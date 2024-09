‘Gran Hermano’ expulsa directamente a Silvia y lo que señala su hermana Lucía pone en jaque a la organización

‘Gran Hermano’ cuenta desde este jueves con un concursante menos: Silvia. La joven no ha conseguido mantener su secreto y, tal y como adelantaba Laura Madrueño y ha confirmado posteriormente Mediaset, la organización del reality la ha expulsado de forma fulminante.

Nada más comenzar la gala, el presentador se ha dirigido a los espectadores para advertirles de que se avecinaba «una gala que va a ser recordada por siempre y sobran los motivos». Acto seguido, Jorge Javier ha asegurado que el reality preparaba tres expulsiones: dos nominados y una concursante que no ha sabido mantener su secreto. «Estoy hablando de Silvia. Se ha ido de la lengua y la han pillado de pleno. Y ya sabéis lo que conlleva eso, expulsión fulminante«, ha recordado

Cabe recordar que la joven se ha ido de la lengua junto a sus compañeros al asegurar que «ella vive sola en casa». Una intervención que no pasa inadvertida para otras compañeras. Un error que, además, deja en evidencia su coartada, es decir, que no son pareja como así debían hacer creer por orden de la organización de ‘Gran Hermano 2024’.

Así se ha enterado Silvia de su expulsión fulminante

En un momento determinado, la organización le ha pedido a Silvia acudir al confesionario. Allí, Jorge Javier le ha comunicado la noticia: «La organización ha decidido expulsarte de la casa de forma fulminante». «¿Qué he hecho?», se ha preguntado desconcertada la joven.

«¿Qué has hecho? Supongo Silvia, evidentemente me lo acabas de preguntar, querrás saber por qué estás expulsada de la casa. Teníais una misión. Tú y tu hermana entrasteis en la casa simulando ser pareja. Nadie os podía pillar. Entrasteis diciendo que vivías juntas y ayer se te escapó que vivías sola. Te han pillado. No has cumplido tu doble juego y te lo advertimos. Fallar significa la expulsión fulminante de la casa y como fallaste tú, eres tú la que se va y Lucía se queda», fueron las palabras empleadas por el presentador.

La reacción de Silvia no se ha hecho esperar: «No puede ser, no lo he dicho en ningún momento». «Lo siento mucho Silvia, ha sucedido», le ha contestado el presentador. «No sé en qué momento ha podido pasar. No lo sé», ha reaccionado ella visiblemente descolocada. La joven no ha dudado en volver a repetir: «Es que no sé qué decir, la verdad no lo sé». Sobre la reacción de su hermana, Silvia ha asegurado que ésta se lo tomará mal. También ha añadido: «Me alegro por ella que al menos solo me perjudique a mí.

Lucía pone en jaque a la organización de ‘Gran Hermano’ y habla de «injusticia»

Instantes después de comunicarle la decisión a Silvia, la organización le ha comunicado en directo a Lucía la expulsión de su hermana. Llorando, la joven ha acudido al confesionario al encuentro de su melliza. «Dice que se me ha escapado, pero no lo sé. No recuerdo ningún momento y que ha venido alguien y lo ha dicho en el confe. Intento recordar y no puede ser, intento pensar y no sé tía. No sé en qué momento», se ha desahogado la expulsada junto a su hermana.

A pesar de la duda de las hermanas, el presentador ha reiterado: «Ha habido una persona que ha ido al confesionario y, con total seguridad, ha dicho que no erais pareja, que no vivíais juntas y que sois hermanas». Lucía no se ha quedado callada y ante tal decisión ha puesto el foco en Nerea y Luis, quienes tienen que esconder su relación.

«Dudan de ellos mucho más, no me jodas. De ellos dudan mucho más. He oído la realidad, que son pareja y no me puedo creer que nosotras… Contigo no sé cuándo he estado en el jardín sola… no me lo puedo creer porque han dicho hasta que Nerea y Diego, Nerea y Luis son pareja», ha expuesto la joven, que no ha parado de denunciar que era una «injusticia». Visiblemente serio, Jorge javier ha zanjado el debate al apuntar:»Especulaciones hay muchísimas, pero no los pillaron. En vuestro caso ha habido una persona que después de cometer un fallo ha ido al confesionario y con total seguridad ha dicho que no eráis pareja, que no vivíais juntas y que eráis hermanas».