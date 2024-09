Indignación con ‘El Hormiguero’ por lo que ha hecho con Lamine Yamal en plena entrevista

Después de dos noches viendo su inquebrantable liderazgo amenazado por David Broncano, ‘El Hormiguero’ se rearmó este jueves con la visita de Lamine Yamal. La estrella de la Eurocopa 2024 acudió al espacio de Pablo Motos en la que fue su primera entrevista en un plató de televisión nacional. Sin embargo, hubo un detalle del programa que muchos espectadores han tachado como una falta de respeto con el entrevistado.

Lamine Yamal llegaba al plató del espacio de Antena 3 este jueves después de un verano marcado por la ascensión meteórica de su trayectoria profesional. El ganador de la Eurocopa 2024 se sinceró con Pablo Motos sobre su ámbito más privado, así como algunas anécdotas de su flamante victoria junto a la Selección.

Tras repasar algunos de sus logros como ser el hombre más joven en obtener una nominación al Balón de Oro y visionar un recopilatorio de sus mejores jugadas hasta el momento, la entrevista se vio acortada de forma abrupta. Mucho antes de lo esperado, el presentador de ‘El Hormiguero’ sacó al jugador de su silla para llevarlo hacia otro punto de las instalaciones, donde el youtuber Plex permanecía enterrado.

Las redes estallan contra ‘El Hormiguero’: «Qué nivel más bajo»

Y es que, el programa no dudó en acortar el tiempo de entrevista al jugador del Barça para mostrar el desenlace del excéntrico reto al que el nuevo colaborador del programa se enfrentaba desde hace dos días. Si bien el joven salió finalmente del ataúd en el que había sido soterrado describiendo sus principales sensaciones, buena parte del público en ‘X’ no compartió esta determinación del espacio de Antena 3.

«Traen a Lamine Yamal, le hacen una entrevista corta. Y después todo el programa con el friki enterrado… Si lo sé no vengo», escribió una espectadora indignada con la determinación de ‘El Hormiguero’. «Creo que has desaprovechado mucho a Lamine. A Lamine se le ha visto demasiado distante, y eso no es culpa de él, es culpa del director del programa», publicó otro usuario en X.

Que hayan dejado de entrevistar antes a Lamine para hacer la mierda de la tertulia y desenterrar al otro, en fin 🤦🏻‍♀️ #LamineYamalEH — Victoria (@Vibevi_98) September 12, 2024

Madre mía, lo de PLEX un tostón aburrido sin ningún interés para gente un poco formada. Qué nivel más bajo. #lamineyamaleh — Keko Besel (@quiquesel) September 12, 2024

No entiendo porq le dan tanto protagonismo a Plex #LamineYamalEH — @bts_fanSpain (@bts_fanSpain) September 12, 2024

Laverdad que el pablo motos se está luciendo con esta mierda de entrevista #LamineYamalEH — La Pati (@lapaticule) September 12, 2024

Que manera de perder el tiempo 🤷‍♀️ — ainamallorca (@ainamallorca) September 12, 2024

El programa se verá por Lamine, pero es muy aburrido y están más tiempo con el flex que con él. #LamineYamalEH — Alejandro Escanero (@aescanero) September 12, 2024

#LamineYamalEH

Pablo, me da mucha pena, creo que has desaprovechado mucho a Lamine. A Lamine se le ha visto demasiado distante, y eso no es culpa de él, es culpa del director del programa. — andandara (@josecalp) September 12, 2024

habeis desenterrado a uno y dejado a la interperie a otro… #LamineYamalEH — GoiviMC 🇺🇦 🇪🇸 (@goivimc_) September 12, 2024

#LamineYamalEH Me temo que no era la entrevista que @El_Hormiguero esperaba, puedes ser un gran jugador y no dar juego…

Mala idea también juntar a @yosoyplex el mismo día… — iඋra✨ (@fenismc) September 12, 2024

Pero bueno. Traen a Lamine Yamal. Le hacen una entrevista corta. Y después todo el programa con el friki enterrado. Si lo sé no vengo. — Lupizlazuli (@Misonrisahabla) September 12, 2024

Qué desaprovechada la presencia de Lamine Yamal en El Hormiguero. Nos apetece conocerlo a él, no todo este relleno. Tenéis el personaje y lo tiráis todo por la borda 🤦 #LamineYamalEH — ccano (@Carolingium) September 12, 2024

Seguid con este nivelazo y nos pasamos a Broncano. Con la de gente interesante que hay en España y se os ocurre contratar estas bobadas. Y el tipo sale y lo que más ha echado de menos es ¡ ver tik-tok!. Para intelectos mermados va a quedar @El_Hormiguero — MJ.Braña (@mjralvarez) September 12, 2024

#LamineYamalEH a nadie más que a mí le parece que lo de Plex es una soberana estupidez? — Miguel Angel Mp (@gelanguelmi) September 12, 2024

#LamineYamalEH como futbolista, un crack.

Como entrevistado…eres un tostón, amigo. — virginia zapater (@nikitakd) September 12, 2024

Ya me gustaría a mi ver a todos los que critican a Lamine por ser soso haciendo una entrevista en un programa de tv con 17 años 🤐 #LamineYamalEH — Gemma Castaño (@geemaacast01) September 12, 2024