo que os interesa», ha escrito el exconcursante de la primera edición en su perfil de X. Este enfado viene después de que Mediaset lanzara una campaña del reality, utilizando imágenes de los participantes de aquella edición.

«Hacéis una campaña publicitaria de más de 1 mes con mi imagen, 24 años después, sin pagar ni un céntimo y no tenéis el atisbo, o al menos de preguntar, para invitarme al evento de presentación del nuevo Gran Hermano. Hay que tener los huevos muy gordos», ha escrito el zaragozano, mencionando tanto a la cuenta oficial de ‘Gran Hermano’ como a la de Mediaset.

Fresita se une a las críticas contra Telecinco: «No tienen vergüenza»

Un enfado que ha sido compartido por Nuria Yáñez, más conocida como Fresita, quien le ha respondido: «A mí me hicieron igual… No tienen vergüenza. Ya está bien». «Cero. Ni la conocen. La cesión de derechos de imagen no se firma de por vida. No sé yo qué pasaría si esto cae en manos de abogados», ha añadido Jorge Berrocal.

Las palabras de los exconcursantes de ‘GH’ han dividido a los usuarios de la red social. Por un lado están los que aplauden su valentía, mientras que por otro lado están los que le tachan de oportunista. Precisamente a estos últimos ha querido contestar el propio Jorge Berrocal: «Quien quiera ver en mis palabras hijoputismo y decepción está en lo cierto. No es una cuestión de ir o no (al FesTVal), es una cuestión de respeto y humildad».

Y ha dejado claro que «yo no vivo de la tele desde hace años y me he ganado el derecho, al menos, de ser consultado al respecto». Además, ha recordado que es «redactor digital (con más de 1000 artículos publicados), community manager y auxiliar administrativo». También trabaja para Ryanair y Jet2 en el AGP.

«Yo soy ‘GH’. Yo soy la historia de ‘Gran Hermano'», asegura, cansado de los ataques que ha recibido tras decir lo que piensa. Y añade, «indiscutible, inapelable, me guste o no… yo soy ‘Gran Hermano’. Por educación y por deferencia, preguntar antes de usarme como promo hubiera estado bien. Estoy para lo que os interesa», les reprocha Jorge Berrocal, citando a la cuenta del reality en X.

Jorge Berrocal declina la invitación de ‘Babylon Show’

Este mismo jueves, el zaragozano ha confirmado en la misma red social que el equipo de ‘Babylon show’ se ha puesto en contacto con él para invitarle al programa de esta noche, previo al estreno de la nueva edición. Sin embargo, él ha optado por declinar la invitación.

«Quiero agradecer a Carlos Latre y a ‘Babylon Show’ su invitación en el día de hoy. Y lo hago extensible a otros programas y a las distintas emisoras de radio. Mi trabajo en el AGP me impide ir con tanta premura. Recibe un afectivo y sincero abrazo, Carlos», ha escrito Jorge Berrocal en X.